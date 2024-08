Este es el cartel oficial del Festival del Diablo 2017

El portal al infierno finalmente se abrió. El cartel de la tercera edición del Festival del Diablo se ha vislumbrado ante nosotros para celebrar, una vez más, este desenfrenado parrandón que se nos viene encima.

A finales de marzo de este año confirmamos no solamente la realización del Festival luego de un año de pausa, sino también la previa al evento que será con Apocalyptica, que además tocará por primera vez en su totalidad Plays Metallica by Four Cellos, su álbum tributo a Metallica. La cita será el 19 de noviembre en Bogotá, en el Royal Center.



Finalmente hoy, el festival ha soltado completico el cartel oficial con todos los nombres que tocarán en esta nueva edición que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre. Dentro 23 bandas participantes vale la pena resaltar la presencia de agrupaciones como Sodom, Triple X, Exodus, I.R.A y Accept, por nombrar solo algunos de los que actos que harán de este bacanal algo realmente memorable.

Ataque de Pánico

Este trío de chicas bogotanas se ha convertido en una de las bandas emergentes más agresivas de la capital. Salieron del Averno y ahora llegan para incendiar las tarimas del Festival de Diablo. Este año Ataque de Pánico sacó Severa Molleja su álbum debut con el que convocarán la fuerza de los súcubos de los Infiernos.

Chite

Los perros del infierno llegan para ladrar con con toda su demoniaca furia. Con 15 años de punk canchoso y chatarrero y con Alegrías de Perro Viejo, su nuevo disco, llegan para hacer bailar a las tropas del maligno.

Kariwa

Los representantes de las fuerzas paganas que habitan esta profanada tierra. Este grupo de groove metal bogotano llega con un grito lleno de furia que reivindica el clamor de los antiguos pueblos que habitaban esta tierra. Es música perfecta para saltar y cabecear.

PSP

Patricio Stiglich Proyect estará poniéndonos a hervir la sangre con su descarga de metal progresivo. El virtuosismo de sus acordes y su puesta en escena, harán de su show algo memorable para esta celebración demoniaca.

Pitbull

Una de las más grandes leyendas del hardcore colombiano. Pitbull es un torbellino de fuego en el que los seres del inframundo lanzan puños y patadas al ritmo de las furiosas notas de esta banda capitalina que ha marcado con sudor y sangre su nombre en la historia del under nacional.

Soulburner

Death metal como al maligno le gusta. Extremo, pesado y oscuro. Esta banda nacida en la capital a finales de los 90 solo se puede definir como brutal. Algo así como el látigo del verdugo que abre la carne de los condenados mientras estos gritan piedad. Puro metal extremo.

Under Threat

Cuando don Satanás escucha una banda como esta, sonríe porque es una mezcla de distorsión y armonía perfecta. Este grupo de death metal melódico presenta un sonido hecho con riffs de guitarra épicos, de esos que te obligan a mover los puños, y a la vez tiene una energía pesada, rápida y agresiva que simplemente es una invocación al pogo.

Riptor

Dicen que en Cali existe un demonio que tiene poseída a la ciudad. Ese ser malvado es el que le da la energía a esta banda de thrash metal caleña que llega a los dominios de Satán para descargar todo su sonido malévolo lleno de velocidad y gritos.

Sangros

Si existe una banda que sabe muy bien cómo expresar el oscuro sonido de Cali es Sangros. Activos desde 1997, este ya es un grupo clásico de thrash. Toda el caos, la violencia y la locura que se vive en Cali se siente en cada ritmo y en cada grito de este grupo que llega al Festival del Diablo para demostrar todo el poder del metal del Valle.

Absolution Denied

Desde Medellín, llega esta banda de death metal melódico para proponer al Sagrado Corazón. Esta banda es un grito de denuncia contra la precaria sociedad en donde día a día nos arrastramos para sobrevivir. El infierno es nuestra realidad y a punta de buen metal, Absolution Denied nos invita a ver más allá de las imposiciones.

