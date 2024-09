El equipo legal de ‘El Chapo’ incluye al abogado que absolvió a John Gotti Jr.

Artículo publicado originalmente por VICE Noticias Estados Unidos.

Tomó más de un año, pero el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, finalmente ha reunido a su equipo legal soñado.

En agosto pasado, El Chapo tenía planes de contratar a Jeffrey Lichtman, un poderoso abogado de defensa de Nueva York que ayudó a mantener al jefe de la mafia John Gotti Jr. fuera de la cárcel a principios de la década de 2000.

Sin embargo, a pesar de que El Chapo firmó un contrato de retención, Lichtman nunca se unió oficialmente a su equipo de defensa. El acuerdo se basaba en encontrar la manera de que El Chapo le pagara a Lichtman, ya que el gobierno indicó que podría confiscar cualquier cantidad de dinero que provenga del cártel, incluidos los honorarios legales. Lichtman se mantuvo al margen hasta el lunes, cuando firmó un aviso formal para aparecer como abogado de El Chapo en la corte federal de Brooklyn.

«Todos llegamos a un acuerdo y nos dimos cuenta de esto», le dijo Lichtman a VICE News. «Nos costó trabajo. No es una situación fácil teniendo en cuenta que se ubica en uno de los sitios más restrictivos de Estados Unidos», agregó, refiriéndose al lugar donde se encuentra El Chapo, un confinamiento de aislamiento extremo en una cárcel federal de Manhattan apodada «Little Gitmo».

El Chapo solo puede recibir visitas de su equipo legal y sus gemelas de 7 años, que son ciudadanos estadounidenses. Tiene prohibido que otros miembros de la familia, incluida su esposa y su hermana, se reúnan con él, lo cual, según sus abogados, dificulta la coordinación. En febrero, los abogados de El Chapo dieron a conocer una carta en la que el capo se quejaba de las condiciones de su confinamiento e imploraba a su familia que le pagara a sus abogados.

Lichtman dijo que se ha estado reuniendo regularmente con El Chapo y que lo visitó por última vez «hace unas semanas». No quiso decir exactamente cómo le pagan, pero confirmó que recibió al menos un pago. Dijo que aún no hay garantía de que el gobierno no intente apoderarse del dinero.

«Nada ha cambiado por esa parte; el gobierno no otorga beneficios preventivos sobre cómo se les paga a los abogados», dijo Lichtman. «Pero me siento cómodo, desde mi punto de vista, supongo, de que esta vez las cosas se hicieron correctamente».

Aunque El Chapo supuestamente es multimillonario, durante los primeros meses posteriores a su extradición desde México el 19 de enero de 2017, fue representado por defensores públicos, a los que les pagaron por contribuyentes estadounidenses. Al principio, el capo de la droga afirmó que no tenía dinero para abogados, y luego la cuestión de que no se le podía pagar a los abogados privados sin que el gobierno se apoderara del dinero complicaba aún más la situación.

Eventualmente, El Chapo contrató a Eduardo Balarezo, quien anteriormente representó al narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán-Leyva, y William Purpura, un abogado veterano que ha estado involucrado en varios casos de alto perfil a lo largo de los años.

El juicio de El Chapo sobre una variedad de drogas, lavado de dinero y cargos de conspiración comenzará el 5 de noviembre y enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable. Las actas judiciales ya muestran que los fiscales han entregado a la defensa más de 329,000 páginas de documentos y «cientos de miles de conversaciones grabadas», que planean utilizar como evidencia.

«Nuestro pequeño equipo ha estado trabajando duro durante muchos meses para organizar todos los documentos en preparación para el juicio y para garantizar que los derechos del Sr. Guzmán estén protegidos», le dijo Balarezo a VICE News. «Esperamos que el Sr. Lichtman esté listo para ponerse a trabajar, ya que el juicio está a poco más de dos meses».

Lichtman dijo que la estrategia de la defensa se enfocará en la dependencia del gobierno de los testigos que cooperan, quienes testificarán contra El Chapo a cambio de indulgencia en sus propios casos. El gobierno ha dicho que los ex narcotraficantes colombianos están preparados para testificar contra El Chapo, y varios de los exsocios de El Chapo asociados al Cártel de Sinaloa que han sido extraditados en los últimos años también pueden subir al estrado.

«Mi experiencia ha sido que los jurados no son tan indulgentes cuando ven el tipo de decadencia humana que el gobierno produce como su principal evidencia en el caso», dijo Lichtman. «Como he dicho desde el principio, de lo que sea que sea acusado en las últimas décadas no significa que sea culpable de nada en el Distrito Este de Nueva York».

Lichtman probablemente espera repetir el caso de Gotti Jr. En 2005, el exjefe de la familia criminal Gambino fue absuelto de cargos de extorsión y terminó con pruebas falsas en varios otros cargos, un sorprendente resultado que mantuvo al líder de la mafia fuera de prisión y le valió el apodo de «The Teflon Don», porque ningún cargo se mantenía en su contra.

«Llevo haciendo esto por mucho tiempo para acobardarme con la idea de que cualquier caso no se puede ganar», dijo Lichtman. «Me dijeron lo mismo con Gotti. Se puede ganar cualquier caso, se puede perder cualquier caso».

Portada: En esta foto de archivo de 19 de enero de 2017 proporcionada por la policía de EE. UU. las autoridades escoltan a Joaquín «El Chapo» Guzmán, desde un avión a una camioneta en Long Island MacArthur Airport, en Ronkonkoma, NY.