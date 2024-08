Noisey Next 01: Paul Higgs, Lara Project, Icy Amane, The Americojones Experience, Divino Niño

Estamos aquí porque nos gusta la música. Nos llegan artistas jóvenes, discos recién salidos del horno, canciones exquisitas y representaciones de emociones a través del arte. Nos gusta cantar, bailar, sentir, perrear… ¿Y qué mejor que compartirlo con alguien más?

En búsqueda de darte a conocer exponentes que nos movieron una membrana, que nos explotaron la tacha, que verdaderamente aman lo que hacen y que —sobre todo— son latinxs, armamos Noisey Next: un espacio de descubrimiento de nueva música.

Videos by VICE

Todas las semanas tendremos recomendaciones que abarquen la mayor cantidad de géneros y países de Latinoamérica posibles, porque siempre es buen momento de darle voz a nuestrxs artistas y poner en alto el nombre de la música latina.

Para la primera edición, incluimos desde rock mexicano, reggaetón andaluz, indie uruguayo, R&B venezolano y psicodelia colombiana.

The Americojones Experience

Fotografía: The Americojones Experience.

Para aquellas personas nostálgicas amantes del rock & roll clásico que te remonta a la época de los copetes con vaselina, los restaurantes retro, y las chamarras de cuero sucias, The Americojones Experience es una excelente alternativa para homenajear ese pasado con un sonido fresco, actual, crudo y lleno de vida.

Originarios del Barrio Chino de la Ciudad de México, como muchas otras bandas, Americo Jones (guitarra y voz), Sebastian Rojas (guitarra), Maximo Hollander (bajo) y Raul Ponce (batería), movieron su música tocando en vivo en bares y cantinas. Finalmente, en mayo pasado presentaron “Heroína”, el primer sencillo de su debut discográfico llamado Contradicciones.

Vive la Americojones Experience en Instagram y Spotify.

Icy Amane

Fotografía: cortesía Icy Amane.

Icy Amane empezó a rapear a los 11 años y a los 17 grabó el primer mixtape. Su estilo iría evolucionando a través de posteriores singles, tales como “Alien”, “Hellgirl” y “Snakes”. En 2019 lanzó su primer EP, ICY, de manera independiente.

Su última creación, “Intergalactic Queen”, no solo es un videoclip: es un viaje por una constelación de reggaetón femenino y empoderamiento. Con una estética de Harajuku, un acento andaluz y un flow bilingüe; Icy demuestra que viene pisando fuerte.

https://www.youtube.com/watch?v=fup-5a9PfjE

A Icy Amane la encuentras en Instagram y Spotify.

Paul Higgs

Fotografía: Camila Graña.

“Antes que nada y primero que todo, ¡alístense! Están a punto de sumergirse y elevarse al mismo tiempo”, dice Paul Higgs para presentarnos Astucia, su debut solista.

El músico nacido en Montevideo en 1993 y mudado a Buenos Aires, se apropió de los mejores sonidos de los estilos rioplatences que él mismo llama soul felino.

Paul ha declarado esta obra como su “Artesanía sónica de mayor elaboración hasta este entonces”, y seguramente tenga razón, no podrás dejar de escuchar esta joya.

Sigue a Paul Higgs en Instagram y Spotify.

Lara Project

Fotografía: cortesía de Lara Project.

Con su segundo EP Mercurio Retrógrado, La Luna y Yo, el dúo venezolano Lara Project, formado por los hermanos Manuel y Félix Lara, hace una “protesta hacia el conformismo”, ya que han catalogado su música como “de otra era” y por lo mismo ha sido difícil colocarla en el ojo público. Es así que en las seis canciones de este material entregan su reinterpretación artística de la música comercial del momento.

“Una de las principales influencias para el sonido de este álbum vino del cyberpunk film japonés Akira, cuando comienza la película y se ve una persecución en motocicletas. También usamos como influencias a Travis Scott y el álbum Yeezus de Kanye West. Visualmente la inspiración viene de los diseñadores Samuel Ross y Martin Margiela”, nos cuentan los Lara.

En sus temas obtendrás lo necesario para darte un viaje por los astros.

Encuentras a Lara Project en Instagram, Twitter y Spotify.

Divino Niño

Fotografía: cortesía Divino Niño.

Después de publicar su disco Foam en 2019, Divino Ñiño está de vuelta con “Made Up My Mind”, un electrizante sencillo lleno de sonidos ambientales que tienen un destello de energía gracias a la colaboración de Will Miller de Whitney en las trompetas. Y aunque ya conocíamos a la banda colombiana radicada en Chicago, este año damos a conocer su rock psicodélico con influencias extraídas de los años 60 y 70. Es un buen momento para traerla de nuevo en el radar.

En espera de un nuevo álbum, esta canción funciona como loop infinito para —como lo dice un comentario en su video de YouTube—: “una relajación que calma mis demonios”.

No le pierda la pista a Divino Niño en Instagram y Spotify.

Para más música, sigue a Noisey en Español en Twitter, Instagram y Facebook.