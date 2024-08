Según James Cameron ser vegano te da mejores erecciones

Artículo publicado orginalmente por VICE Estados Unidos

Parece que James Cameron quiere que todos sepan que su pene está en fantásticas condiciones. El director (de 63 años) de algunas de las películas más grandes de los últimos 35 años —desde Titanic hasta Avatar— está promocionando su nuevo documental hablando sobre los beneficios de una dieta vegana y también recordándole a todo el mundo que él es vegano. ¿La conexión tácita entre esas dos declaraciones? Su “nepe”, duro como una roca.

Cameron es el productor ejecutivo de The Game Changers, un documental que intenta desacreditar la idea de que las dietas a base de hierbas son bajas en proteínas o son malas elecciones para los hombres a quienes les gustaría parecerse a los modelos de revistas como Muscle & Fitness. “Dirigido por el excampeón de la UFC James Wilks, el documental intenta convencer a los carnívoros más estereotípicos de que el veganismo no sólo es saludable y respetuoso con el medio ambiente, sino que también es activamente cosa de machos, con un grupo en su mayoría masculino de atletas que afirman que no sólo es fácil ser verde, sino también duro”, escribe Variety en su reseña de la cinta.

Y, además de Wilks, también incluye a deportistas olímpicos, fisicoculturistas, competidores de peso fuerte y al ícono de Muscle & Fitness, Arnold Schwarzenegger, para hablar sobre su propio crecimiento muscular sin carne.

En entrevista con Toronto Star, Cameron habló sobre la secuencia más sonada de la película, que él llama la «peter meter scene». En ella, tres hombres son evaluados por el doctor Aaron Spitz, urólogo y autor de The Penis Book, y están equipados con un dispositivo que mide la longitud y la circunferencia de sus penes. Los datos indican que todos ellos disfrutaron de mejores erecciones después de consumir alimentos hervíboros que después de comer carne pesada. “Me encantaría sacar al Viagra de este negocio sólo difundiendo el conocimiento sobre la alimentación vegana”, afirmó Cameron.

PETA ha pasado varios años insistiendo en que comer carne puede causar disfunción eréctil, incluso colocaron vallas publicitarias que dicen “La carne interrumpe tu vida sexual”, pero ¿tienen razón? Pues, tal vez.

Según Men’s Journal, investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia examinaron los niveles de colesterol y la vida sexual de 3,250 hombres mayores de 24 años. Descubrieron que a medida que el colesterol de un hombre aumentaba, también incrementaba la probabilidad de experimentar disfunción eréctil. Las personas con niveles de colesterol superiores a 240 tenían casi el doble de probabilidades de padecer problemas de erección.

“La mayoría de los hombres saben que las grasas saturadas y el colesterol reducen las arterias que nutren el corazón y aumentan el riesgo de ataque al corazón”, dijo la doctora Shari Lieberman a la revista. “Pero también reducen las arterias que llevan sangre al pene, lo que contribuye a la disfunción eréctil”.

De regreso a Cameron, el director dijo al Star que él y su quinta esposa, Suzy Amis Cameron, se volvieron veganos hace seis años, y que pronto lanzará un libro sobre la alimentación basada en hierbas. “Creo en el veganismo por completo”, aseguró.

Extrañamente, después de escucharlo hablar sobre ese “peter meter”, realmente no tenemos hambre de nada.