¡Paren todo!: Hay un nuevo álbum de Sade en camino

¿Existirá una mejor mañana, un día más hermoso, o un momento más espléndido que aquel que trae consigo el anuncio de un nuevo álbum de Sade? Definitivamente, no.

Según ha revelado Stuart Matthewman, guitarrista y saxofonista de la mítica banda británica, en una reciente entrevista con el portal Rated R&B, Sade se encuentra trabajando en lo que sería su séptimo álbum de estudio. Tras lanzar en 2010 su último álbum, Soldier of Love, los británicos han permanecido en un constante sigilo, lanzando únicamente la canción “Flower Of The Universe” el pasado mes de marzo.

“La disquera sabe que no tiene sentido darnos un deadline. Realmente no ayuda al proceso. [Sade] no está interesada en la fama o en cualquiera de esas [otras] cosas. A ella le gusta sacar arte”, aseguró Matthewman.

Mientras se revele la anhelada fecha para el lanzamiento del álbum, recordemos por qué Sade es la persona más cool del mundo.

