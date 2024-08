Ya puedes escuchar “PEACH FUZZ”, otra canción nueva de Tyler, The Creator

Tyler, The Creator está de vuelta –sí, otra vez– con su séptima canción nueva este año. En las últimas horas, el jefe de Golf Wang ha soltado “PEACH FUZZ”, tema en el que vuelve al modo freestyle sobre la canción “Wanna Be Your Man” de Prophet. “Wanna Be Your Man” es el tema que da título al primer álbum de Prophet en 34 años, lanzado por Stones Throw el mes pasado. En Twitter, Tyler escribió: “El nuevo proyecto de @stonesthrow profhet y mndsgn es realmente genial, he remezclado una canción esta mañana, si no te importa”, antes de tuitear el enlace al track. Escucha “PEACH FUZZ” aquí arriba.

"this isnt like okra or 435 or flowerboy" THATS BECAUSE THEY ARE OTHER PEOPLES SONGS THAT IM PUTTING A VERSE ON YOU FUCKING IDIOT LIKE ARE YOU THAT STUPID TO NOT REALIZE ITS NOT MY SONG YOU DUMB BITCH THEY ARE SONGS I LIKE ALREADY SO I RAP ON THEM FOR 30 SECONDS JESUS CHRIST — T (@tylerthecreator) June 26, 2018

En “PEACH FUZZ”, Tyler hace referencia a sus tenis Golf UNO, a la compositora Anita Baker y al maravilloso campo de la astrología, repartiendo algunas de sus letras más dulces a la fecha: “Could you tell me how far in the future do you see us?/ You can make decision while my lips graze on your peach fuzz”. “PEACH FUZZ” es el séptimo “sencillo” que Tyler ha lanzado este año, luego de que ayer sacara “GELATO”, un pequeño tributo a la película Call Me By Your Name.

