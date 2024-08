Gente que no ha probado nunca las drogas explica qué cree que se siente al consumirlas

¿Cómo describes el color rojo a una persona ciega? ¿Cómo sería encontrarte contigo mismo? Estas son las típicas preguntas filosóficas que llevamos debatiendo durante generaciones, pero quizás la gran pregunta, y probablemente la más importante, sea: ¿qué piensa sobre las drogas la gente que nunca se ha drogado?

Hoy, por fin, podemos responder a eso.

Videos by VICE

CONOR, 26

VICE: ¿Qué crees que se siente al estar drogado?

Conor: Yo creo que me sentiría imbécil, como si estuviese muerto, más que viviendo al cien por cien esa sensación de locura, es decir, que sería consciente de lo jodido que estaría.

Suena bien, ¿cómo crees que reaccionarías?

Creo que notaría todos mis movimientos como los del generador visual del Windows 98, que salen cuando reproduces música. Estaría como fluyendo. Supongo que me sentiría mejor después de tomar cualquier droga, a excepción quizá de la coca, pero no sé por qué.

¿Eso es lo que crees que tus amigos sienten cuando se drogan?

Algunos, sí, pero muchos otros parece que sienten algo muy diferente.

Los que beben a menudo supongo que se relajarían y dejarían que la droga les hiciese efecto, pero quizás la liarían más si fuese un alucinógeno.

¿Cuánto crees que dura el efecto?

¿Una noche? No creo que solo dure unas horas.

¿Qué tipo de cosas crees que dirías estando colocado?

Probablemente me pondría a discutir con alguien que realmente no tendría ganas de hablar, pero que se sentiría mal por levantarse y pirarse. Acabaría teniendo un intenso debate comparando bollos con cereales, o alguna otra chorrada.

LEM, 28

VICE: ¿Qué crees que se siente al estar en éxtasis?

Lem: Seguramente es como estar en una nube, que hasta la fiesta más muermo sería divertida.

¿Cuánto crees que tarda una pastilla en empezar a hacer efecto, y cuánto piensas que dura?

¿Lo puedo calcular por lo que tarda el Paracetamol cuando estoy con la regla? ¿Es el mismo tipo de sustancia? Si es así, treinta minutos en hacer efecto, que duraría seis horas aproximadamente.

Vale, hace efecto, ¿y luego?

Supongo que sentiría un cúmulo de emociones y de sensaciones distintas. Imagino que te sientes contenta, triste, sosegada, enfurecida y lúcida. Tendría millones de emociones diferentes, no solo una durante todo el efecto de la pastilla.

DANIEL, 31

VICE: ¿Cómo es que nunca has probado las drogas?

Daniel: Cuando era adolescente, solía ir a fiestas para menores de dieciocho años donde, lógicamente, no te permitían beber o fumar. Aprendí a pasármelo bien totalmente sobrio, así que cuando fui lo suficientemente mayor, no vi la necesidad.

¿Qué crees que se siente al estar drogado? ¿Qué sensaciones crees que tendrías?

Según la música rap, creo que la marihuana te hace sentir calmado y relajado, y las películas de Scorsese me han enseñado que la cocaína te hace volverte paranoico, así que esa droga seguramente la evitaría.

¿Qué crees que se siente al tomar una pastilla?

Después de haber visto a otros tomarlas, parece que todo se intensifica, la música y los colores. Supongo que sería una experiencia muy eufórica. Creo que también te hace hacer muecas extrañas.

BARKAT, 24

VICE: ¿Qué crees que se siente al estar drogado?

Barkat: Me gustaría que fuera divertido, pero seguramente estaría muy asustado. Nunca he bebido, así que no puedo compararlo con nada. Supongo que me sentiría mucho más seguro de mí mismo y menos nervioso.

¿Cómo es que nunca las has probado?

No las encuentro interesantes, la verdad. Además, tengo algunos problemas de salud que hicieron que no me metiera en ese mundillo cuando era más joven, así que nunca lo hice.

¿Qué crees que se siente al tomar una pastilla?

Yo soy una persona bastante emotiva, sobre todo en discotecas, así que creo que me provocaría mucha felicidad hasta digerirla del todo.

Si pudieses probar alguna droga, ¿cuál sería?

Las setas.

¿Por qué?

A muchos de mis amigos les interesan los diferentes tipos de seta que hay, y yo he tenido muchas conversaciones convincentes sobre microdosis.

HELENA, 26

VICE: ¿Por qué no has probado nunca las drogas?

Helena: Porque no quiero. He visto a gente a quien le han pasado cosas chungas y no quiero que me pasen a mí. Además, ya estoy feliz solo bebiendo.

¿Qué crees que se siente al estar drogado?

Me imagino que debe de ser divertido, pero quizás te sientes fuera de control. Creo que soy una friki porque me gusta tener control sobre mí, y supongo que drogada no podría tenerlo.

¿Cómo crees que te sentirías?

¿Atontada? Supongo que un poco más libre, pero seguramente también bastante cagada.

¿De qué tendrías miedo?

De perder el control, de morir, de que me pasaran cosas chungas por no poder controlar mi cuerpo. Creo que haría cosas de las que me arrepentiría, o me metería en líos en los que realmente no querría estar.

¿Cómo qué?

Como momentos estúpidos o que me harían sentir insegura, o momentos con chicos también, como besar a un cardo o a alguien a quien no debería.

¿Qué tipo de «drogada» crees que serías?

Pues a ver, no creo que estar drogado sea muy distinto a estar completamente borracho, excepto con la cocaína, que parece que hace a la gente decir chorradas. Por eso no quiero hacerlo.

¡Gracias!