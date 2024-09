El fotógrafo Ryan Lowry piensa que el Hip-Hop es más Punk que el Punk

Retrato de Ryan Lowry. Foto por Aaron Wynia.

Cuando tomas una foto, independientemente del estado de ánimo, la iluminación, o de que sea la única forma de exponer el trasero de un extraño, hay algo que te motiva. Antes de oprimir ese botón, algo más ha hecho clic en tu cabeza. Ya puedes ver los likes, los reposts, y los LOLs que traerá tu obra maestra. Sin embargo, revisas la imagen y se ve como una captura de alguien molestando con una webcam en la tienda Apple.

Entonces hay gente como Ryan Lowry, un tipo que no solamente captura lo interesante que está frente a él, sino que lo hace ver más hermoso y natural de lo que es. El fotógrafo de 25 años radicado en Chicago muy a menudo se encuentra frente a cosas muy chéveres y bonitas; su visión de la gente y lugares se ha dado a conocer en The Fader, Time, Bloomberg’s y recientemente en su nuevo libro Two Years.

Cuando lo conocí en Toronto pasó más tiempo promocionando el Instagram de Chief Keef que su propio libro, y me contó por qué está harto del punk y cómo fue de fácil que el billonario Richard Branson hiciera cosas tontas.

VICE: ¿Qué parte de tu educación ha influido más en tu fotografía?

Ryan Lowry: La música punk y el skateboarding. Me interesó la fotografía viendo Thrasher, donde cada sección era una página a blanco y negro de alguien deslizándose por una baranda o algo, y yo solo decía «¡QUÉ LOCO!». Tenía doce años cuando decidí que quería tomar fotos. Convencí a mis papás de que me compraran una cámara, y luego me inscribieron en una clase. Había una academia de arte que tenía un cuarto oscuro para revelar a blanco y negro a la que fui hasta que entré a la universidad. Entonces fue el skateboarding, mis amigos, las bandas, y ver fotografías lo que me trajo hasta acá.

¿Cómo comenzaste a fotografiar raperos?

La verdad es que no me gustaba el rap hasta que comencé a tomar fotos de raperos, hace dos años. Yo era el asistente de Daniel Shea y él estaba fotografiando a Chief Keef . La verdad nunca había escuchado rap y no lo entendía por ningún lado. No me sentía relacionado con esa música. Después de pasar un tiempo con ellos, vi cómo estos artistas estaban inventando su propio lenguaje y haciendo lo que querían, como una especie de dadaístas. Entonces lo encontré atractivo.

¿Después de eso querías fotografiar raperos, o fue coincidencia que te involucraras en estos trabajos?

Me gustó el rap y empecé a buscar más sobre el tema. Hay un periódico de música en Chicago que se llama The Chicago Reader, y yo conocía gente allá, entonces les dije: «Quiero fotografiar raperos», y me dijeron: «Cuando tengamos algo chévere te lo asignamos». La primera vez que fotografié raperos fue para una revista del Reino Unido que me contactó para hacer una historia sobre la escena drill en Chicago, la escena de rap al sur de la ciudad. No tenían ningún contacto pero me dijeron: «Queremos tener a esta persona, y a esta, y a esta…», entonces tuve que resolverlo todo yo solo. Esa fue la primera vez que me acerqué a ese mundo y comencé a ser parte de él.

¿Cómo haces fotos de gente con personalidades e imágenes públicas tan fuertes?

Tienes que entrar en juego con su ego. Haces que todo sea sobre ellos. Tienes que hacerlo para que confíen en ti y luego te ambientas con esa confianza. Mi acercamiento consiste en que si tienes una cámara ahí tienes que relajarte un rato, luego lentamente la vas sacando y los haces sentir cómodos. Sin embargo todo depende: algunos son tímidos, y otros están tan acostumbrados a las cámaras que ni siquiera te ponen atención. Solo eres otro tipo ahí con una cámara.

El imaginario del hip-hop es muy diferente a las imágenes naturalistas de tu libro Two Years. ¿Buscabas una separación de tu trabajo comercial?

