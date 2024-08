Orono vs. Rotnarong: La Mayweather vs. McGregor del muay thai

Discutiendo como un matrimonio de adultos mayores, ambos peleadores no aguantaron mucho mientras se cambiaban sus shorts de muay thai para la transmisión en vivo.

«Orno, ¿qué demonios haces? Apúrate, nos necesitan afuera».

«Si tienes tanta prisa, entonces ve tú. ¿Por qué te importa tanto lo que haga?»

Ambos son peleadores de una época dorada, Orono Por. Muang Ubon y Rotnarong Daowbpaetrew. Orono es tres veces campeón Lumpini, cuyas peleas con John Wayne Parr y Ramon Dekkers lo hicieron famoso en Occidente. Rotnarong es campeón Rajadamnern que popularizó la pata cartwheel cuando Saenchai era un niño.

Amigos de muchos años, Orono y Rotnarong entrenaron juntos en el gimnasio 13 Coins en Bangkok antes de que Rotnarong regresara a Isaan para trabajar como oficial de policía en su ciudad natal Phutthaisong. Orono ha estado retirado por años, pero para Rotnarong la pasión de la competición sigue presente y en 2012 regresó al ring como parte del Yon-Yuk, la revolución retro de peleadores en Tailandia, y ha permanecido activo desde entonces. Rondando la mitad de vida y calvo, Rotnarong sigue haciendo justicia a su apodo «Niño efervescente», pero parece que se ha quedado sin oponentes.

Fue Rotnarong quien sugirió primero el nombre de Orono a los promotores con la esperanza de que mordieran el anzuelo. Poco después, ambos se lanzaron jabs en redes sociales hasta que la pelea se oficializó. Sor. Jor. Wichitbpaetrew Promotions aceptó la pelea y puso una fecha: 11 de agosto en el Estadio Lumpini. Con una apuesta mínima de 500 mil baht (18 mil dólares estadounidenses) requerida por equipo, los peleadores se reunieron en el Estadio Rangsit para dejar un depósito del 10 por ciento en la apuesta ,y escuchar las reglas y detalles de la pelea con el promotor. El anuncio oficial, el cual requería que ambos vistieran shorts de muay thai, se transmitió en vivo para la televisión tailandesa. Desconocemos si han estado pendientes de las conferencias de prensa para la pelea entre Mayweather y McGregor, pero cuando los dos subieron al ring no pararon de insultarse.

«Oye, Rot, ¿ya reuniste todo el dinero? Ya sabes, el dinero que me vas a dar el 11».

«Ve a que te hagan un examen cerebral, Orono. Estás loco».

«Sólo estoy aquí para quitarte tu dinero».

Tan sólo un año menor que Rotnarong, Orono, de 45 años, fue el campeón Lumpini de las 135 libras. Además, ganó el premio al peleador del año en 1994. Parados hombro a hombro es difícil entender por qué Rotnarong escogió a alguien del tamaño y físico de Orono. Rotnarong fue campeón Rajadamnern en las 118 libras y el primer peleador en la historia del muay thai en ganar la Royal Cup en dos años. Ahora, la panza de Rotnarong cuelga por encima de sus shorts de muay thai. Su apariencia es más cómica que nunca. Pero de acuerdo con él es parte de la fachada para confundir a los apostadores. El día de la pelea Rotnarong promete llegar en su mejor forma física. Del otro lado, Orono ha logrado mantener su físico, y luce bastante decente para su edad.

A pesar de la clara ventaja en tamaño y peso, ambos tendrán que pesarse la mañana de la pelea y no pasarse del límite de 165 libras. Si alguno de los equipos fracasa para reunir la apuesta o dar el peso, el depósito no será regresado. Es muy poco probable que los peleadores no puedan reunir 500 mil baht, ya que muchos especulan que podrían reunir hasta un millón de baht. Más allá de la pelea, es increíble que, a pesar de su avanzada edad, ambos peleadores sigan provocando tanto revuelo.

Orono cuenta con el apoyo del hermano más joven del expolítico tailandés, Wanchalerm, al igual que del gangster Gong, quien hace poco puso cuatro millones de baht para su pelea en Lumpini. Sin embargo, en el caso de Rotnarong es más de un esfuerzo colectivo. Una vez que la pelea se oficializó en televisión, el teléfono de Rotnarong no paró de sonar. Miembros de la comunidad de muat thai, específicamente expeleadores de la era dorada, buscan ganar unos cuantos billetes. Dejando el peso de lado, creen que Rotnarong está un nivel por encima de Orono. Además ha estado más activo que su rival, y cuenta con la inteligencia necesaria arriba del ring. El especialista en patadas, Hippy Singmanee, apostó 200 mil baht por él.

Ya que Orono ha reiterado que son buenos amigos, algunos se preguntan si de verdad tienen lo que se necesita para pelear. Por su parte, Rotnarong no ha perdido su chispa y aún puede ejecutar una patada cartwheel. ¿Triunfará el tamaño? ¿Podrá Rotnarong salir victorioso? El tiempo lo dirá cuando las dos leyendas de la era dorada se vean cara a cara. Por el momento, Orono terminará sus entrenamientos en el gimnasio 13 Coins, mientras que Rotnarong regresará a Isaan para entrenar con los chicos de Wor. Watthana.