Nobel de La Paz a Daddy Yankee por su homenaje en los Premios Lo Nuestro

Los homenajes en vida no son comunes. Hay algo extraño en la forma de actuar con la gente que está viva. Preferimos expresar públicamente que los amábamos cuando ya fallecieron. Es como si nos entrara en la cabeza una especie de brisa de claridad que solo es posible cuando ya no están en este plano terrenal. Y esto es absurdo. Pero no parece que podamos salir de ese hueco.

Vivimos el momento más dulce en la historia del reggaetón. Todo lo que sale o viene por las calles de ese género resuena en todo el planeta. Los artistas más masivos viven ahí. Las canciones más sonadas. Los tuits más retuiteados. Hoy es absurdamente fácil subirse a la ola. Pero hace 15 años no. Fue un género demasiado criticado. Racismo. Clasismo. “Música de malandros”. Como casi todo género que quiebra viejas maneras de pensar, para ser sincero. Poner esos primeros ladrillos fue una tarea terriblemente difícil. Y solamente hay un culpable de que todo eso haya sucedido: Daddy Yankee. Sin él no existiría J Balvin ni Ozuna. No existiría la música popular del 2019. Escribió la canción más importante de la historia del reggaetón: “La gasolina”. Escribió el disco más importante en la historia del reggaetón: Barrio fino. Y es la columna vertebral en la canción más exitosa en historia de la música: “Despacito”. Es uno de los artistas en español más importantes que ha habido. Ya no se siente “raro” decir esto. Es justo y necesario.

En los Premios Lo Nuestro se decidió hacerle un hermoso homenaje a Daddy Yankee. Un documento histórico. Repasando el back to basics. Cómo hacer el fuego. Cómo buscar piedras y después raspara una contra otra en busca de chispas. Daddy Yankee repasó clásicos del género. Invitó a leyendas. Zion y Lennox. Yandel. J Balvin. Ozuna. De la Ghetto. Nombres obligados que están escritos en páginas doradas del libro de la música latina.

Este video de 10 minutos es el documento visual más importante en la historia del reggaetón.

Se puede entender todo solamente con observar esto. Y también escuchándolo. Las palabras que dice J Balvin al final del video para Daddy Yankee, reconociendo al rey; son repetidas por cada persona que conoce la historia del género. Y es hermoso que esto haya sucedido mientras sigue vivo Raymond Ayala, en sus máximos poderes. Haciendo hit tras hit. Sin cansancio y sin mostrar debilidad. Daddy Yankee sigue haciendo canciones que sonaran en diez años, justo como su último sencillo “Con calma” demuestra.

Estas líneas tienen que acabar. Y deberían acabar de igual manera que como lo hace Daddy Yankee: “El reggaetón representa unión y hermandad”. Nada más preciso. Miren el video arriba y entren en contacto con sus sentimientos.