Todas mis cosas personales se tratan del día a día y de captar las experiencias mundanas y reevaluarlas; es todo personal, pero quiero que esté a la mano de las otras personas. Tomo fotos todos los días, así que todo se mueve entre mi vida profesional y personal. Lo bueno de conseguir un trabajo es que siempre es un nuevo reto. Si estoy fotografiando a un tipo en una suit, me pregunto: «¿Cómo hago que fotografiar a alguien en una suit sea interesante para mí? Fotografié a Richard Branson el otro día. Se suponía que iba a estar quince minutos con él y me dió solo noventa segundos. Fue como, ¿qué voy a sacar de este encuentro de noventa segundos con un billonario? ¡Nada! Pero voy a hacer algo loco. No me dio ni mierda. Le dije: «Hola, soy Ryan» y me dijo: «Bueno, ¿qué quieres que haga?»; le dije que saltara unas escaleras y volteara a mirarme. Dijo «bueno» y lo hizo, después se fue. El mánager me preguntó que si todo había estado bien y yo le dije: «¡No! ¡Se suponía que tenía quince minutos!», entonces lo trajeron de nuevo y tuve otros treinta segundos frente a un ascensor. Cuando eres tan rico y estás tan acostumbrado a las fotos, simplemente no te importa.

¿En qué punto decidiste que un tema para el libro ya se estaba definiendo?

El tema general del libro es el destino de todos los días. En fotografía te topas con situaciones, entonces es así. Hay muchas estrellas en el libro. Cuando estaba tomando fotos en el verano me di cuenta de que el libro no estaba listo todavía, entonces seguí hasta que vi que el trabajo tenía sentido.

¿En ese tiempo estabas pasando por algo importante que pudo haber influido en el libro?

Salí con una chica por tres años y acabamos de romper. Hay muchas fotos de ella. Una de las últimas imágenes es ella mirando a una pared. También diseñó la portada; ella es genial y muy talentosa. Tuve muchos cambios de vida, como que estaba súper metido en el punk y empecé a salirme de eso. Entonces creo que gran parte de lo que muestro en el libro es un cambio personal. Comencé a notar las falencias en la escena del punk, me di cuenta de que las sub culturas no cambian y que más o menos te echan de ellas. Es devastador darse cuenta de que algo con lo que creciste y creíste tan importante ya no lo es.

¿Fueron las similitudes entre las mentalidades del punk y el hip-hop las que influyeron en tu apreciación de él?

Sí, de hecho mucho. En mi cabeza el punk era un lugar en el que podías hacer lo que quisieras, ser quien quisieras. Podías ser un loco salvaje. Y el rap también es así. Hay tipos como Chief Keef o Young Thug que están inventando su propio sonido. En realidad no les importa nada, mientras que en el punk todo el mundo se está revistiendo de la tradición. Usas taches y te tiñes el pelo y cosas así porque crees que estás haciendo lo que quieres pero en realidad estás haciendo parte de una tradición. Siento que los raperos están haciendo lo que se les da la gana. En realidad, hacer lo que quieras es loco.

¿Sientes que como fotógrafo te adhieres a algunas expectativas o tradiciones?

Esto es muy susceptible a la moda, entonces siento que caigo en estéticas de moda. Uno ve las cosas que los demás están haciendo y le gustaría intentar hacer lo suyo. Trato de que mi acercamiento a la fotografía sea muy personal.

¿Cuál es el impacto que Tumblr e Instagram han tenido en tu trabajo?

En el tiempo que lleva Instagram, mucha gente que me ha contratado me ha seguido allí, entonces siento cierta presión sobre cómo debo comportarme, pero eso no importa. Así que hice otro Instagram para portarme mal. Solo soy yo orinando sobre cosas y siendo molesto. Definitivamente siento presión de seguir publicando cosas, o un cierto tipo de cosas. No es necesariamente molesto, pero a veces quiero publicar cosas estúpidas como todo el mundo pero siento que debo publicar algo que sea placentero estéticamente. Tumblr solo lo uso como una presión para seguir haciendo cosas. Si no publicara nada entonces no estaría trabajando. Es una especie de sketchbook.

¿Muchos de los otros fotógrafos ven Instagram como una obligación?

Sí, totalmente. Hace poco presioné a un amigo para que usara Instagram. Me di cuenta de que tenía una cuenta abierta y comencé a etiquetarlo en un montón de fotos para que comenzara a usarlo. Él es un gran fotógrafo todos los días caminando con un celular, ¿entonces, por qué no? Solo es una ojeada chévere a la vida de la gente.

¿Qué concepto será difícil de explicar a un fotógrafo dentro de veinte años?

Trabajar en revistas. Ganar dinero trabajando para una revista impresa será algo extraño de explicar dentro de veinte años.

Ryan Lowry

