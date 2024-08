Por Detroit: Un espacio que celebra la diversidad sexual a través del techno

La igualdad en todos los niveles y la tolerancia son dos valores que la cultura club, y la música electrónica en general, siempre han apoyado; posiblemente porque la mayoría de las escenas musicales que fundaron el dance actual y géneros como el house, disco, garage, italo, y otros, estaban estrechamente conectadas con grupos vulnerables, gays, transexuales y minorías. Indiscutiblemente, las raíces de la música electrónica siempre han estado inmersas en la diversidad sexual, así que es importante que destaquemos el rol de la comunidad gay en priorizar la igualdad e inclusión; aspectos que fueron cruciales para el ADN de la música dance desde sus inicios.

La sexualidad siempre fue un aspecto a resaltar en el desarrollo musical electrónico, muchos DJs y promotores, principalmente gays, promovían la música electrónica, la cultura queer y el activismo en más espacios. Bajo estas premisas nació Por Detroit, un juego de palabras encaminado a fiestas itinerantes en la Ciudad de México e inspiradas en la escena underground de los 90, un proyecto creado por Jerren Ronald (Perfect Lovers) y Arturo Mejía (Kodemul). “Conocí a Jerren en una fiesta de Sunday Sunday, los dos estábamos en el mismo line up; después de unos meses nuestro amigo Fernando (Fherdinand) nos presentó para que rebotaramos algunas ideas sobre nuevas fiestas. Los dos coincidimos en hacer algo incluyente que nos eximiera de todos los estereotipos de las fiestas regulares y el club; libre de homofobia, clasismo, transfobia y juicios elevados. Queremos ser una fiesta donde cualquier persona se sensibilice con nuestra propuesta sin importar su estatus social o cómo se identifique”, añade Arturo sobre los inicios Por Detroit.

“La primera fiesta se hizo en un Jueves Santo; cuando lo decidimos teníamos miedo, no sabíamos si había sido una fecha ideal porque la gente suele salir de vacaciones. Al final resultó que no habían otras fiestas en la ciudad y asistió mucha gente, hasta el punto en que ya no podía entrar una persona más. Tuvimos que salir y decirles que ya no habían accesos; ese día tocó Ali X, Snowcaveman, Perfect Lovers, y yo, Kodemul”.

Principalmente, Por Detroit se pensó para ser una fiesta dirigida a la comunidad LGBTTI, pero la respuesta de la gente fue tan positiva que actualmente es un público muy diverso, “eso nos gusta e intentamos que así se mantenga”. “Desde su origen hemos invitado a distintxs Drag Queens, son parte importante de la fiesta, no nos vemos sin ellxs, crean la magia de la noche y generan una libre expresión de todxs los cuerpos. Queremos ser un espacio incluyente para que las personas vayan y sean ellxs mismxs; donde puedan escuchar y bailar house, techno y disco sin pretensiones, poses o preocupaciones por encajar… al final ese es el objetivo de salir por la noche”

El próximo sábado 23 de junio después de la marcha LGBT, se realizará Por Detroit Pride, una fiesta con dos locaciones: una terraza clandestina en la CDMX y la Ex Fabrica de Harina / Anden Tacuba / Foro Cultural en Extinción. Para más info da click en el siguiente enlace:

