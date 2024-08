Piratón Records: música y libros underground en la CDMX

Al interior del Número 44, en la Avenida de los Insurgentes Sur, dentro de la Colonia Juárez se encuentra ubicado un pequeño y peculiar local que alberga los lanzamientos en físico del sello Piratón Records. Podríamos decir que son el único netlabel que ahora opera como una disquera en pequeña escala. A parte de albergar copias de sus propias publicaciones, su catálogo abarca algunos clásicos de todos los tiempos, al igual que propuestas locales actuales e independientes, entre las que alcance a percibir varios casetes de Discos Sentimiento, Maligna y el Fun LP de Ruido –primer release de Piratón– «Una selección bastante ecléctica. Para expertos y también para diletantes, para gente con ganas de descubrir cosas».



A su vez encontrarás libros de algunas de las más interesantes investigaciones musicales y estudios culturales que se hayan hecho por autores como Simon Reynolds, Jeff Chang, Zora Von Burden, Helen Reddington, Tricia Rose y más, todos a un precio razonable. También hay bonitos stickers.

Piratón Records comparte espacio con los productos de sus anfitriones: Moonrise, marca de prendas básicas, patinetas y apología a la noche, creada hace un par de años por el artista plástico Marti y el diseñador Javier Huerta, quien es hermano de Carlos Huerta, el fundador de Piratón Records. Siendo así, tiene bastante sentido que hayan invitado al hermano de Javier a compartir espacio de ventas desde hace un año, cuando iniciaron operaciones.

Al comienzo estuvieron ubicados en la Colonia Tabacalera donde también tenían un showroom, espacio destinado a presentaciones musicales que ahora, en la relativamente nueva dirección, no se pueden hacer de la misma manera por ser más pequeño el lugar. Aún así , de visita en la tienda podemos observar a nuestra izquierda chamarras, gorras, playeras, sudaderas y patinetas de diseñador con el logo de Moonrise y de un perrito llamado Dadito, quien ahora es como la mascota de Moonrise. También venden en ocasiones ropa de otras marcas, pero la mayoría de los productos son de Moonrise y Dadito. Al centro, los productos de Piratón ya mencionados anteriormente. Las labores en la actualidad son en conjunto de Carlos Huerta con sus socios Iván Corone l y Patricia Acevedo.

A la derecha más ropa, y un estante con joyería de Loza Metales Lapidaria. Dicho esto, siguen en búsqueda de un lugar más grande que se adecue a sus necesidades como comerciantes. También buscan aportar algo de sano entretenimiento con presentaciones en vivo de los proyectos musicales con los que más se identifican.

Aún siendo un espacio tan pequeño es sorprendente la cantidad de trabajo que genera este lugar: proveedores, administración, redes sociales, difusión, selección de material o como se le dice ahora, «curaduría»

Días antes de planear la visita a la tienda en la que tuvimos el gusto de ser atendidos por el buen Marti, tuve la oportunidad de charlar con Carlos Huerta. Ya he tenido el gusto de registrar sus ideas un par de ocasiones, la primera en un documental escolar donde Carlos hace gala de su faceta como rapero. La segunda, en una pequeña entrevista acerca del primer volumen del compilado «No hay más fruta que la nuestra», donde participan algunas de las mejores productoras de estos rumbos.

Para Carlos, definitivamente es importante ir más allá de lo musical e incidir en lo social y lo político, por ello, entre otras cuestiones, se ha asociado para los lanzamientos de compilados con agentes que ya estaban involucradas en las cuestiones de género y otros aspectos que involucran la búsqueda de justicia social.

Claro que hubo algunas personas que pensaron «sólo es la idea de un vato» y decidieron no participar en el release, una opinión también bastante válida. Los resultados arrojan otra cosa y todas las participantes estuvieron bastante contentas con el resultado, dándole difusión de principio a fin hasta el cansancio. Al parecer todas quedaron muy satisfechas con el trabajo, les han surgida asuntos de su interés a raíz de esto y algunas de las productoras siguen entablando contacto con Carlos.

A parte de lo difícil que resulta encontrar un buen lugar en la ciudad, Piratón se ha enfrentado también a distintas adversidades por el simple hecho de ser ciudadanos en un país «tercermundista» como el nuestro: el salario más bajo de Latinoamérica, los prejuicios contra los productos nacionales por un público enajenado con la cultura anglosajona, la devaluación de la moneda y el alza de precios.

Otra cosa que ha notado Carlos es la fragmentación del tejido social que se ve reflejada en hechos muy concretos dentro del ámbito musical: «Los promotores de fiestas no van más que a sus propias fiestas, las bandas no van más que a ver a sus amigos tocar y los propietarios de tiendas de discos o de música no salen a comprar a otras tiendas, evidentemente. No existe una comunidad más que en días específicos como el «Record Store Day», comentó.

Debido a dicho panorama, por ahora su público es un nicho muy específico y están buscando ampliarlo, aunque no se pueda abarcar todo, sería muy gratificante para ellos ver que un joven se cultive encontrando una pieza clave en la historia musical al igual que un extranjero se sorprenda encontrando las propuestas que hay a nivel local. En ese sentido, esa es la labor más sustancial de Piratón en la tienda, «la congregación de proyectos de muy distintos géneros y estratos, la convivencia que se produce. «

Uno de sus objetivos principales es desvanecer las identidades líquidas impuestas por el mercado, las cuales mucha gente termina interiorizando. En esta tienda todos los proyectos tienen un espacio sin discriminación de ningún tipo. Al tener un trato tan directo, los vínculos que generan con la gente que trabajan son casi inmediatos.

En cuanto al porvenir, Carlos nos respondió un par de preguntas al respecto para cerrar con broche de oro:

Thump: Además del cambio de local, ¿qué se viene para Piratón?

Se viene por ejemplo una venta exclusiva de productos de la exposición que hubo el año pasado sobre fotografías de David Bowie; nuevos libros de editoriales importantes de Latinoamérica y fanzines locales que tratan temas que nos interesan tipo » Entrevistas a Sonideras«, sobre la desigualdad de género en el mundo sonidero.

El nuevo lanzamiento de Javier Estrada y el próximo año la tirada es sacar un vinilo del compilado «No hay más fruta que la nuestra». También queremos hacer una fiesta o convivencia, ya les iremos informando conforme todo vaya adquiriendo mayor claridad.

¿Hay algún tipo de alianza con dichas editoriales? ¿O cómo funciona?

Funciona casi como cualquier negocio, porque al final sea una tienda de música, de arte o de cacahuates hay muchas personas involucradas, las cuales viven de esto. Es algo que a la gente luego se le olvida, se les hace muy fácil decir que vieron un libro 100 pesos más barato en amazon y que qué caras son las tiendas, cuando quizás gracias a esos cien pesos es que se mantiene viva la estructura y jamás piensan las cosas de forma colectiva, siempre de manera individual.

La cadenita parte de la editorial, disquera o el mismo proyecto musical; a veces hay una distribuidora que funge como puente para llevar el producto a la tienda. Ahora en muchos casos, sobre todo en los más independientes el material llega de las mismas manos de la banda hasta la tienda, en donde acordamos un porcentaje razonable en el cual todos salgamos beneficiados. Como verás tenemos trato con distribuidoras super serias con las que tienes que firmar un contrato pero también con colegas que se hicieron un casete o playeras de su onda, intentamos relacionarnos casi con todo el mundo. Tener vinilos cabrones que nos forjaron, libros para eruditos y diletantes de la música, y fungir como vitrina de proyectos independientes en los que creemos plenamente.

