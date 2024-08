Nada es estático y evoluciona: Escucha el nuevo EP de Mint Field

Poco antes de acabar el año pasado, cuando presentamos nuestra lista de 27 discos latinoamericanos que debiste haber escuchado en el 2018, escribí sobre Mint Field y su primer largometraje de estudio, Pasar de las Luces, una parada obligada en el recorrido sonoro de la región, especialmente por su cualidad hipersensorial y abrasadora en el tratamiento de un género tan complejo como el shoegaze, adaptado a una versión hispanoparlante. Al final, apunté algo que ya parecía obvio, y que el tándem tijuanense se ha encargado de hacer verdad tan solo transcurridos dos meses de 2019: “el camino a la cima de su proyecto, oculto hasta ese momento en una nube de volatilidad, se divisa ya con enorme claridad”.

Ya con Sebastián Neyra como bajista añadido de lleno a su fórmula, el ahora trío de Playas de Tijuana se presentó el fin de semana pasado en el festival NRMAL de la Ciudad de México para dar a conocer su más reciente material discográfico, un EP de cinco tracks que lleva por nombre Mientras Esperas.

Videos by VICE

27 minutos de una mariposa en metamorfosis que se sacude las alas de materia obscura para mostrar a mayor detalle sus escamas y segmentos. Una evolución que parece ser natural en actos de shoegaze y post-punk –me vienen a la cabeza casos como My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain, Spacemen 3 o The Horrors– donde comienza a acudirse en mayor forma a lo crudo que a lo abstracto, a lo visceral más que a lo sensorial. La instrumentación detrás de cada track de Mientras Esperas es sumamente nítida y no requiere de tantas capas y atmósferas, de alguna forma parece ser más tangible, y le da a la nueva cara de Mint Field un aspecto mucho más pálido, por donde se notan las baterías dando pulso a las venas y a las voces respirando por cada uno de sus poros.

Momentos específicos como los fills de tambores en “Eclipse Solar” o el intro semiacústico de “Vamos Rápido”, le dan valor al punto anterior, y al encuentro de una identidad más sólida para Amor, Estrella y Sebastián –cuya participación particular se hace evidente y palpable gracias a un bajo con mayor protagonismo. Mientras Esperas, es, además, un ejercicio que en vivo –tal como escuchamos en NRMAL– parece tener mayor poder de golpe y respuesta respecto a Pasar de las Luces, que de alguna forma, parece ser más íntimo, para quienes lo interpretan y para quienes lo consumimos.

Así, queda claro que, ese track que aparece en el décimo escalón de su LP debut, tiene una razón especial de ser, una declaratoria a futuro, un testamento artístico sobre lo que ahora presentan en Mientras Esperas, y seguro cambiará en un instante. Para Mint Field, “nada es estático y evoluciona”.

Conéctate con Noisey en Instagram.