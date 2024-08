EXCLUSIVA: Easy Easy rompe el silencio y estrena nuevo video

Aunque llevaran en el ruedo desde el 2013, a Easy Easy los vinimos a descubrir a mediados del 2016 durante su paso por Colombia para promocionar Todo lo que te digo está mal -su álbum del 2015- en el Festival Rock al Parque. Aterrizaron en el evento de rock gratuito más grande de latinoamérica como una de las grandes revelaciones de la escena independiente de Guatemala y en general de Latinoamérica, y la verdad es que basta con darse una buena escuchada de ese disco para entender porqué Easy Easy venía dejando a periodistas, público y promotores de toda la región con la boca abierta desde que lo publicaron, incluyéndonos a nosotros.

Sí, era una banda que se podía catalogar entre lo indie pero al mismo tiempo a su sonido le metían hip hop, R&B, synth pop y hasta shoegaze, creando una mezcla ecléctica, estimulante para los oídos y que dejaba la sensación de estar frente a una banda con una producción top además de una proyección internacional tremenda. Fue una reunión que se dio en el momento y lugar exacto entre los instrumentales cargados y sentimentales de Paco (guitarra), Chofo (guitarra), Gerry (batería) y Luis Pedro (bajo) con las vocales enérgicas y letras profundas -tanto en inglés como en español- de Jesse Báez, quien explotó este año como solista, firmó con Universal Records y se unió al sello mexicano de R&B Finesse Records.

El disco fue un éxito y gracias a él, la banda tuvo la oportunidad de presentarse en eventos como el Vive Latino mexicano, girar por algunas partes de Centroamérica, formar su propio fanbase en Colombia y básicamente, dar las primeras incursiones para que comenzaramos a acercar los oídos en la música que se estaba haciendo en su «Guate». Pero después de tener un 2016 meteórico, en lo corrido de este 2017 la banda se ha mantenido en un relativo silencio, apenas publicando en el último par de meses algunos previews de videos misteriosos en sus redes.

Pero después de tanto tiempo de incertidumbre lo podemos confirmar: Ha habido cambios y unos muy fuertes, pero finalmente estamos ad-portas de un nuevo álbum de Easy Easy. En primer lugar hay que hablar de su sonido, ahora con un aire mucho más pop, repleto de sintetizadores atmosféricos y con un motivo que hace querer bailar con los ojos cerrados. Esto, por supuesto, tiene que ver con la segunda noticia: Jesse Báez ya no hace parte de Easy Easy y en su reemplazo ha llegado Sofia Insua, una cantante también guatemalteca residente en Nueva York que en un principio llegó para colaborar en alguna canción del nuevo disco y terminó integrándose de lleno en el proyecto.

Aquí les dejamos el video de «Look at me», el nuevo sencillo de la banda para que escuchen de lo que estamos hablando:

** Según Easy Easy «Luis Pedro terminó en el hospital de emergencia el día de grabación, por lo cual está ausente en el video. ¡Sigue vivo y siendo parte de la banda! «**

A parte de esta exclusiva que rompe el silencio de los guatemaltecos, le abrimos un espacio a la banda para que sean ellos los que cuenten todo lo que ha pasado en el último año y la evolución que han sufrido desde Todo lo que te digo está mal.



EASY EASY SIN JESSE BÁEZ

Chofo: A finales del año pasado caímos en cuenta de todas las cosas que habíamos logrado y que queríamos lograr pero también había un montón de cosas acerca de la banda y como estaba funcionando que complicaba un poco el futuro próximo. La cosa es que Jesse estaba enfocado en su proyecto solista y nosotros comenzamos a grabar lo nuevo pensando en que se podían grabar a distancia con él. Después de un tiempo nos percatamos de que teníamos 10 demos grabados y por cuestiones de agenda prácticamente no iba a ser posible hacer nuevas cosas con él. Su ascenso fue algo que no nos dio tiempo para planear y asimilar nada porque todo fue repentino. Mucha gente nos pregunta si terminamos en malos términos pero no es así, realmente ya tenemos cierto nivel de profesionalismo que nos ayuda a entender que esas cosas pasan. Igual quisimos mantenernos como Easy Easy porque al final sí, Jesse era parte de la banda pero la esencia no se perdió con él.



