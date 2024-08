La película de Mötley Crüe “The Dirt” comenzará a grabarse este mes

La película de la banda estadounidense de hard rock y heavy metal Mötley Crüe, que tuvo alta popularidad en la década del ochenta, comenzará a grabarse este mes y será lanzada vía Netflix, así lo anunció Tommy Lee en su cuenta de twitter.

El film está basado en la autobiografía The Dirt – Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band (publicada en castellano como Mötley Crüe, Los Trapos Sucios: Confesiones del Grupo de Rock más Infame del Mundo). El libro trata el espectro del exceso de Mötley Crüe con las drogas, el alcohol y las relaciones amorosas entre celebridades. La banda se formó en Los Ángeles en enero de 1981 y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

El reparto está conformado por Douglas Booth y el rapero Machine Gun Kelly, como Nikki Sixx y Tommy Lee, respectivamente. Iwan Rheon, conocido por su papel de Ramsay Bolton en Game of Thrones, interpretará a Mick Mars; y Daniel Webber, también conocido por su trabajo en The Punisher’s, ha recibido el papel del vocalista Vince Neil.

The Dirt será co-producida por la propia banda en compañía de LBI Entertainment. El guion del filme está escrito por Erik Olsen y Amanda Andelson y se rodará bajo la dirección de Jeff Tremaine, conocido por su trabajo en Jackass Presents: Bad Grandpa.

Quedamos a la expectativa.