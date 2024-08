Pedimos consejos para perder la virginidad, en seis palabras

Artículo publicado por VICE México.

No todos tienen un guía bueno y confiable al momento de perder la virginidad. Muchos de nosotros carecimos de consejos que pudieran ilustrar el camino hacia nuestra primera experiencia sexual y, la verdad, no me hubieran sobrado algunos consejos. Por lo tanto, le pregunté a varios amigos, gente cercana y enemigos qué podrían posiblemente aconsejar para perder la virginidad de la manera más orgánica y pacífica posible.

Sus respuestas me dieron una luz y ganas de volver a ser virgen para poder parecer un maestro desde el principio. Desgraciadamente sé que eso no es posible, por lo que solamente me queda agradecer una vez más a esa mujer que me abrió las puertas al camino de la sexualidad. Personalmente, considero que lo más sano e importante no es buscar una persona que te ame o te jure que cuidará de tus sentimientos por siempre, sino que sea una persona que le puedas decir con honestidad que es tu primera vez y sepas que, en realidad, no tienes que probarle nada a nadie. Pero aquí están las respuestas que me dieron otras personas:

Ir a Cuba con dinero extra – Víctor, 25 años

Dicho: el que escoge no coge – Luis, 24 años.

Usa condón hipoalergénico si eres morra – Regina, 25 años.

Meterlo con destreza pero con delicadeza – Andrés, 25 años.

Busca que sea mágico para ti – Lucía, 27 años.

Agujero que veas, agujero que rellenas – Juan Pablo, 26 años.

Baja tus expectativas, respira y disfruta – Gabriela, 27 años.

No es tan big deal perderla – Julieta, 24 años.

Tómate un par de tragos antes – Pedro, 23 años.

Con mucho lubricante y mucha paciencia – Sebastián, 26 años.

Búscalo con frecuencia, no pongas peros – Sergio, 25 años.

Cuando pierdes una cosa ganas otras – Regina, 24 años.

Déjate llevar y sé tú mismo – Rodrigo, 23 años.

Escucha a tu pareja, déjate sentir – Mariana, 21 años.

No bombees muy rápido, con calma – Fernando, 30 años.

Recuerda que no será la última – Héctor, 28 años.

