Salsa de crema de cacahuate

Rinde: 1 ¼ tazas

Preparación: 5 minutos

Total: 20 minutos

Ingredientes

1 taza de crema de cacahuate

¼ taza de aceite de coco

1 cucharada de sal kosher o sal de mar

Instrucciones

1. Derrite los ingredientes: Mezcla la crema de cacahuate, el aceite de coco y la sal en un bol mediano resistente al calor. Encuentra una olla con una abertura más pequeña que el bol y vierte 5 cm de agua. Coloca la olla a fuego alto y espera a que hierva, luego reduce la flama para mantener un ligero hervor. Acomoda el bol sobre la olla y derrite los ingredientes a baño maría, revuelve bien.

2. Almacenar el dulce: Retira el bol del baño María y deja enfriar a temperatura ambiente. Guarda la mezcla en un recipiente hermético en la alacena.

3. Utiliza la salsa: Para usar el caramelo sobre el helado, debes calentarlo solo lo suficiente para hacerlo fluido pero no caliente. La temperatura serían 15°C más o menos. Vierte el caramelo de cacahuate líquido sobre un helado recién servido, permite que se endurezca y continúa cubriendo el helado a tu gusto.

Extraído de Hello, My Name Is Ice Cream: The Art and Science of the Scoop. Copyright © 2017 por Dana Cree. Fotografías de Andrea D’Agosto. Ilustraciones de Anna Posey. Publicado por Clarkson Potter/Publishers, una edición de Penguin Random House LLC.