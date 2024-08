La pesadilla inmobiliaria del mes: alquílalo por 450€ y refórmalo por 15.000

‘La pesadilla inmobiliaria del mes‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

Buscar piso es una actividad que suele hacerse por necesidad. Bien porque quieres un lugar más cómodo, bien porque te han bajado el suelo y necesitas algo más cutre, o bien porque quieres empezar de cero. El piso de es idóneo para esa tercera hipótesis, para empezar de cero en el sentido más literal.

¿Qué es? Lo ofrecen como piso, pero también vale para rodar el primer episodio de cualquier serie ambientada en la hipotética era posapocalíptica.

¿Dónde está? Cerca de la calle Princesa y a pocos metros del Parque del Oeste. Una zona de Madrid realmente buena.

¿Qué se puede hacer por ahí? De todo, hay mucha oferta de ocio (sobre todo gastronómico), muchos grandes almacenes y buenos parques para pasear al perro. No pilla lejos el teleférico de la Casa de Campo, que siempre es un buen plan ‘atrapaguiris’.

¿Cuánto cuesta? Esta es la pregunta más difícil, depende de cómo quieras vivir. Puedes hacerlo sin agua ni luz por 450 euros al mes. Si quieres algún lujo más, pues ya tienes que meterte en reforma.

«La vida es para listos», cuántas veces habremos escuchado esas palabras. Seguramente sea la coletilla que más odio del mundo, ya me la diga mi madre o el típico amigo que siempre que va al supermercado decide merendarse una caja de galletas y un litro de zumo del más caro, que es justamente el que él nunca compra. Cuando te dicen «la vida es para listos» no te están dando un consejo, te están llamando idiota a la cara pero de forma educada.

¿A qué viene esto? Pues a que en este anuncio, el casero te está diciendo «la vida es para listos». No solo pretende que le alquiles un chamizo apocalíptico sino que también quiere que en la medida de tus posibilidades se lo reformes y dejes bonito. ¿Y lo peor de todo? Que lo hace sin mentirte ni intentar engañarte.

El inmueble o zulo es un bajo interior que consta de 60 metros cuadrados. Resulta complicado hacer cualquier comentario sobre su estado porque sencillamente está derruido, como si alguien se hubiese propuesto hacer una obra pero a medio proceso se hubiera quedado sin dinero para seguir. Paredes sin enfoscar, suelo de hormigón propio de la estructura, los materiales de obra por ahí en medio, abandonados… un despropósito.

Sin habitación, sin baños, sin instalación eléctrica, lo único que no tendrá que poner el inquilino son las ventanas y las rejas, que eso sí que lo trae de serie. Pero vayamos con los números.

Adecentar esta cueva y dejarla medianamente habitable no sale por menos de 15.000 euros y parece improbable que se pueda hacer en menos de dos meses de obra. Es decir, que para entrar a vivir tienes que dejarte 18.000 eurazos y seguir viviendo en tu casa actual durante lo que dure la obra, por lo que tendrás que pagar simultáneamente dos alquileres durante un tiempo. Un pastizal que no te va a librar de pagarle 450 euros al casero cada mes, y no, no es una hipoteca, cuando te vayas, el piso y la obra que le has hecho seguirá siendo de ese señor.

Conclusión: Estamos ante un gran piso si lo que se busca es enriquecer a toda costa a este arrendador y lograr que su patrimonio se revalorice. Si lo que se busca es un piso barato y apañado en el que vivir, no estamos ante una buena operación.