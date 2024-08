Thom Yorke queda atrapado en un ascensor en el nuevo video de Radiohead

Los ascensores son lugares incómodos. Estas encerrado con un montón de gente que no conoces, que están paradas muy cerca tuyo y a las cuales no quieres hablarles. En general, cuando se está en un ascensor uno mira con ansias el tablero de los números esperando llegar a su piso. Por suerte todo pasa en pocos segundos, pero ¿qué tal que ese aparato no llegue nunca a su destino? ¿Qué tal que quedes atrapado en un loop infinito viendo entrar y salir gente sin saber si subes o bajas? Algo así pasa en’ el nuevo video de Radiohead para ‘Lift’.

Este sencillo pertenece a OK Computer OKNOTOK 1997- 2017, la reedición del clásico Ok Computer que la banda sacó este año. El video es una obra maestra, surrealista y esquizoide muy al estilo de Radiohead. En el vemos a Thom Yorke subir a un ascensor con sus bolsitas de mercado, ve entrar y salir a un montón de gente, pero nunca llega a ningun lado.

Es una locura.

Mira el video aquí abajo.