Paco: Nosotros esperábamos sacar otro disco con él, pero no fue posible. Lo de Jesse fue comenzar a experimentar con otro tipo de sonidos que nosotros en ese momento no estábamos haciendo entonces era muy complicado hacernos entender que era lo que quería tocar mientras nosotros estábamos para otro lado. Todos somos amigos y lo que él logre como vocalista o artista individual nos sirve y viceversa, le sirve a Guate, le sirve a la escena por lo que estamos súper contentos por lo que le pase, son cosas buenas para todos.



Gerry: En lo personal me afectó el momento que me di cuenta que las cosas cambiarían, pero nos toca seguir adelante y le deseo lo mejor.

LA LLEGADA DE UNA NUEVA INTEGRANTE

Chofo: Al comienzo tuvimos la idea de hacer el disco con varios colaboradores pero ahí fue cuando llegó a nosotros Sofía, La escuché gracias a Gerry, nos pareció que cantaba muy de ahuevo y que sería muy fresco tenerla en una canción. Ella nos mandó algo de lo que había grabado y apenas lo escuchamos con Walter Beaumont, el productor del nuevo disco, supimos que teníamos que hacer un disco completo con ella. Le planteamos la opción, creo que ella no lo tenía pensado y fue raro porque yo ni me sabía su segundo apellido pero cuando nos reunimos, fue como si llevaramos años haciendo canciones. La cosa es que decidimos hacer un disco nuevo por completo y es una transición importante. Para la gente que escuchó lo anterior de Easy Easy escucharán y verán un gran cambio, un cambio necesario.

Sofía: Por ahí en febrero me escribió mi prima y me dijo que había una banda de Guate que se llamaba Easy Easy y que querían grabar conmigo. Me dijo que si les podía dar mi número y le dije que claro que sí (risas). La primera vez que me escribieron yo estaba sorprendida porque los sigo desde hace rato y hasta los había ido a ver acá en Guatemala y me encantaba su sonido pero era algo totalmente distinto a lo que yo andaba haciendo. Todo ha caído en su lugar y es que justo cuando Gerry me habló a las dos semanas yo venía a Guatemala para mis vacaciones. Nos juntamos y quedamos en que la primera semana yo iba a dedicarme a escribir, la segunda íbamos a hacer pruebas y la tercera ya íbamos a grabar. Pero al final todo pasó en una semana, fue rapidísimo porque el sonido nuevo de ellos estaba muy acorde a mí y nuestras personalidades encajaron inmediatamente, hicimos click. Todo ha sido a distancia como decía Chofo porque yo ahorita estoy estudiando actuación en Nueva York.

Paco: Obviamente al conseguir un nuevo vocalista y comenzar a trabajar otro género, las cosas cambian por completo, a veces parece que fuera otra banda. Yo no había escuchado la canción nueva cuando ellos se juntaron con Sofía en el estudio y solo me mandaron la canción ya con la voz de ella. Chofo y el productor ya habían platicado lo del disco con Sofía y todos estuvimos de acuerdo. Aún así no esperábamos nada de ella, pensábamos que íbamos a tener que escribirle la música o componerle y no, fue todo lo contrario. Ella aportó a lo que veníamos haciendo, levantó las canciones y entregó al proyecto más de lo que hubiéramos pensado.

