¿Dónde estás niñito gay? Niñito gay: tan cruel y fastidioso, tan tierno y humillado. Tan burlón y tan burlado. Tan afeminado y comelón. ¿Dónde estás niñito gay? Yo estoy sentada frente a mi computador escribiendo esta carta, más tarde tengo una reunión por zoom, y luego voy a comer con nuestra mamá. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio hoy? ¿Volviste a escaparte de la clase de educación física? ¿Hoy se volvieron a reír de ti mientras jugabas fútbol obligado? En voleibol eras muy bueno. Yo creo que he olvidado cómo jugar. No sé donde estás, pero sé que lxs dos aún existimos. Tu me contenías, y ahora yo te contengo. Nuestra existencia no es lineal. Yo no soy después de ti, ni tu fuiste antes que yo. Cuando naciste yo ya existía. Cuando me muera tu vas a seguir vivo.

¿Dónde estás niñito gay? Yo estoy viviendo una pandemia, algo parecido a la gripa porcina pero peor ¿te acuerdas?. En nuestro país las cosas cada vez son más difíciles. No sé quién ha tenido más miedo, si tu o yo…lo bueno es que ambos cada vez tenemos menos. Más tarde tengo que ir a un plantón a apoyar a una de mis amigas. Me gustaría contarte sobre mi trabajo alguna día. Pero por ahora cuéntame de ti. ¿Ya tuviste la cita hoy con la psicóloga del colegio? ¿Ya conociste a ese grupo de amigos que te cambió la vida? ¿Ya te volviste el más chistoso del salón? ¿Ya decidiste que vas a estudiar?

Si supieras las cosas que me dicen en el 2021: ¡Qué tan linda, qué tan hermosa, qué tan chistosa! Te admiro mucho, gracias por todo. Ah.. pero antes…. Julian Esteban, tú sabes como era antes. De niñito gay a mujerón trans. ¿Te das cuenta? No me volví mujer, me volví grande. Pasé del diminutivo al aumentativo. Ah, bueno, también subí un poco de peso… Julian, gracias por aguantar y por desistir. Por llorar y gritar. Por tus secretos y tus mentiras. Por tus caprichos y gustos. Pero sobre todo gracias por enseñarme que nadie nunca puede ser más ridículo que la vida misma. Tengo mil razones más para seguir agradeciéndote, pero más bien, dime ¿dónde estás? ¿Dónde estas niñito gay? Yo ya tengo que apagar el computador. Debo ir a dar una charla. 300 personas estarán esperando para escucharme. Voy a maquillarme un poco y salgo.

