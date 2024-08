Escucha la nueva canción del álbum final de The Cranberries con Dolores O’Riordan

La cantante Dolores O’Riordan murió el 15 de enero de 2018. Detrás de ella quedaron un puñado de canciones como “Zombie”, “Linger”, “Loser” y “Ordinary Day”, tanto con su proyecto solitario como con su banda The Cranberries. La artista irlandesa falleció en un hotel en Londres debido a un ahogamiento en su bañera a causa de una intoxicación etílica”, justo en el medio de las grabaciones para un álbum venidero. Sin embargo, no se había vuelto a escuchar noticias del trabajo de larga duración tras el suceso trágico de la música irlandesa.

Pero justo hoy, The Cranberries han publicado “All over now”, el primer sencillo del álbum The End, agendado para lanzarse el 26 de abril de este año.

Conmemorando el deceso de O’Riordan, la banda lanzó este corte que, aunque solo tiene fragmentos vocales de la cantante, no deja de ser una destacable interpretación. Según un comunicado oficial emitido por la banda en Facebook, aseguran que estaban pensando en “cómo podríamos honrar a nuestra mejor amiga y compañera de banda”, llegando a la conclusión de que lo mejor sería una “última vez en el mismo estudio trabajando en un álbum de Cranberries”. Un clásico sonido de post-punk sobre el que se cuenta una historia entre dos personas que se agreden, y una persona que batalla consigo mismo para recordar a Dolores es lo primero que obtenemos de este trabajo.

Si quieren escuchar “All over now”, aquí abajo se los dejamos:

