Por qué a veces se nos quedan pedos atrapados en la vagina

El cuerpo humano es una máquina de Rube Goldberg bellamente repugnante y repugnantemente bella, con muchas piezas y procesos que interactúan para que se produzca la magia. Pero, en ocasiones, esos procesos interactúan para hacer algo realmente horripilante.

Existen varios nombres diferentes para el fenómeno mencionado más arriba: «pedo labial», «pedete chochetil», «hermandad de los pedos viajeros» y la mejor de todas, «retuit». Te tiras un pedo y el gas se escapa por tu entrepierna como si se largara de una fiesta, asegurándose de despedirse de cada parte de tu anatomía. El pedo le pide su dirección de email a tus labios vaginales para poder enviarles ese vídeo tan divertido de perritos que les estaba comentando hace un rato.



Videos by VICE

Y seamos claros, esto no es lo mismo que un pedo vaginal. Los gases vaginales durante el coito se producen cuando el aire queda atrapado en el conducto vaginal y después se libera, normalmente con un ruido similar al de un pedo, pero lo que sale de la vagina es solo aire, un aire que quizá han follado hasta tu interior, pero aire al fin y al cabo. Esto otro es una flatulencia —gases creados durante la digestión— que toman una ruta inusual de salida a través de partes inesperadas.

Ahora probablemente te estarás preguntando, «Si esto me pasa a mí, ¿soy una mala persona?». Y la respuesta, por supuesto, es sí. El hecho de tener un cuerpo es vergonzoso e incorrecto, y no digamos ya un cuerpo con vagina. Añade esto al hecho de tirarse un pedo —algo supuestamente solo al alcance de los cuerpos con pene— y básicamente habrás creado un monstruo a la altura de Godzilla. Cualquier cosa que haga una mujer que no pueda hacer una estatua de la Grecia clásica es repugnante: tirarse pedos, tener vello corporal, votar…

Captura de pantalla vía Reddit

Las mujeres de Reddit parecen ser las únicas suficientemente fuertes como para pronunciar esta palabra maldita. El hilo que originó este debate tenía 656 comentarios, la mayoría de los cuales pueden resumirse como «¡Dios mío, yo también!». Esta cuestión ha salido a colación en Reddit al menos en otras dos ocasiones, así que si tirarse pedos es un crimen, hay un montón de mujeres culpables (y flatulentas) ahí afuera.

Según AsapSCIENCE, existe una posibilidad de que «los pedos transmitan pirógenos de estreptococo, un patógeno que puede provocar amigdalitis, escarlatina, enfermedades cardíacas e incluso enfermedades que devoran la carne». Los patógenos residen en las partículas de materia fecal contenidas en el pedo, de modo que sería conveniente que te limpiaras después de un «retuit», especialmente si tenías pensado hacer alguna otra cosa con tu vagina. Cosas que involucren la boca de otras personas.

Médicamente hablando, los pedos labiales parecen ser un fenómeno simple e inofensivo. «No es una cuestión sobre la que se me ocurra investigar acerca de sus pros y sus contras,» afirma Debby Herbenick, del Kinsey Institute. «El cuerpo humano es muy guay, interesante y divertido, y cuanto más aceptemos nuestros cuerpos y sus sonidos y olores —y, sí, también los pedos— más relajados viviremos».

Broadly Responde es una columna periódica en la que Broadly investiga cuestiones cuyas respuestas probablemente ya sabías pero nosotras no, así que aquí va. ¿Tienes alguna pregunta acerca de lo que sea, de verdad? Pregúntanos a nosotras.