¿Podrá el Estadio BBVA Bancomer suplantar al Azteca como casa del «Tri»?

Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, advirtió que se pondrá en discusión la propuesta de ver al «Tri» disputar las eliminatorias en otro estadio que no sea el «Coloso de Santa Úrsula». El encuentro del viernes pasado ante Panamá podría ser la gota que derramó el vaso para los directivos mexicanos.

Es un hecho que el Estadio Azteca ya no ofrece el mismo resguardo que antes para los seleccionados nacionales. La altura (y la contaminación) del Valle de México ahora también juegan en contra de los compatriotas que están cada vez más acostumbrados a la altura de las ciudades europeas. Entre más «europeo» se vuelva el conjunto mexicano, más problemas tendrá para adaptarse a las condiciones en casa. Si a esto agregamos la incompetencia de la gran mayoría, lo que obtenemos es un desastroso despliegue futbolístico como el que vimos la noche del viernes pasado.

También está la cuestión de la asistencia al estadio. En dicho partido se registraron cerca de 35 mil personas para un recinto con capacidad de 87 mil. Es decir, el «Tri» ni siquiera pudo atraer a la mitad. Las razones son varias.

En primer lugar, la gente ya no quiere ver jugar a su combinado nacional en las gradas por la falta de resultados. Los partidos de la selección mexicana, además de ser aburridos, no muestran un progreso real en la química de los jugadores. Su director técnico no es visto con buenos ojos por la afición, ya que tampoco hay un esquema táctico definido que se traduce en golizas (como ante Chile) o en victorias y empates que funcionan como terapias para el insomnio. Este equipo depende de las epifanías individuales para poder llegar a la mínima exigencia de sus metas.

El segundo punto está relacionado al colapso de la Ciudad de México. Las vías de transporte que conducen al recinto suelen estar congestionadas en un día común y corriente. Si a esto le agregamos la época de lluvias y la afluencia que se encamina hacia el Azteca un viernes por la noche, el resultado más esperado es que las personas terminen viendo el partido en otro lugar. Tal vez la motivación sería diferente si, supongamos, el «Tri» fuese la selección campeona del mundo, la cual es garantía de espectáculo a prueba de decepciones.

Tercera razón y, quizás, la de mayor peso: el infame grito «¡Puto!» Durante el encuentro de hace unos días, un sector de la afición hizo caso omiso de las campañas para erradicar el grito que tanto dinero le ha costado a la FEMEXFUT; porque hay que decirlo, a la FEMEXFUT le duele más la cartera que el estado del tejido social. Los resultados favorables que se han dado en el norte del país para acabar de una buena vez con el «puto» en las gradas es un elemento de peso para que Decio y compañía intenten cambiar de casa al «Tri».

¿Entonces cuál sería la opción más cercana? Existen dos, el Estadio BBVA Bancomer o el Estadio de Chivas, pero la más factible sería la primera. La casa de Rayados cubre todos los requisitos como recinto de primera, fue inaugurado hace poco y está localizado en la segunda ciudad más grande de México. Su capacidad es menor a la del Azteca (poco más de 52 mil), pero lo suficiente para generar excelentes ganancias. Un estadio lleno o semilleno, sin el vergonzoso grito en las gradas, y en una ciudad más «tranquila» no suena mal. Quizá lo único que le falte es un equipo de altura en la cancha.