Hablamos con Paco Osuna sobre cómo es pinchar subido en un globo aerostático

Si tuviéramos que nombrar al máximo exponente de la música electrónica en España, no nos equivocaríamos decantándonos por Paco Osuna. Pero, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, su pasión por la música lo ha colocado como una de las figuras más ilustres del techno en los últimos tiempos.

Su trayectoria como artista le ha ayudado a crear un sonido personal muy característico reinventando el techno más puro, añadiendo a sus piezas matices oscuros y profundos que están en constante desarrollo y evolución.

Desde que comenzó a hacer música hace más de 20 años, su espíritu profesional lo ha llevado hasta las cabinas de las más importantes salas y festivales alrededor del mundo. Propietario de Club 4, uno de los clubes de culto de Barcelona, su ciudad natal, Paco ha logrado mantener viva la llama de la escena techno gracias a su labor ejemplar como DJ y productor.

Por otro lado, como fundador y cabeza pensante de Mindshake, el prestigioso sello musical conocido a nivel global, y que gestiona meticulosamente, ha llegado a publicar referencias de artistas como Cuartero, Nick Curly o Paul Ritch.

Su gran pasión por la música, y su versatilidad, hacen que festivales tan innovadores como el reciente Sky Fest, organizado por Desperados junto a Elrow, lo inviten a participar en ellas. Lo entrevistamos para que nos cuente cómo transcurrió este festival tan especial.

VICE: ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te propusieron formar parte de este transgresor festival? Me imagino que hay que armarse de valor si tienes miedo a las alturas ¿tuviste algún contratiempo durante el set?

Paco Osuna: Mi reacción a la petición de asistencia fue de sorpresa, porque no sabía cómo iba a tocar, cómo estarían los monitores, la gente, no me imaginaba cómo podía ser. No soy una persona a la que le gusten las alturas, pero me dijeron que no sería muy alto, 2 o 3 metros desde el suelo y eso me tranquilizó un poco. Algo inusual que pasó durante el set, fue que hacía viento y, en una ráfaga de aire, casi se me cae el ordenador, pero pude agarrarlo.

¿Te sentiste privilegiado de poder formar parte de la primera orquesta electrónica aérea del mundo, y de que además fuese en una localización bastante cercana a tu ciudad natal?

No sé si privilegiado sea el adjetivo, pero sí halagado. Que el evento fuera cerca de mi casa no cambió mucho el hecho de que me dieran miedo las alturas ;)

¿Qué piensas que una marca como Desperados organice experimentos musicales como este?

Valoro mucho que una marca como Desperados se involucre en eventos que apoyen a la música electrónica, porque durante muchos años la escena no ha tenido este tipo de repercusión, por tanto creo que es muy positivo.

Habías compartido cartel con alguno de estos artistas anteriormente, pero ¿cómo fue el reencuentro en un marco tan particular como Skyfest?

Fue muy bonito ver SkyFest al llegar. Desde la carretera vimos la montaña, los globos iluminados, todo muy llamativo, como una escena de película “Encuentros en la tercera fase”. Yo venía de otra fiesta. Justo llegué media hora antes de tocar, porque venía de Portugal, y al terminar el evento tuve que irme porque por la mañana tocaba temprano en otro lugar, por lo que el encuentro con mis compañeros fue muy breve.

No me preparé un set en específico, ya que preferí esperar a llegar al lugar y ver lo que era, cómo estaba el público, cómo estaba enfocado el evento… Preferí ver antes cómo era el concepto y hacer mi set espontáneamente, tocar la música que sentía que era la adecuada para ese momento.

Aunque trabajáis estilos musicales muy dispares ¿Sientes admiración por alguno de los artistas con los que compartiste esta experiencia aérea, como Jackmaster o Honey Dijon?

Jackmaster y Honey Dijon son artistas a los que respeto mucho. Soy una persona a la que no le gusta juzgar a otros DJs con estilos diferentes al mío, y respeto las diferencias. ¡Sin éstas el mundo sería muy aburrido! :)

A nivel profesional he tenido la suerte de cumplir muchos de ellos. Como sueño alterno, anecdótico, me gustaría poder tocar alguna vez en el Camp Nou, en el estadio de fútbol de mi equipo.

Sí, aunque estoy catalogado como DJ techno, siempre he sido muy versátil. Dentro de algunos parámetros, me gusta mucho cualquier estilo de música que haga bailar, y siempre me ha gustado muchísimo tocar tanto tech-house, como minimal-techno, minimal-house o deep-house.

Dejando a un lado la música, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida?

Lo que más disfruto en mi vida es mi hijo, Paquito; es quien me hace vivir.