Niño de 5 años da positivo en metanfetaminas después de comer dulces en Halloween

La época para recoger dulces en Halloween es de las más esperadas por los niños. Casi siempre aceptan cualquier dulce sin saber qué es lo que realmente tienen adentro. Braylen Carwell, un niño de cinco años, tuvo una convulsión y comenzó a temblar luego de volver a casa después de buscar dulces en Ohio. Sus padres se dieron cuenta que el niño no podía mover los brazos y su padre lo llevó al hospital.



“Me estaba poniendo los calcetines y luego empecé a temblar”, dijo Braylen a WBNS. “Entonces no pude mover mi brazo ni mis dedos. Hasta que llegué al médico, me senté y luego pude mover mi mano pero no mis dedos”, concluyó Braylen. Dio positivo por metanfetamina luego de las pruebas de orina de los médicos. Según Braylen, comenzó a sentirse mal después de meterse a la boca uno de esos dulces que parecen dientes de vampiro. Este dulce, y toda la bolsa, han sido llevados a un laboratorio para análisis.

Ahora, los padres de Braylen, Julia Pence y Cambray Carweel, actualmente se están recuperando de su adicción a las drogas. Entienden que algunas personas opinarán que ellos “están ocultando algo” pero afirman que llevan muchos años sobrios. “No estoy encubriendo la verdad. Solo estoy diciendo lo que le pasó a mi hijo, ayer. Nadie en mi familia drogaría a mis hijos”, dijo la Sra. Pence. “Es tu deber proteger a tus hijos de todo. No puedes protegerlos de todo. Solo debes estar atento y hacer lo mejor que puedas”, concluyó.

Luego de ser tratado por siete horas, Braylan fue dado de alta y le permitieron regresar a casa.

