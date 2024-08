Polillas desde el interior: Mira el video de Como Asesinar a Felipes junto a Chino Moreno

Hace unas semanas, Como Asesinar a Felipes nos regaló un ratito de su soundcheck previo a su concierto en el Club Loreto de Santiago para platicarnos de su esperada colaboración junto a Chino Moreno en “Disparan (Fill The Skies)”, estrenada como primer adelanto de lo que será su nuevo EP.

Desde entonces ya nos adelantaban un guiño de lo que sería el tratamiento visual que acompaña el primer feat de Camilo Wong Moreno con un acto latinoamericano, video que ya podemos ver a partir de hoy.

El estudio de animación Niño Viejo se encargó de elaborar lo que parece ser una clase de distopía de Cartoon Network a las 3 de la mañana. La historia de un leñador víctima de un engranaje sistémico que acaba con árboles como una metáfora de los ideales propios del hombre, contaminados desde el interior por polillas que los obligan a sucumbir ante su propia destrucción.

Obviamente todo se vuelve más añejo cuando le tiras petróleo a través de la ásperas voces del frontman de los Deftones y la brutal instrumentación de los CAF. El video está dirigido por Leonardo Beltrán, y la canción fue mezclada por Billy Gould, bajista de Faith No More. Checa el video para “Disparan (Fill The Skies)” al inicio de la nota.

