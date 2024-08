Nos adelantamos al debut de Huaira con “Ochiemay”

Cuando los radares de Shika Shika encuentran algo que los pone a sonar no dudan en buscar esa luz en cualquier paraje de donde provenga. Esta vez, el hallazgo viene de los andes tropicales y exuberantes del Ecuador; donde dicen “nace el viento y nace”. En exclusiva para Noisey, el primer release de Huaira.

Para los que hayan flotado en alguno de los MUTEK con el toque de Nicola Cruz, es clave conocer que esta ecuatoriana orgullosa de su tierra viene con el aura del nacido en Limoges. Huaira ha sido colaboradora de Cruz y algo de esa forma late en “Ochiemay”, así que play y a volar.

El lanzamiento virtual saldrá en simultáneo con un presale de una edición en vinilo del EP. Así que estén atentos a las redes del sello, que este es el segundo lanzamiento en pasta por parte de Shika Shika.

NOISEY: ¿Qué sientes que aporta este primer lanzamiento a su escena? ¿A ti en lo personal?

Siento que aporta tierra, enraíza, recuerda; no se separa de lo que somos acá en Latinoamérica, y permite fusionar nuestra cultura y nuestra raíz mestiza con el tiempo que hoy vivimos. Tierra sin duda. Este es un sueño que hoy se concreta, es tangible. ¡Y eso para mi es pura medicina!

¿Por qué decidiste usar este tipo de texturas en el EP? ¿Que te evocan? ¿Buscas que evoquen en los demás?

El sonido de melodías propias de esta tierra, de texturas orgánicas tocadas en espacios nuevos, modernos; creo que despiertan nuestra memoria. Abren puertas de vibraciones antiguas que guardamos, y nos permiten conectar con nuestro propósito. Nuestra música es música medicina, que viene a conectarnos, a sanar malas informaciones, a alegrar el alma.

A la hora de hacer música ¿cómo nacen los motivos, las melodías, o las estructuras de tus tracks?¿En qué situaciones gestan?

Muchos temas, en su gran mayoría han llegado del aliento del mismísimo misterio, somos canales y cuando estamos receptivos podemos escuchar. Son cantos de visión inspirados en las plantas sagradas de esta tierra. Amigos músicos me dicen “¿Pero así nada más? ¿Sin una armonía? ¿Sin una forma?”. Y pues sí, me llegan así tal cual con melodía y estructura lista para ser horneada. Otros temas nacen en el estudio con mis compañeros de viaje, en un jam, frescos, inspirados por las ganas de crear; Pablo Vicencio marca un beat, Julio una melodía de Flauta, Juan Diego un acorde en el piano. Siento que somos libres al momento de crear, todo se vale.



¿Cuales son tus géneros y autores folklóricos favoritos? ¿Y tus productores?

Géneros me gustan muchos, no me encasillo…Tool, Tom Waits, Bjork, Chenoa Egawa, me gusta escuchar de todo un poco. Autores folklóricos, me encanta Luzmila Carpio, me inspira su canto, su vibración sus cuerdas vocales, y es para mi siempre un reto el poder aprenderme sus cantos y poder levantarlos honrando su camino con respeto. En cuanto a DJs y productores: Nicola Cruz es mi favorito, Felix Laband, Fourtet, Herbert, por nombrarte algunos. Los veo como pilotos capaces de llevarnos de un paisaje a otro.

