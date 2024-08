Noisey Next 40: El Feeling, Martina Flores Guidi, Luisa Quiroga, Julián Desbats, Sen Senra

Recuperamos sonidos emergentes para amplificarlos y hacer que la rueda continúe girando. Hablamos de música que une culturas, acentos y ritmos diferentes. Tenemos un espacio para la escena under, en el que mostramos las novedades que pronto harán vibrar los escenarios más importantes. Pronto volvemos con algo nuevo, renovado, que seguirá dando a conocer lo que todavía no tenés en tu radar y seguirá llamándose Noisey Next.

Para cerrar la última edición del primer ciclo presentamos la propuesta multicultural de El Feeling; a la cantautora argentina Martina Flores y su nostálgico sentir sobre la vida; las historias de la noche contadas por Julián Debats, el proyecto íntimo y sensible de Luisa Quiroga y el corazón cromado de Sen Senra desde España.

Videos by VICE

El Feeling

Fotografía: Luis Zavaleta.

Hay música que cuando la escuchas simplemente te pone de buenas. Por una cualidad optimista, por ritmos que te hacen conectar con tus raíces, o porque sus letras te invitan a ir a otra realidad donde no todo está tan mal.

Este es el caso de El Feeling, un grupo multicultural de folclor latino alternativo que encuentra sus bases en la cumbia y el pop. A la vez, sus integrantes son originarios de diferentes países de Latinoamérica. De Colombia tenemos a Carlos Hernán en el acordeón, a Carolina Cobo en la voz, y a Sergio Aldana en la guitarra; de México a Diego Torres-Cantú en la percusión; y de Venezuela a Marco Echeverría en la batería. Esta mezcla de visiones y tradiciones latinas, es justo la que logra trasladar a su música una propuesta que une idiomas y ritmos en una sola voz.

Tras triunfar con canciones como “Tumba Catimba” y “Que te vaya cabrón”, El Feeling está listo para materializar su primer álbum. “Después de haber sacado 13 sencillos explorando sonido y fusiones, pronto publicaremos nuestro primer EP donde pondremos en un mismo viaje diferentes vibras y sentimientos en cada canción”, comparte Carlos, acordeonista de la banda. Así que si te gusta lo que escuchas, te invitamos a seguir pendiente de ellos.

El Feeling está en Instagram, Facebook y Twitter.

Martina Flores Guidi

Fotografía: Cortesía Penny MGMT.

Para aquellas personas que más que escuchar sencillos aislados disfruten de la complejidad y totalidad de los discos completos, hoy les presentamos Salvar el recuerdo de la cantautora y actriz argentina Martina Flores Guidi.

“En nueve canciones Salvar el recuerdo es un viaje a las profundidades de la mente, las fantasías y los recuerdos. Para mí es aprender a rememorar con gratitud, entendiendo que todo lo que hemos vivido es un regalo y es perfecto. Es resignificar lo que hemos vivido, dejando ir aquello que nos perturba y agradeciéndolo en su lugar, para encarar un presente y un futuro más livianos. Es frenar la vorágine cotidiana y darnos un espacio para la reflexión. Es el crear de un pasado doloroso, un presente de esperanza; pero también es el devenir de recuerdos de épocas en las que éramos felices y no lo sabíamos. Es un collage de sentimientos, sensaciones, géneros y sonidos, tal como lo es la portada”, comparte Martina a Noisey.

Salvar el recuerdo es, como lo reconoce su talentosa creadora, un viaje nostálgico. Sonoramente los momentos cumbres viven dentro del indie pop, pero también percibimos sintetizadores, guitarras, baterías, bossa nova, saxo, trombón y hasta R&B. Y si se preguntan de dónde viene este cóctel de géneros y ritmos, encontramos la respuesta en que la cantautora nacida en 1996 en San Juan, Argentina, comenzó su carrera solista en 2016 y ha sido soporte de artistas como Carlos Rivera, Alejandro Lerner y Joan Manuel Serrat, además de haber compartido escenario con Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Kevin Johansen, Manu Sija, Nadia Larcher y Franco Luciani.

Un dato curioso es que su versión de “Durazno Sangrando” de Luis Alberto Spinetta rebasa el millón de reproducciones en YouTube. Y ya entradxs en temas de video, te dejamos el de “Ey”, grabado en pleno confinamiento.

Martina Flores está en Facebook e Instagram.

