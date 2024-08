Rodrigo Guardiola: “El cariño y la euforia con Zoé en Colombia es muy parecida a la de México”

Han pasado cinco años desde que Zoé publicó su último álbum de estudio, Prográmaton. Desde entonces, aunque se han reunido y han dado conciertos, los miembros de la banda de Ciudad de México han estado alejados de la escena, más dedicados a otras actividades dentro de la música, a la creación del documental Panoramas, que fue lanzado el año pasado y, León Laguerri, grabó dos álbumes en solitario.

Pero 2018 es el año en el que se acaba el silencio. Zoé lanzará, en este primer semestre, su quinto álbum de estudio, que según ellos mismos será el que mejor haya recogido la trayectoria y la madurez de la banda. La promoción del nuevo álbum incluye una gira en 2018 que los llevará a 50 escenarios, y que planea extenderse hasta 2019.

Previo al inicio de su gira por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, nos sentamos a hablar con Rodrigo Guardiola, baterista de Zoé desde 2005, sobre la evolución de la banda, su rol en la escena del rock alternativo en español y la relación que tiene la banda con Colombia.

¿Qué tal es eso de ser el baterista de Zoé? ¿Te para la gente en la calle?

Muy poco, afortunadamente. Todos tenemos esta vida… tranquila, excepto León (Larregui). Es muy raro que a mí me paren en la calle y me digan algo, pero puede pasar que a veces en los conciertos o saliendo de ellos, hay gente que está muy relacionada con nuestra música y nos reconoce. Pero no mucho más, agradezco tener una vida cómoda y tranquila en ese aspecto.

A León sí le toca peor: él no puede bajar de su departamento sin que tres segundos después alguien haya llegado a pedirle una foto. Es complicado para él. A veces le toca irse de la ciudad para poder estar con su chica y el bebé… Pero por mí, es casi como si no tocara en una banda, y eso a veces puede ser buenísimo.

¿Qué tanto crees que ha cambiado lírica y musicalmente Zoé desde sus inicios hasta ahora?

Mucho… Bueno, en el 94, cuando inició Zoé, ni siquiera estaban los integrantes fijos, hubo cambios. Por ahí en el 97 fue que se conformó la primera alineación de la banda. En el 2001 salió el primer disco, y desde ese entonces la música tenía un sonido muy electrónico mezclado con tonos de rock. A partir de ahí ha ido evolucionando nuestra música hasta lo que somos hoy. Cada vez que nos hemos reunido para grabar un disco buscamos diferentes sonidos y conceptos para las canciones y las letras, y esto surge en parte de la intimidad que generan esos espacios, cosa que disfrutamos mucho.

Cuando nos juntamos para tocar, como ahora para la gira, nos encanta y nos llena de emoción, y además nos ha hecho crecer musicalmente siempre.

https://www.youtube.com/watch?v=uiTtJdnE0ec

¿Cuáles han sido sus búsquedas en las distintas etapas de la carrera musical de Zoé? ¿Qué preguntas han intentado responder con la música?



En cada etapa de la banda, cada integrante ha puesto en la mesa sus confidencias, sus gustos, sus influencias musicales, no importa si es música vieja o música actual. Y se va formando una combinación muy interesante con lo de cada uno, porque con esto se genera una especie de licuado de ideas.

También cada etapa ha representado que uno va dominando cada vez más su instrumento y su forma de tocarlo. Uno aprende a explorar su instrumento. También, con el tiempo, fue mejorando la comunicación en la banda, y las ideas entonces fluyen mucho más rápido.

¿Y la gente? ¿Cómo sienten que ha evolucionado el público que los escucha y los acompaña?

Pues una cosa muy importante es que la gente que empezó con Zoé en México cuando salió el primer disco sigue estando con la banda y ha crecido con la banda. Ahora son padres y madres de familia, con hijos, y van a los conciertos con sus hijos.



La música de Zoé está llegando en este momento a tres generaciones de seguidores. Vemos gente que está de 40 hacia arriba, gente en sus 30 y gente de su adolescencia hasta finales de sus 20. Son un grupo muy amplio, nos han acompañado y hemos tenido muchas experiencias con ellos.

Quiero confirmar una cosa. Cuando grabaron Reptilectric en 2008, ¿es cierto que antes de cualquier canción o lírica ya existía el concepto «Reptilectric»? ¿Cómo fue el proceso creativo para darle vida a un álbum a partir de una palabra?

Es cierto. Lo primero que existió en nuestro imaginario parar el álbum fue la palabra «Reptilectric», que se le ocurrió a León conociendo la leyenda maya de Quetzalcóatl. La tropicalizamos hacia el lenguaje de Zoé en un juego de palabras de un “reptil eléctrico” y tratamos de que eso sonara en todas las canciones.

Usamos la palabra como una guía para inspirarnos en tonos bizarros de leyendas que hay en la historia de México y lo aplicamos a la composición. Al final «Reptilectric» es la música hecha palabra. Nos funcionó mucho.

¿En qué momento y por qué decidieron hacer música también en inglés? ¿Esto fue una cuestión comercial, querían llegar a otro público?