EL CAMBIO DE SONIDO

Chofo: Siempre escuchamos rock y otros géneros pero tuvimos un momento en el que todos comenzamos a escuchar otras cosas. Influencias como The Internet y The Neighbourhood llegaron cuando pensamos en comenzar a escribir un nuevo disco. Luego, vino a cantar una chava que tal vez fue algo que nunca nos imaginamos pero que nos gustó. Pienso que esto lo que tenía que pasar porque ya habíamos mezclado rock, con R&B y rap y esto hizo que el alcance de la banda fuese muy grande pero al mismo tiempo al gestionar por ejemplo tours o buscar con quién tocar, de mover a la banda en sí, se volvió complicado. Creo que ahora estamos más definidos sin perder la esencia de nuestro sonido e influencias. Colaborar con una mujer fue otro trip, nuestra interpretación del pop y las influencias de Sofía tanto para quienes siguen a la banda como para nosotros mismos.

Paco: Cuando decimos que queríamos hacer más pop no es que quisiéramos vender más sino entrar a un sonido que no habíamos explorado. Incluso decir pop no es que nos hayamos puesto más fresa sino meternos en un sonido que nos ha interesado en los últimos tiempos. Con Gerry y Chofo siempre hemos querido que nuestras canciones tengan diablo, que al escucharlas sientas que todo está bien rosado y bien bonito pero que en el fondo haya algo oscuro. Así vemos nosotros la música y el arte en general, si no tiene diablo hay algo que le hace falta. Puede ser estéticamente muy bonito pero tiene que tener esa pimienta, eso que te hace sentir incómodo pero cómodo al mismo tiempo.

Sofía: En la primera reunión que tuvimos hablamos de todo este cambio de concepto. Por estar muy acorde a mí, me gustó un montón y lo bonito de nuestro proceso creativo ha sido que todos nos hemos empapado las manos. Yo les dije que me gustaba tener input en el concepto de toda la letra, que me gustaba que la letra tuviera sentido y tuviera un fondo y que no fuera así superficial y me permitieron hacerlo sin problema.

Gerry: Para las personas que nos conocen va a tener sentido todo esto. Para nosotros no es nada nuevo porque es algo que estaba pasando ya y el único gran cambio fue la llegada de Sofía. A todos nos ha gustado lo que hemos hecho desde el día uno y trabajamos para que siga siendo así cada vez que terminamos algún proyecto en la banda. Se trata de siempre sentir esa emoción, que tenga pedacitos de cada quién y siempre buscamos que se sienta el conjunto. Creo que ahorita se siente muy así en las canciones. En esta ocasión cada quien se ha metido más a producir y hemos pasado más tiempo juntos.

LO QUE VIENE

Chofo: Con la salida del nuevo sencillo este mes inicia un nuevo ciclo y ya no nos detenemos, ya pasamos mucho tiempo en el silencio y llegó el momento de volver, nueva música, nuevo vocalista, nuevo trip, nuevo casi todo. Estamos muy contentos y sucede que a veces mucha gente es muy egoísta de no compartir con el artista la exploración de su creatividad pero yo siempre he seguido a la gente que se transforma, que logra cambios que generan sensaciones. Se trata de que el proyecto cambie para bien, eso es lo que nos tiene felices y satisfechos.

Paco: Ya sabemos también cómo hacer nuestros propios tours, con qué gente hablar y ya la banda logró ubicarse en un momento en el que ya nos auto gestionamos. No dependemos de una disquera y es que somos artistas independientes entonces no esperamos que una disquera nos meta en un festival para tocar sino que nosotros tocamos puertas para poder llegar ahí. Somos dueños de nuestra música y creo que ninguno de nosotros es muy amigo de los labels realmente. Nuestro sueño nunca ha sido firmar después de sacar algún sencillo o el que sea. Siempre nos ha interesado más tourear y últimamente estábamos pensando que lo más loco que podríamos hacer sería irnos a tocar a Japón, lugares donde no te imaginas que pueda llegar tu música.

Easy Easy se encuentra finalizando detalles de su nuevo disco que espera ver la luz en el primer semestre del 2018, aparte de esto van a estar grabando los videos para los sencillos de su nueva etapa. Si quieren saber más detalles de lo que pasa con Easy Easy, les pueden seguir la pista por aquí.