Poison Arrow te incita a querer enamorarte en su nuevo video junto a dBridge

No cabe duda alguna en otorgarle a Darren White el reconocimiento como una de las figuras responsables de reinventar el drum & bass en los últimos tiempos. Bajo su prolífico seudónimo dBridge, el músico inglés ha sido un punto determinante en el nuevo rumbo que ha tomado el famoso género quebrado, fabricando nuevos senderos híbridos de la mano de su sello Exit Records y su proyecto sónico Autonomic, gestado junto al recordado dúo Instra:mental.

Ahora, dBridge vuelve a entrar en escena con A Love I Can’t Explain, su segundo álbum de estudio. Lanzado nuevamente en Exit Records, el primer LP en diez años del pionero inglés lo muestra en una faceta más downtempo, conjugando ritmos pausados con atmósferas y breaks propios de sus años más dorados. Uno de los puntos álgidos del disco llega con “They Loved”, tema en el que Darren colabora con el dúo They Live y la colombiana Natalia Escobar aka Poison Arrow. Un downtempo armonioso en el que las vocales susurrantes de la artista de Manizales incitan a pensamientos que trascienden la barrera de lo recatado.

Estrenando video –el cual editó la propia Natalia–, le preguntamos al mismo dBridge sobre el proceso creativo que involucró la concepción de “They Loved”, y lo valioso que resultó el aura de Poison Arrow para lograr toda una pieza amorosa y profunda.

“They Loved” comenzó comenzó a gestarse conmigo y They Live colaborando. Joe Seven y Consequence son amigos míos desde hace mucho tiempo, y con el historial que tenemos, siempre supe que tenían que formar parte de mi LP, a pesar de que ambos se habían alejado un poco de la producción de música. Esto siempre me entristeció, ya que creo que son dos de los músicos más talentosos que he encontrado en mi travesía.

Al igual que en el proyecto The Binary Collective del que formábamos parte junto a Kid Drama, pudimos sincronizar sónicamente para crear lo que se estaba convirtiendo en una de mis piezas favoritas del álbum, ¡pero faltaba algo! Y ese algo resultó ser alguien. Me encanta el aura de Natalia, ella expresa una confianza y fortaleza en su música, voz e imágenes, lo cual que me resulta inspirador. Sabía que ella era perfecta para este track y no estaba equivocado. Sus vocales te hacen querer enamorarte y perderte.

Si no te aguantas más las ganas por ver el video de “They Loved”, míralo ya mismo al comienzo de la nota.