Eso fue porque hubo varios años, como de 2002 a 2005, en los al parecer ninguna banda mexicana o ninguna banda de rock en español lograba hacer una carrera decente. En todo el mundo había bandas de música en inglés, y por eso parecía que la única escapatoria era también hacer música en inglés y encontrar una carrera fuera de México.

En este tiempo era muy difícil tocar música en español y que te sonaran en la radio de México. En esa desesperación, y con tanta influencia que tenemos de bandas inglesas y americanas, escribimos unas canciones en inglés, y en algún momento se llegó a considerar un álbum enteramente con canciones en inglés. Luego, poco a poco, nos dimos cuenta de que sí era posible hacer una carrera en México y latinoamérica, que sí era posible escribir música en español y que algún día íbamos a cruzar fronteras con el idioma. En ese momento dejamos de hacer canciones en inglés.

Varios momentos de la carrera de Zoé se han caracterizado por la ausencia de una disquera que lo respalde, e incluso grabaron temas como «Dead» en 2005 con recursos propios. ¿Qué tanto se sienten representantes de la música independiente y alternativa? ¿Por qué?

Este tema es complejo. Zoé sí trabaja de una manera muy independiente, pero también es que la moda de catalogar a las bandas como independientes y llamarle a la música Indie se pasó un poco.

Los primeros dos discos de Zoé salieron con Sony Music, y actualmente trabajamos con Universal, es decir que hemos estado con dos de las tres compañías transnacionales de comercialización de música más grandes. Pero los primeros dos álbumes no le funcionaron a Sony comercialmente y nos dieron una carta de retiro. Nosotros continuamos, y empezamos a trabajar con un sello que duró poco tiempo en México que apoyaba la música alternativa. Sí hubo otros momentos en los que trabajamos con nuestros recursos como me dices en 2005.

Esta era una época difícil para que pasaran canciones de rock en español en la radio mexicana. Afortunadamente luego dejaron de ser tan importantes las plataformas físicas en la música y las plataformas digitales tomaron el control. En ese punto empezamos a tener más reconocimiento. Es difícil definir qué bandas de verdad operan de manera independiente y qué bandas están demasiado sujetas a las transnacionales o disqueras, o al dinero. La manera en la que opera Zoé siempre se ha concentrado en la música como arte, y también nuestros videos.

¿Qué tipo de presentación prefieren? ¿Íntima, en una sala con poca gente o masiva como en un festival?

Los dos nos gustan mucho. Afortunadamente con ambos tipos de show hemos tenido experiencias agradables.También tienen sus pro y sus contra.

Algo muy bueno es que la escena de los festivales musicales ha crecido mucho a nivel mundial y esto le beneficia bastante a las bandas y al crecimiento de la música alternativa. Lo bueno de un festival es que reúne a mucha gente que te conoce y a mucha gente que no. Y lo especial de tocar en una sala con poca gente es que son personas que te conocen al 100 por ciento y se vive otro tipo de retroalimentación.

Ustedes han pasado por Colombia en bastantes ocasiones. ¿Qué es lo que más aprecian del público colombiano? ¿Qué experiencias especiales han tenido aquí?

Colombia es como un primo hermano de México. Tenemos un cariño mutuo, realmente en otros países nos cuesta más trabajo la conexión con el público. Y pues los colombianos y los mexicanos muchas veces comemos la misma comida, vemos la misma televisión, el mismo cine, escuchamos la misma música… Tenemos mucho en común, y eso nos ha conectado.

Hemos vivido muchas cosas allá, incluso recuerdo una experiencia muy aterradora que tuvimos al ver el tamaño de Rock al Parque. La primera vez que fuimos, éramos una banda poco conocida en Colombia y tocamos ante un público gigante en Bogotá que no sabía quién era Zoé con un nudo en la garganta (Risas).

Nuestro público en Colombia ha crecido orgánicamente, y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que el cariño y la euforia con Zoé en Colombia es muy parecida a la de México. Sabemos que hay gente colombiana a la que le gustamos y queremos corresponderle. Ir al Festival Estéreo Picnic nos llena el corazón, y queremos ir a estrenar nuestras canciones y celebrar que arrancamos una gira con el público colombiano.

Por último, ¿qué nos puedes adelantar de este nuevo disco? ¿A qué le están apostando?

El disco nuevo considero que tiene una madurez muy especial, se le nota un tinte de experiencia que lo vuelve único. Me tiene muy emocionado porque es un disco en el que realmente se constatan la experiencia y los años de la banda. También, desde como fue grabado, tiene una forma muy refinada de tocar por parte nuestra.

León, al haber hecho dos discos como solista, ha crecido mucho como compositor. Los demás hemos estado involucrado en otras actividades, como producirle a otras bandas, hicimos la música de un documental que sacamos el año pasado, e incluso otros proyectos no tan relacionados con bandas o música. Todo esto, más el tiempo que no estuvimos juntos tocando, suma para lo que ahora es este álbum.

Este disco representa la madurez de la banda, el control en el trabajo de estudio, y en mi opinión es el álbum que mejor resume la experiencia de Zoé. Para mí es con el que más quedamos satisfechos. Cuando saquemos otro puede cambiar, pero ahora es mi disco favorito.

***



El quinto disco de Zoé verá la luz en el primer semestre del 2018. Consulta las fechas de su gira latinoamericana aquí abajo: