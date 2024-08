Platicamos con Eptos Uno y Teeam Revolver en El Bloque Phono Bahidorá

El rap es un género que cada vez llega a más y más oídos de todas partes del mundo, a oídos jóvenes que buscan identidad, viejos, metaleros, rockeros, o a cualquier otro tipo de gremio y etiqueta. Por esta razón no me sorprende ver a raperos underground en carteles de festivales que rayan un poco en lo mainstream. El ejemplo más cercano: El Bloque Phono en Bahidorá.

Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos artistas que conformaban este bloque y hablamos acerca de su proceso creativo a la hora de armar sus producciones, y de su ritual para salir a un escenario tan distinto al que están acostumbrados.

Teeam Revolver fueron los primeros en aparecer en escena, y entre risas nerviosas por su presentación pudimos conversar con Marco, la cabecilla del equipo, acerca de su creatividad en los beats.

Noisey en Español: Supongamos que es un día normal en tu vida, ¿cómo decides escribir un nuevo tema? no importa si es para un EP, single o álbum doble… ¿Cuál es tu proceso para decidir qué camino tomar creativamente? Unos se aíslan completamente del mundo, otros buscan inspiración en las paredes del baño, ¿tú qué haces?

Teeam Revolver: Pues el proceso de cada persona es diferente, hay muchos raperos a los que les encanta meterse en el estudio y dejar el mundo afuera, como Tote. Pero la neta a mi no me gusta para nada, me gusta más tener primero el beat y sobre eso hago la lírica.

Los beats son un elemento que sí o sí necesita llenar el molde de la rola que quieres hacer. ¿Cómo los escoges?

No tengo un proceso definido para hacer beats, es más de instinto. Puedo estar escuchando un catálogo de un beatmaker y escoger algo que ya se había hecho antes, también puedo hacer sólo experimentos creando bases que me gusten, pero también puedo encargar un beat para que suene similar a algo que ya tengo en la cabeza, complementado con otras bases que ya existen.

Y después de tener ese beat perfecto, ¿esperas alguna epifanía o te pones a escribir sobre la marcha?

Pues más la segunda que la primera. Después de escoger el beat me siento a hacer el primer verso, dos días después me siento a hacer el segundo, tercero y otros dos días después le doy al coro. El tiempo es algo importante para poder crear un track con el que te sientas satisfecho, la neta sí me gusta darme mi tiempo para lograrlo.

Un disco o sencillo necesita tiempo para cocinarse. ¿Cuánto es el tiempo ideal entre un lanzamiento y otro?

No creo que exista un tiempo determinado para poder sacar rolas o un disco. Definitivamente si lo que quieres es tourear, sacar discos o sencillos con poco tiempo de transición entre uno y otro es lo mejor. No puedes dejar que pasen 10 años y estar toureando con el mismo material, también hay que darle algo nuevo a la gente.

Teeam Revolver lleva trabajando arduamente 9 años dentro del hip hop mexicano y con tan sólo 25 años de vida ya tiene un proceso determinado para poder mostrar su trabajo con calidad para el público y el rap mexicano.



Otro de los raperos con los que tuvimos un acercamiento fue Eptos Uno. Del igual forma que Teeam, esta fue su primera vez en Bahidorá y nos compartió su proceso creativo para poder realizar esos tracks que siempre son un madrazo.

Últimamente has estado sacando tracks de manera constante, ¿de qué manera lo logras? ¿Cómo dedicas tu tiempo para hacer un disco o canción nueva?

Eptos Uno: Primero que nada le dedico muchísimo tiempo a escribir a cada tema, no dejo nada a la suerte. Segundo, hago varios temas para que después yo pueda seleccionar los mejores

¿Cuáles son tus pasos para que esa rola se concrete?

Básicamente no tengo un proceso definido ya que muchas veces dejo que la creación sea un poco más orgánica, mucho más espontánea. Por ejemplo, de repente estoy escuchando un beat y de volada me sale un coro o un flow que pueda hacer y me doy cuenta si éste puede ser un hit o de plano mejor le sigo rascando. Por otro lado, si en ese momento me vibra algo y me gusta la dirección que está tomando, lo considero un hit y sigo por esa vía. Es más de instinto, de vísceras. Creo que para ese tipo de cosas también debes dejarte llevar un poco y no sólo tener un proceso cuadrado que pueda llegar a cortar tu creatividad.

¿En qué momento llega la parte mecánica de hacer canciones? ¿O jamás llega y todo se lo dejas al destino?

Después de que mi criterio me dice que va por buen camino la rola, la termino de escribir y pido la instrumentalización a mis músicos, acto seguido la grabo en estudio, la saco a la luz para que todo mundo critique y meta su cuchara.

Entrevistas rápidas en un backstage con una energía escalofriante cada que escuchabas una línea de bajo, o simplemente un grito de emoción por parte de los raperos que fueron dispuestos a llenar de ritmos urbanos un Carnaval mágico.

El hip hop va conquistando poco a poco lugares, momentos y festivales que en un momento se pensaron tan lejanos a la cultura urbana. Canciones que después de un proceso de creación finamente curado llegaron a plataformas que jamás nadie imaginó, al menos en México. Siempre se dice que el año en curso es el año donde el hip hop va a explotar, “este si es el bueno” se escucha en los shows underground con un dejo de optimismo.

Sinceramente creo que el rap sí va a explotar en 2018, el día de hoy el rap conquista escenarios lejanos y oídos curiosos. Este año sí es el bueno.

