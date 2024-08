Magia y power metal: una charla con Michael Weikath de Helloween

Michael Weikath es una leyenda del mundo del metal. Desde 1984 es el guitarrista principal de Helloween y sus creaciones han pasado a las historia por darle forma al power metal. Los ritmos de guitarra de Weikath han inspirado a miles de guitarristas a lo largo de los años y son un referente para el heavy metal.

A pesar de los cambios que ha sufrido Helloween durante su trayectoria, el grupo ha logrado adaptarse y mutar. Gran parte de eso es gracias a Weikath quien con sus composiciones épicas ha creado diferentes etapas de la banda. Desde un sonido pesado y agresivo hasta una fase melódica y más comercial, con su música Helloween ha marcado varias décadas. Este año la banda entrará en una nueva fase, tal vez la más interesante de su historia porque Kai Hansen y Michael Kiske, los dos primeros vocalistas de Helloween, unirán sus voces a la de Andi Deris (quien canta en la banda desde 1994) en la gira mundial ‘Pumpkins United’ que comienza el 19 de octubre en México y pasará por Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina y Chile.

En total serán siete músicos en escena interpretando y repasando la discografía de la banda. Esta será sin duda una gira épica que une el pasado y el presente de la banda en una comunión perfecta de fuerza y metal. Es algo mágico que todos estos cerebros se paren juntos en un escenario y la expectativa por ver cómo va a salir esto, es cada vez más grande, sobretodo después de que hace unos pocos días se lanzó «Pumpkins United», un sencillo hecho por esta nueva alineación.

Desde un hotel en Berlín, donde estaba ultimando los detalles de la gira, Weikath nos habló de la gira, de magia y del metal.

¿Cómo ha sido trabajar de nuevo con Kai Hansen y Michael Kiske?

Hemos estado trabajando desde febrero y ha sido muy ajetreado porque tenemos que recordar muchas cosas, preparar los aspectos técnicos y ensayar para tenerlo todo listo antes del primer concierto en México. Pero va todo bien porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y estamos buscando pasarla bien.

¿Cómo es volver a tocar con ellos? ¿Se siente como en los 80 y 90 o sientes que la cosa ha cambiado?

En un modo todos cambiamos para bien. Todos nos estamos esforzando para dar lo mejor de nosotros, pero también somos personas que en realidad no han cambiado del todo. Por eso sientes que los conoces bien y sabes qué cosas pueden generar problemas y simplemente las evitamos. Básicamente nos estamos llevando bien, pero sin duda, estar con ellos es algo nuevo para los otros miembros de la banda quienes han tenido que conocerlos y adaptarse a ellos.

En esta gira habrá siete músicos en el escenario ¿Qué arreglos para las canciones están planeando?

Los tres cantantes están pensando en cómo combinar sus voces para hacer nuevos arreglos. Armar las nuevas ideas ha sido todo un proceso y seguimos haciendo pruebas para unirlo todo de la mejor forma.

¿Por qué decidieron empezar la gira en Latinoamérica?

Bueno, una razón es por el clima. Es bueno empezar en un lugar donde hace un buen clima y no un frío de mierda. Además era tiempo de volver a Sudamérica.

Helloween habla mucho de la magia, háblame un poco de tu relación con la magia.

No practico magia negra como mucha otra gente. Es algo que puede ser peligroso, adictivo y puede guiarte a conclusiones erróneas. Pero creo que la magia está ahí. Seguramente solo hay un dios y todas las demás entidades del universo están conectadas con nosotros, todos somos parte de una sola cosa y ahí es donde sucede la magia. Solo que la mayor parte del tiempo no podemos sentirla. Mucha gente dirá: «eso no es magia, son solo coincidencias y es la forma en la que suceden las cosas». Y sí, esa es la forma en la que suceden las cosas, pero eso es la magia. Que la gente busque experimentar eso no es necesariamente algo malo.

¿Sientes que eres un mago?

Sí en cierto modo. Eso es algo esencial del heavy metal, somos magos.

Helloween es considerado el precursor del power metal, cuando empezó la banda ¿qué buscaban con su sonido?

Antes de nosotros había bandas de hard rock que le imprimían la melodía al sonido del rock pesado. Pero yo pensé que debíamos elevar la calidad del sonido. Nadie lo hacía en esa época. En ese tiempo el metal era algo simple y primitivo, Hacer estas melodías que nos caracterizan era prohibido. Te decían que no podías hacerlo. Y yo decía: «por qué carajos no puedo hacerlo si es genial. No es un crimen es solo música».

¿Qué ha sido lo mejor y lo más duro de dedicarle la vida al metal?

Lo más difícil son los viajes entre una ciudad y otra. Para muchos suena como una aventura, pero es muy duro porque tienes que cumplir horarios y si algo falla, pierdes tu vuelo, cancelas el concierto y eso es putamente triste. Pero lo bueno es que no tienes un jefe que te está diciendo lo que tienes que hacer, simplemente actúas como sientes que es correcto y haces algo de lo cual sentirte orgulloso y eso es algo muy bueno. Te da felicidad.

He conocido mucha gente que comienza siendo metalera y deja el metal porque crecen o porque se interesan por otra música ¿Cuál crees que es el secreto para que el corazón siga latiendo al ritmo del metal?

No solo tiene que ver con el metal, tiene que ver con la música, con el rock. Hay muchas cosas que se unen porque la música en sí misma habla por tu corazón, expresa las cosas y también es mágica. Independientemente de los que escuches hay magia.

¿Qué tiene planeado Helloween para el futuro?

Vamos a hacer esto en la medida en que la gente lo quiera. Tal vez en el futuro haya cambios o alguien no quiera hacerlo más. Pero nunca sabes qué va a pasar, tal vez hagamos grabaciones o no. No lo sé. Por ahora lo que nos importa es dar los conciertos, tal vez sacar un DVD. Seguiremos tocando mientras la gente nos quiera.