Julián Desbats

Fotografía cedida por Julián Desbats

Julián Desbats es cantautor, romántico, aventurero y llega desde Argentina. Formó parte en guitarra y voz de la banda Lxs Rusxs Hijxs de Putx, con la que viajó por Latinoamérica y tocó en festivales como El vive latino, entre otros.

El recorrido del artista se construye en conjunto a su crecimiento personal repleto de variedades sonoras. Cuenta que le gusta mutar y buscar ritmos distintos. Hasta el momento tiene tres álbumes editados, Tarado (2015), Culebrón (2017) y Verso (2021). Una trilogía dedicada al amor. Una lírica sensible y aguda. Un conjunto de melodías pop súper pegadizas.

Verso cuenta historias de la noche, con letras que describen el universo sexual y amoroso rodeadas de borracheras y traiciones, es por eso que te lo mostramos todito en esta columna, para que lo escuches, lo bailes y puedas compartirlo.

“Me gusta cantar las cosas que siento, que vivo y que se pueden compartir de corazón a corazón. Si esas líricas son acompañadas por una música de pulso bailable, erótica , misteriosa y dramática mejor aún. Soy un poco malo para describir quien soy, por eso canto , para decir con la música todo lo que no podría decir con palabras. No pienso en la llegada a ningún ideal, disfruto el camino, disfruto la aventura, lo no controlado y adoro las sorpresas. Solo no se llega a ningún lado, el amor es colectivo” dice Julián a Noisey.

Seguilo en Instagram y Facebook

Luisa Quiroga

Fotografía por Lucia Quiroga

Se llama Luisa Quiroga y es colombo-chilena. Ha sido parte de proyectos audiovisuales y musicales como Arrabalero y algunas canciones de MOÜGLI. Tiene una voz dulce, encantadora y ha comenzado con un nuevo proyecto musical como solista llamado REDNBLUE.

Según Luisa, este proyecto se relaciona con la intimidad e intuición. Se trata de una invitación a conectar con nuestro interior y lo que nos rodea. Ella crea puentes de sonidos que nos envuelven en un trance meditativo, con ritmos estimulantes y voces que nos transportan a una atmósfera especial.

“In My Head” es el primer sencillo de este proyecto que integra cinco canciones y serán lanzadas durante este año. “REDNBLUE es el lugar en donde me encuentro cuando busco intimidad y naturaleza. Las sonoridades que me acompañan en ese lugar están permeadas de texturas, ensoñación y trance”, nos cuenta Luisa.

El proceso de grabación y producción se hizo desde el estudio de Adrián Alemañy. El bajo fue grabado por Antonio Palou durante esas sesiones; mezclado y producido por Samuel Lizarralde y masterizado por Tomás Suárez. ¡Dale play a esta belleza, que seguro te encantará!

Segui el proyecto en Instagram y Facebook

Sen Senra

Fotografía: Rodrigo Tenebre (@r.tenebre)

Desde que C. Tangana nos recomendó la música de Sen Senra la última vez que hablamos con él, sabíamos que debía tratarse de algo bueno. Y así fue. El cantautor y músico gallego se ganó nuestro cariño este año con el lanzamiento de su álbum Corazon Cromado, un trabajo honesto y sensible que incluye colaboraciones con el propio C. Tangana y Feid. Dicho material lo ha catapultado fuera de la escena underground española y ha hecho que tras varios años de carrera, Sen comience a figurar como el genio que es.

Hace poco tuvimos oportunidad de hablar con él y nos contó que a los 14 años se enganchó con una guitarra y fue amor a primera vista. Desde ahí se “obsesionó” con el mundo de la música, del arte, y la creatividad en general.

“Me gusta cuidar todos los detalles de mi trabajo. Al final es mi propia pasión el cuidar desde el imaginario de un tema, el videoclip, la portada, todo. Me gusta todo lo que tenga que ver con la creatividad, explotarte un poquito el cerebro y darle ese cariño a la obra que estás mostrando”, dice.

Con una serie de lanzamientos de sencillos y álbumes desde 2015 —entre los que destaca su álbum Sensaciones de 2019—, Sen ha hecho desde indie rock en inglés y balada pop, hasta lo que actualmente entrega: arte sonoro.

“El mayor halago para mí es que la gente que me escuche se viaje, sienta, se haga su propio trip con mi trabajo, con eso estoy más que orgulloso”. Sobra decir que Sen es una joya del nuevo indie pop español y no prevemos más que éxito en su futuro. Compruébalo viendo este “Sublime” video:

Sen Senra está en Facebook e Instagram.

Para más música sigue a Noisey en Español: Twitter, Instagram y Facebook.