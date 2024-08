La gente resume en seis palabras los peores regalos que ha recibido

No todos los regalos de la temporada navideña te hacen saltar como si estuvieras en un comercial de Toyota de los ochenta. Posiblemente hayas recibido algunos regalos verdaderamente inapropiados, mal planeados o de mal gusto: cosas que te hacen preguntarte si la persona que te los dio realmente te conocía, o simplemente te conocía pero no le interesaba regalarte algo en lo más mínimo. Ropa aleatoria y que no te queda, comida a medio comer, cosas usadas… en fin, cosas que te hacen reír y decir: «no, no deberías haberlo hecho. Realmente no», mientras aprietas los dientes.

Picados por esa curiosidad morbosa que se levanta después de navidad, quisimos preguntarles a amigos y colegas sobre los peores regalos que han tenido el disgusto de abrir. Estas fueron sus respuestas:

Videos by VICE

«Chocolates alcoholizados… pero tenía cinco años» – Liz, 29

«Del novio: collar inmundo de casino» – Courtney, 26

«Regalo reusado: maquina dañada de popcorn» – Billy, 25

«Copia usada de la revista People» – Alia, 30

«Cables de arranque para carro nuevo» – Livia, 29

«Shampoo de perro para MI pelo» – Stephanie, 27

«Juego de Gameboy (No tenía Gameboy)» – Maria, 34

«Camiseta inmunda con letras despegables (velcro) » – Jenna, 29

«En el trabajo: plataforma de inodoro» – Allegra, 25

«Cumpleaños dieciséis: báscula analizadora de grasa» Megan, 33

«Frasco de esmalte de uñas usado»- Tanya, 33

«Medias…mientras todos recibían Game Boys» – Chris, 37

Lea también:

«En bachillerato, un lazo para saltar» – Nicole, 35

«De mi hermano menor: un thigmaster» – Carie, 41

«Adorno masivo de Santa. Soy judía» – Chelsea, 32

«Yeso de la mano de ex-novio.» – Kelly, 33

«San Valentín: media galleta de corazón» – Julia, 26

«Pimentero y salero rotos de Halloween» – Corey, 31

«Camiseta de Steve Urkel. Usaba gafas»- Mike, 37

«Libro guía para ordenar la vida»- Nicola, 33

«Un set de bitters parcialmente consumido»- Shawnté, 39

«Recibí un vaporizador Vape. No fumo»- Ellie, 34

«Mi mamá me dio unos tweezers» – Kari, 22

«De mi novio: un pan tajado» – Laurenne, 37

«Camisón de abuela: larguísimo, franela, rosado» – Brianna, 37

«Inexplicable: una bolsa entera de moñas.» – Beth, 32

«De mi madrastra: prueba de embarazo»- Kate, 36

«Ponqué de ‘chocolate’ de frijol negro»- Molly, 28

«Par de ‘cucos’ XL de abuela»- Amy, 25

«Pecera y accesorios…pero sin peces»- Erika, 26

«Barbies de la abuela. Tenía diecisiete»- – Ana, 26

Sigue a Anna Goldfarb en Twitter.