Ya puedes escuchar completo el nuevo disco de Primus

Han pasado ya tres años desde la última vez que tuvimos en nuestras manos y oídos un disco de Primus. Desde aquel Primus & the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble de 2014, la banda estadounidense creadora de la canción original de South Park, guardó un silencio que se terminó hoy,29 de septiembre, con la publicación de The Desaturating Seven el noveno disco de su carrera y una obra conceptual basada en el libro infantil The Rainbow Goblins del italiano Ul de Rico.



Con unas líneas de bajo marcadísimas como es costumbre, un color funkero frenético y unas atmósferas oscuras que parecen salidas de una fábula, los estadounidenses te van llevando a través de siete canciones que llevan los mismos títulos que los fragmentos del libro. Un disco perfecto para escuchar mientras vas andando por la calle si te quieres abstraer un poco de tu realidad.

Escúchalo completo aquí abajo.