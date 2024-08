Otra dosis de escarcha mañosa: Escucha las nuevas canciones de Doble Porción

“El valor de Doble Porción es hacer lo que quieren, como quieren”, dice un comentario en el video de YouTube de una de las dos nuevas canciones del insumiso dúo de rap colombiano. Y es que así han sido los últimos meses de Doble Porción: hacer lo que les viene en gana para responderles a los haters con música y versatilidad. El rap de la montaña está cambiando, y el que no se monte se queda por fuera del bus.

En esta ocasión, Mañas Ru-Fino y Métricas Frías entregan una canción cada uno: “Escarcha (Mañas Lavoe)” y “Otra dosis”, respectivamente.

En una mano está el reggaetín triste de Mañas Ru-Fino, esta vez producido por un viejo conocido como Zof Ziro, que afirma desde un inicio que es “una canción borracho, pa’ la flaca”. Una base nostálgica con una cadencia caribeña lenta para bailar pegaito’ con la chica que te gusta, a sabiendas de que tu idilio nunca se va a cumplir, siguiendo al maestro Lavoe. Y es que en “Escarcha (Mañas Lavoe)”, el rapero de Medellín se vuelve todo un poeta con frases como “cruzamos límites, la historia no se repite / flaca perdona que te evite, pero yo te amo con mi agite”.

Por el otro lado aparece Métricas Frías con un trap con “mezcla sin mezclar y mazter sin mazter”, como escribe en la descripción del video. Una historia acerca de un chico que corteja a una mujer que le gana en años sobre un beat de Soul AM, la tercera ficha de DP y que con su disco, Jazz Affair, hizo parte de nuestros mejores discos de rap colombiano de 2017. “Cayó en mis garras y yo en las de ella / luces y bengalas, ¿o eran estrellas?” y “yo sé que no es mala, aunque es una hiena / yo quiero ser bueno, aunque no me crea”, rapea la pantera en “Otra dosis”.

Escucha “Escarcha (Mañas Lavoe)” y “Otra dosis” a continuación:

