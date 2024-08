Noisey Next 34: Sonic Emerson, LA LOU, Karina Galicia, Marc Seguí, HOLOGRAMMA

Sabemos que la industria musical es enorme y que muchas veces deja en el camino a pequeños artistas que necesitan ser descubiertos. Es por eso que Noisey Next hace cinco recomendaciones semanales, para dar apoyo y visibilidad a nuevos talentos de la escena; jóvenes y con un estilo propio, que la están por romper.

Para esta ocasión, desde México te traemos la tranquilidad de Sonic Emerson y a la guerrera Karina Galicia, la dulce voz de LA LOU desde Argentina, y las grandes colaboraciones de Marc Seguí y HOLOGRAMMA desde España.

¡Dale play a nuestra playlist, compartí y ante todo disfrutá!

Sonic Emerson

Foto: Cortesía de Arts & Crafts México.

Solemos decir que después de la tormenta viene la calma, pero en el caso de Sonic Emerson… digamos que su música aligera cualquier tempestad.

El joven músico y productor mexicano detrás de este proyecto se llama Sebastián Neyra y se encuentra presentando su nuevo EP Hasta que el hecho que está esperando ocurre, un material de seis canciones perfectas para encontrar la tranquilidad que tanto necesitamos. El sucesor de su bien recibido álbum de 2020, Si tan solo supiera por qué estoy aquí, es también la primera parte de dos EP’s que saldrán a lo largo de 2021.

“Este EP es perfecto para escuchar mientras unx espera en la vida”, nos comparte Sebastián sobre su última creación. Con toda la música y letras hechas por él mismo desde la intimidad de su habitación, encontramos en Hasta que el hecho que está esperando ocurre una valiosa carga de rock psicodélico con guitarras y destellos electrónicos, que nos recuerdan que no siempre es necesario ir de prisa. Disfruta el momento con “Todo va”.

LA LOU

Foto: Cortesía de Meli Lipnizky

Valentina Lourdes Gallo es LA LOU. Ella es de Córdoba, Argentina, creció dentro de una familia musical y canta desde los ochos años. En diciembre del 2020 esta joven artista debutó musicalmente con “Loop de amor”. Un single pegadizo con guitarras eléctricas que te dejan bailar un ritmo similar al indie rock.

Para esta ocasión nos trae amor junto a guitarras criollas, percusiones lentas y sintetizadores, “Quiero que las cosas no sean hermosas, siempre diferentes, quebradas al sol” dice LA LOU en Transparentes, el segundo adelanto de lo que será su primer disco. “Hacer música es la forma más sincera de mostrarme al mundo. Al igual que tantas canciones que marcaron mi vida, quiero ser la banda sonora de recuerdos de otras personas”, dice a Noisey.

Si escuchaste y te gustó nuestra recomendación de Zoe Gotusso en otra columna de Noisey Next, seguro LA LOU te encantará, aparte sus influencias también rondan entre Natalia Lafourcade y Ximena Sariñana.

Karina Galicia

Foto: Cortesía de Ana Rodelo

La cantante y compositora Karina Galicia viene de Puebla, México. Ella no solo ha participado dentro de distintas agrupaciones musicales sino que también ha tocado en festivales como Cumbre Tajín y Festival Cantares de la Ciudad de México durante el 2019.

Su música mezcla el soul jazz junto a letras que marcan una gran crudeza y honestidad. Habla sobre masturbación femenina, la liberación del amor, la ansiedad y el empoderamiento, entre otros temas. “Siempre he querido que mi música hable sobre lo que vivimos día a día y genere diálogos que antes no teníamos, nuestra realidad importa”, cuenta a Noisey.

Luego de lanzar singles como Jugosa, Fuega y Necesitando, Karina nos trae “A mi señal”, una colaboración junto a Benjamin Garibay, donde que reflejan la percepción que tienen ambos artistas de un mundo caótico, con un grito de auxilio urgente y a través de sonoridades soul y R&B.

¡Dale play a este videoclip, que si sigues a artistas como Rebeca Lane o Vanessa Zamora el trabajo de Karina te encantará!

Marc Seguí

Foto: Cortesía de Kuke Viscarret

Marc Seguí nació en Palma de Mallorca en 1998 e irrumpió en la escena musical en 2019 con “Si nos vamos”, un single que, al poco tiempo, lo colocó en el top 5 de canciones más virales en España dentro de Spotify.

En sus trabajos podemos distinguir un estilo pop, Indie y algo de Lofi. Una cantidad de estilos y sonidos que transmiten versatilidad y diversidad. Marc también colaboró con la madrileña Babi en “No queda na” y más tarde apareció junto a Xavibo y Çantamarta un video que nos transporta a un mundo al revés con “Alway vacaciones”.

Para esta ocasión les mostramos “Caprichosos”, que junto a Xavibo y Sule B, supieron darle un giro al rap y al R&B; con una letra dedicada al amor por la ambición y la superación, dejando el pasado atrás. “Intento ser diferente y no repetirme, busco algo distinto en cada canción. No me gusta estancarme en un estilo o en una temática, hay demasiadas cosas en la música como para no ir probando. Actualmente el género que más escucho y toco es el indie pop, pero siempre he sido un apasionado de la música en general, no de un estilo en concreto. Mi objetivo con la música es disfrutar y hacer que la gente sienta cosas con mis canciones”, dice Marc a Noisey Next.

HOLOGRAMMA

Foto: Cortesía Penny MGMT.

Los chicos de HOLOGRAMMA, un quinteto barcelonés que comienza su carrera, tienen todo lo necesario para coronarse como los nuevos referentes del indie pop en España. Con un puñado de canciones como “Cristales” y “Química”, publicadas en 2020, y “De nadie más” y la nueva llamada “Darkness”, lanzadas este año, han conseguiido la atención de quienes disfrutan de la música indie en todas sus presentaciones.

“No le tenemos miedo a ningún estilo, y es que a partir de una base pop, somos capaces de tirar por una esencia más bailable a partir del french touch, el groove o el funk, pero también meterle autotune, y jugar con ritmos urbanos”, comparten sobre su identidad.

Sobre su último sencillo dicen que “es como un instinto autodestructivo que mezcla la nostalgia y el desfase de una fiesta underground”. Si extrañas las sensaciones que te dejaba irte de after sin saber cómo terminaría todo, éntrale a su video oficial y transpórtate a esos tiempos de caos y ansiedad.

