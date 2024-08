Planes imperdibles para el Record Store Day México 2019

Como sucede cada segundo sábado de abril desde hace poco más de una década, mañana, día 13 del mes del niño, las tiendas y espacios que rinden culto al wax en las 12 y las 7 pulgadas abrirán sus puertas para celebrar que el vinilo está más vivo que nunca en el Record Store Day 2019.

México es un país que a través de misceláneas y disqueras se ha aferrado a dejar que la música en cera desaparezca del todo a pesar de su desuso. Se han gestado colectivos, talleres y archivos sonoros que demuestran que la fragilidad de un disco gramofónico, es ironicamente inversa a la fuerza con la que se aferra al presente, siendo esta ocasión, el #RSD19, una muestra más de ello con más de dos decenas de tiendas mexicanas participando en el festejo, en más de diez eventos para ir a registrar los cajones, intercambiar vinilos, echar un trago, agarrar la fiesta, y en general celebrar que la vida del vinil va pa’ largo.

Aquí abajo, condensamos seis de los eventos que más llaman nuestra atención para ir a disfrutar el Record Store Day mañana, aunque al final de la nota, puedes encontrar la lista entera de tiendas mexicanas que estarán participando en la efeméride, donde podrás encontrar distintos releases y descuentos exclusivos en cada una de ellas.





Mis únicos recuerdos de Japan son de la noche, así que para mí y para todas esas otras almas que han gozado entre los paneles multicolor del ilustre club, se han aliado con Hola Wave –una banda de clavaditos de los fierros finos y el hardware con una destacable boutique en el centro– para abrir sus puertas y organizar un eventazo la tarde del sábado. Todo el rollo empieza a las 12 del día en el icónico 56 de la avenida Monterrey, donde a lo largo del día habrá selectores de la casa e invitados, aunque lo que destaca mayormente en la agenda son las pláticas alrededor del vinil y su imperante rol en la electrónica contemporánea que ponentes como Luis “Bishop” Murillo –científico del break y parte de Novation–, Leo Méndez, o el investigador sonoro Juan Carlos Sotelo impartirán. Checa el programa completo del evento aquí abajo, y acuérdate que #ElPlanEsJapan.

12 a 1 pm: Selectores HolaWave.Store

1 a 2 pm: Juan Carlos Sotelo “El rol del vinil en la experiencia estética”

2 a 3 pm: ¿Qué es ese sonido? Moog en la historia de la música por Leo Méndez

3 a 4:30 pm: Expo Vinil Oaxaca

5 a 7 pm: Luis “Bishop” Murillo “La música electrónica mexicana a través del vinil”

7 a 8:30 pm: Selectores HolaWave.Store (Discos Carnitas)





Ya para la noche y para descansar los dedos del digging vespertino, vámonos a Normandie al desmadre que están armando Dynamic Waves y Casa Disco para el aferrafter que celebra la cultura del wax. El sótano de concreto de la col. Centro contará con la presencia de los productores franceses Flabaire y Larry Houl de D.KO Records como estelares del evento, a quienes se suman propuestas in-house de Casa Disco como ED, DJ Rae y Albertson. Otra cosa muy bonita del asunto es que tres de las tiendas de vinilos favoritas de CDMX –Revancha, Música en Vinyl y La Roma Records– están involucradas y contarán con diversas actividades y sorpresas. Los boletos hasta hoy tienen un costo de $200, y a partir de mañana subirán a $300. Así el lineup:

Flabaire & Larry Houl

D.KO Records / Francia

Residentes Casa Disco: ED, Dj Raw y Albertson





De manera inversa al groove de un vinilo, que normalmente corre de afuera hacia el centro, de la orilla hacia la galleta, Yu Yu y Red Bull han decidido colaborar para crear un evento que desde la médula de la ciudad, explore su periferia y le quite ese tufo de centralización fresa al culto del 12 y el 7 pulgadas. Las actividades, que se llevarán a acabo en Yu Yu en Versalles 94, incluirán una selección de vendedores y coleccionistas, artistas, exhibiciones y espacios de diálogo y consulta, entre quienes estarán Dedos Sucios, Déjalo Ser Records, Roland México, Rico Tips, y Mitanime Lab, entre otros. Desde las 2 de la tarde podrás caerle al mercadito a ir pasando carpetas y cambiar vinilos, y podrás quedarte hasta los sets nocturnos que terminarán hasta entrada la madrugada. A continuación los horarios:

Todo el día: 02:00 PM – 04:30 AM

Mercado: 02:00 PM – 08:00 PM

In Store: 02:00 PM – 10:00 PM

Club: 10:30 PM – 04:30 AM

Bar: 08:00 PM – 03:00 AM





Otro evento gestado con ese objetivo muy claro de democratizar el amor por la cera, es el que Capitán Gallo presenta de la mano de Mujeres Vinileras y el Archivo Sonoro de Oaxaca. El programa cuenta con actividades bien completas que resultan muy lúdicas tanto para adultos como para niños, entre las que hay talleres y ponencias, además de que Mariela Salazar estará presentando su libro La conservación de un archivo sonoro. Hablando de ello, Gamaliel Robles y Marcelo Aquino del Archivo Sonoro de Oaxaca llevarán a cabo una ponencia sobre el quehacer de un registro en vinilos, incluyendo el rescate, preservación e investigación de documentos sonoros de músicos y compositores de la tierra del mezcal. Ya en la noche habrá también sesiones de selectores de diversas partes del país, quienes irán a poner la grasa incluida en sus colecciones. Ojo, si quieres entrarle a un taller, hay que inscribirse con un mail a mujeresvinileras@gmail.com. Acá abajo el programa completo.

12 pm: Talleres – Cuéntamelo en vinilo y Elaboración de fundas para discos de vinilo.

5 pm: Ponencia – Archivo Sonoro de Oaxaca

6 pm: Presentación: Libro “La conservación de un archivo sonoro”

7 pm: Sesiones sonoras – Mujeres Vinileras, Expo Vinylo Oaxaca, Bazar de Discos, Obeah Vinyl Café, Capitán Gallo





En el occidente del país, los planes van a ser más tranqui pero aún así hay maneras de disfrutar el Record Store Day 2019 como se debe. En Wax Attack Records, en pleno centro de Guanatos, habrá oportunidad de ir a checar cajones enteros de música y aprovechar los descuentos y tragos que la tienda ofrecerá para la ocasión mientras escuchas los sets de invitados como Beto Palma, Pogo, La Neurona, Fat Devil, Mancinas, Elvis Cente, R de Rube, TachiDiscos y varios pinchadores más. Las puertas de Wax Attacks estarán abiertas desde las 2 para que llegues a pasarla chido. Checa el line up completo de selectores aquí abajo.



Beto Palma (DF)

Morris Silk

TachiDiscos

JohnOffBeat

Bullet Gal

Pogo

Fat Devil

La Neurona

Elvis Cente

Mancinas

R de Rube





Monterrey es otra de las ciudades de territorio nacional con una amplia oferta de espacios y nombres que celebran al vinilo, consolidando ese estatus a lo largo de la década reciente a través del impulso que músicos y artistas residentes de la capital industrial le han dado a ese hecho. En ese sentido, son varios los eventos que se han empezado a gestar incluso desde el jueves, pero destacamos este de una de las tiendas más importantes de la ciudad, DED Lab Records, donde por ocasión especial abrirán desde temprano para darle fuego al digging, y prestarles las tornas a diversos talentos como Olvido G, Oku, Shelly Vi, Cave Jimmy Jazz o Jona Punk. El festejo en el Barrio Antiguo arranca desde las 10 y durará toda la noche. Checa el lineup a continuación, y lánzate a pasarla chido a DED Lab’s.

Olvido G

Oku

Shelly Vi

Cave

Jimmy Jazz

Jona Punk

Cheese

Wero Talking About

Jozz Wax





Otras tiendas y espacios como Chez Nobody Records, Galera y Dr Disco, El Club del Rock and Roll, Retroactivo Records, Georgetown Records y más, también tendrán sus eventos especiales con releases, sets y festejos propios para la ocasión. Sin embargo, gran parte de las misceláneas de vinilos de territorio nacional, ofrecerán parte de los lanzamientos hechos especialmente para #RSD19, además de que contarán con distintos descuentos para llenar la tote bag de carpetas. Acá abajo la lista completa de tiendas mexicanas que participarán en la celebración. Checa en cada una los lanzamientos y descuentos que ofrecerán, y recuerda que la cultura del vinil no ha muerto.

CDMX

Alphaville Records

Dedos Sucios – Especialistas en discos de 7″

Georgetown Records CDMX

El Club del Rock & Roll

Música en Vinyl

Recikla Discos Vintage

Revancha_DF

The Music Box

Discos Aquarius

Chez Nobody Records

Retroactivo Records

Carcoma Records

La Roma Records

Independent Recordings

Grosella

Guadalajara

La Perla Records & Books

Tea Recs

Wax Attacks Records

Monterrey

Musiclab

UPPER PALÉ

Ded Lab Records

EarWax

Estado de México

Sun Metal Shop

Veracruz

Concreto Records

Yucatán

Redicom

Rock Solid

Perro Negro Records

Baja California

Capital Records Mxl

Querétaro

Vinil Azul

Burnout Records

Quintana Roo

Spinny Grooves

Puebla

Discofrenia

Cholula

Rompe Records

