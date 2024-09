Pasé unos días con un pastafari

Foto que se hizo Obi llevando un escurridor de plástico en la cabeza

Con la atención de los medios puesta en los actos terroristas perpetrados por extremistas religiosos, es fácil pasar por alto todas esos extraños cultos que aparecen por todo el mundo. Con esta serie de fotos pretendo dar a conocer la existencia de una religión muy humilde, uno de cuyos pastores es Obi Canuel, un pastafari que cree que el universo fue creado por el Monstruo del Espagueti Volador, quien tocó a Obi «con uno de sus apéndices de fideo» en Surrey, en la Columbia Británica.

Canuel tiene 37 años y es un carismático mecánico aficionado y coleccionista de videojuegos graduado en filosofía. Estuve con él en un par de ocasiones en Navidad para fotografiar sus actividades diarias y charlar sobre sus creencias. Según cuenta, desde hace unos años se ha ido «acercando cada vez más al Espagueti» y ahora es ministro ordenado de la Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador (Iglesia del MEV). Uno de los preceptos de su credo exige a Obi llevar un colador de pasta sagrado en la cabeza, de modo que «deje pasar el agua y retenga los fideos». Para Obi, el escurridor es su tocado religioso. De hecho, hace poco presentó una foto para renovar su carné de conducir en la que aparece luciendo el utensilio en la cabeza, pero a la entidad emisora de licencias de la Columbia Británica (ICBC) no le pareció aceptable, así que su carné está pendiente de expedición.

Durante los últimos meses, Obi, haciendo gala de una enorme paciencia y educación, reclamó sin éxito su licencia en repetidas ocasiones. Incluso contrató a un abogado para que le ayudara a conseguir que aprobaran la foto, pero hasta ahora no ha habido suerte. Puesto que el pastafarismo es una religión relativamente nueva (aunque, según la Iglesia del MEV, hace cientos de años que los piratas la siguen), son muchos los servicios burocráticos a los que les cuesta entenderla o tomársela en serio.

La Iglesia del MEV se dio a conocer en 2005, después de que un consternado padre escribiera una carta abierta al Consejo Educativo de Kansas en la que criticaba la enseñanza del creacionismo en las escuelas. El pastafarismo es una religión auténtica que atrae a ateos, agnósticos y librepensadores por igual, aunque también hay budistas, cristianos y musulmanes entre sus fieles. Canuel y los pastafaris aseguran «no ser antirreligiosos, sino que más bien estamos en contra de las locuras y tonterías que se hacen en nombre de la religión».

Debido a la delirante imaginería que ilustra el pastafarismo, son muchos los que consideran que la Iglesia del MEV es una sátira. A menudo, la respuesta de los pastafaris es: «los elementos de nuestra religión suelen considerarse satíricos y hay muchos de nuestros miembros que no creen nuestras escrituras a pies juntillas, pero eso ocurre con frecuencia en las religiones. Muchos cristianos, por ejemplo, no creen que los relatos de la Biblia sean del todo ciertos, pero eso no quiere decir que no sean verdaderos cristianos».

Canuel, que demuestra gran ingenio a la hora de defenderse de las críticas, sigue esperando recibir su carné de conducir, y aduce que «tiene derecho a expresar sus creencias libremente». Mientras tanto, sigue con su rutina diaria, sin dejar de recordar a la ICBC que «los derechos religiosos no se crearon para las religiones establecidas, sino para casos poco comunes». Según él, «la gente debería poder presentarse de una cierta forma, adscrita a un determinado conjunto de creencias, siempre dentro de los límites de la ley».

Dentro de unos meses el tribunal emitirá su fallo sobre si Canuel puede o no usar la foto en la que aparece con el tocado/colador en la cabeza. Entretanto, la ICBC se niega a revelar la lista de religiones que reconoce.

Obi posa delante de una iglesia ortodoxa griega en Surrey, donde antiguamente residía

Obi en plena campaña de promoción de la Iglesia del MEV en una estación de tren de Surrey

Obi muestra panfletos informativos de la Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador

La tarjeta de BC Services de Obi. En esta foto pudo llevar el escurridor de pasta, pero la ICBC no aprueba el uso de la imagen para expedir su carné de conducir

Obi posa con una llave inglesa en la mano. Es un habilidoso aficionado a la mecánica y firme defensor de los derechos de los obreros

Obi lleva un enorme y destartalado reloj de pulsera que simboliza que el pastafarismo no conoce restricciones temporales. Al parecer, de esta forma se fomenta un modo de vida más divertido y libre.

Hace poco Obi terminó de construir su propio coche, tarea que le ha llevado cuatro años. Está aparcado frente a uno de sus lugares preferidos: la tienda de artículos de segunda mano Value Village.

Obi hace cola en Value Village para comprar un videojuego

Obi comprando un escurridor nuevo

Obi explica su religión a una adepta en potencia

Algunos de los empleados de este restaurante lo reconocieron por las noticias y estaban encantados de conocerlo en persona

Obi esperando el autobús

Obi reparte folletos de la Iglesia del MEV en el autobús

Obi hablando por teléfono en Surrey

Obi repostando en una gasolinera de Surrey

Obi y su colección de pistolas para videojuegos