Revenge

Cuando la tierra se abra y una legión de demonios salga del Infierno montados en sus otos, va a sonar la música de este grupo de thrash metal de Medellín. Revenge define a la perfección el sonido del metal de la vieja escuela, rápido, crudo y sobretodo agresivo.

I.R.A

El diablo fue el primer rebelde. Fue el primero que se alzó contra un poder acomodado y abusivo, y fue el primero que buscó la libertad en los infiernos. Podemos decir que Lucifer fue el primer punkero y por eso, es lógico que una de las bandas más importantes del punk de medallo esté en el festival del maligno. I.R.A representa esa furia, esa rebeldía que está en las calles y se enfrenta contra todo lo establecido.

Krueger

Esta es una de las bandas más emblemáticas del metal venezolano. Una muestra de que en Sudamérica están las tropas más dementes del Averno. El thrash de Krueger ha marcado la historia de la música extrema del continente y llegará a la tarima del Festival del Diablo para incendiarlo todo a punto de distorsión.





Criminal

Probablemente esta es una de las bandas más importantes de nuestra región. Encabezada por el legendario músico chileno Anton Reisenegger, Criminal llega al festival para celebrar sus 20 años de trayectoria. El oscuro sonido de este grupo ha rugido en cada rincón de Sudamérica, una leyenda de los infiernos que no para de moler cabezas.

Merauder

Hardcore y metal unidos. Este grupo de Nueva York nacido en los 90 encarna toda la fuerza y la pasión del hardcore. Sonido callejero lleno de rabia para gritar y lanzar golpes al aire. Un torbellino de furia digno de los mil demonios.

Terrorizer

Este es un grupo que ayudó a darle forma al grind core. Terrorizer es una leyenda de la música extrema, algo así como un general del ejército de Satán que le cortó las alas a mil ángeles. Esta banda es la representación de la crudeza y lo extremo, es una leyenda del metal que hace temblar los cielos cada que suena.

Witchery

De las heladas tierras suecas desciende sobre el Festival del Diablo toda la gélida oscuridad de Witchery. Este grupo de black thrash metal creado en 1997 tiene un sonido denso y maldito. Los acordes profanos de esta banda son una invocación al maligno que nos posee con toda la furia de los pogos. Es un ritual de sangre y ruido que traerá el horror del Infierno a esta nefasta tierra.

Samael

Samael fue uno de los arcángeles que se rebeló ante dios. Este demonio está dotado de una fuerza destructiva sin precedentes la cual se siente en el sonido de esta banda de black metal, sinfónico e industrial de Suiza. Una mezcla poderosa que destruye los sentidos y obliga a arrodillarse ante la fuerza del metal.

Exodus

Con casi 40 años de carrera, diez discos de estudio y un estilo que ha sido influencia para millones de metaleros de todo el planeta, Exodus es un clásico del metal inmortal. Es el grupo que define el sonido del llamado thrash metal del área de la bahía y es uno de los oscuros dioses que rigen el Infierno. Una banda legendaria que regresa a Colombia desatar el caos.

Sodom

Esta banda alemana es única en el mundo. Sodom nació hace 30 años encabezada por Thomas Angelripper y desde ahí se convirtió en uno de los dioses más poderoso del panteón del metal. A lo largo de su carrera, Sodom ha logrado mantener la crudeza y la rabia de su thrash metal intacto. Es un grupo icónico que regresa a Colombia con toda su fuerza. Sin duda una de las bandas favoritas del Patas, la cual hará llover fuego sobre la capital.

Accept

Desde 1976 esta banda alemana ha estado haciendo música del Diablo. Accept no necesita presentación, es un grupo que ha creado himnos del heavy metal como «Balls to the Wall» y llega por primera vez a Colombia para encabezar al ascenso de don Sata. Los demonios mechudos y amantes de la distorsión festejarán sobre la tierra y Accept pondrá la música perfecta para la celebración.

Triple X

El punk tendrá su espacio importantísimo en esta celebración del demonio y Triple X, banda de culto bogotana, no podría faltar a este desmadre donde su fuerza beligerante y su sonido caótico se hará sentir con toda.