Nostalgia: El día que New Order se presentó en el Brixton Academy de Londres

Tras la muerte de Ian Curtis, los integrantes de Joy Division decidieron transformar su estampa post punkera en algo más fiestero y electrónico. Movement, el álbum debut de estudio de este nuevo experimento musical llamado New Order, acabó por inventar el género del new wave. ‘Blue Monday‘, ‘Bizarre Love Triangle‘, ‘Crystal‘ y ‘Age of Consent‘ son la única introducción que necesita New Order; pocas personas en el mundo desconocen los coros y melodías que acompañan las icónicas canciones que aún ponen a multitudes a cantar en unísono.

Para rendirle tributo a esta legendaria agrupación, decidimos revivir su presentación en uno de los venues más reconocidos en el mundo de la música, en el cual íconos como The Police y Eric Claptone han compartido escenario: el Brixton Academy de Londres. Sin más preámbulos, los dejamos con el concierto de 1987 de New Order en el famoso recinto:

Tracklist:

01. 00:00 ‘Bizarre Love Triangle’

02. 04:15 ‘The Perfect Kiss’

03. 13:25 ‘Ceremony’

04. 17:45 ‘Dreams Never End’ (interview: peter hook + stephen morris)

05. 27:05 ‘Love vigilantes’

06. 31:25 ‘Confusion’

07. 36:30 ‘Age of Consent’

08. 41:45 ‘Temptation’

