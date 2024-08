Por qué el sexo es tan rico cuando estás en MDMA

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

A Mikayla Rose Becker, una modelo de 22 años de Los Ángeles, le prometieron que el sexo con MDMA sería el mejor de su vida, y no se decepcionó. “Se siente como si todas tus terminaciones nerviosas fueran eléctricas, y el simple hecho de que alguien te ponga la mano encima se siente mágico”, recuerda. “Siempre uso uñas postizas, y todos siempre me piden que les acaricie la espalda. El sexo en MDMA dura mucho porque ambas personas están conectadas y tampoco quieren que termine. Quieres que dure para siempre, así que sigues hasta que no puedes más”.

Videos by VICE

“Se siente como si estuvieras nadando en una piscina de agua orgásmica con otra persona, felizmente atrapada en tu bola de nieve de placer”, coincide Gabi Levi, un director de arte de 26 años en la ciudad de Nueva York. “Es como comenzar tu propio planeta sexual con otra persona, y las reglas dependen de ti”.

“El MDMA nos ayuda a sentirnos más cómodos con la vulnerabilidad y, por lo tanto, puede hacer que el sexo se sienta más conectado y presente”, dijo Liz Powell, psicóloga y educadora sexual que practica en Portland. Dado que la droga hace que segregues serotonina, puede aumentar la intimidad emocional, explicó.

Otra razón por la que a algunas personas les encanta tener sexo con molly es porque estimula su libido. La investigación ha encontrado que más del 90 por ciento de las personas tienen más deseo sexual estando en MDMA, y muchas mujeres experimentan una mejor lubricación vaginal, dijo Matthew Johnson, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Pero mientras algunos juran que tener sexo bajo el efecto de esta sustancia es lo mejor, a otros les cuesta mucho trabajo. “Me excitan los efectos, pero me es difícil tener una erección”, dijo Miguel Sevilla, un escritor y productor de 35 años en Los Ángeles.

Aproximadamente la mitad de los hombres dicen que el MDMA causa dificultades para tener una erección, y muchas personas dicen que impide o retrasa el orgasmo, dijo Johnson. (Aún así, algunos dicen lo contrario: Jesse Holder, un escritor de 33 años en Georgia, dice que él y su novio llegaron al orgasmo más rápido de lo normal mientras estaban en MDMA, y que hasta pudieron volver a hacerlo).

Dado que algunas personas tienen problemas para tener una erección o terminar con MDMA, lo mejor es abordar la experiencia sin expectativas y simplemente vivir el momento, dijo Powell.

Otros no sienten ningún tipo de deseo sexual cuando están en MDMA. “Mi deseo sexual desapareció por completo. Era como si no pudiera concentrarme en el sexo. No me mojaba”, recordó Emem, una dominatriz de 24 años en Chicago.

Un estudio de 98 usuarios de éxtasis en Uso y abuso de sustancias encontró que una “ligera mayoría” de personas “informó que el éxtasis lo relacionaban más con sentimientos de sensualidad o emociones profundas que con el deseo sexual”. La química cerebral de las personas hace que respondan de manera diferente a diversos tipos de drogas, dijo Johnson, y la variación también podría deberse a los adulterantes que se encuentran con frecuencia en el MDMA.

La calidad del sexo estando bajo los efectos del MDMA también depende de la etapa del viaje. Como probablemente sabe cualquiera que haya probado esta droga, prácticamente nada es agradable en el bajón. “Todo es increíble hasta que los efectos empiezan a desaparecer”, dijo Levi. “Entonces, lo único que quería era sacar de la cama a la otra persona y dormir hasta que mi serotonina se recargara”.



Y como era de esperar, el MDMA te hace más propenso a tomar decisiones tontas. Un estudio en Psicofarmacología humana encontró que los usuarios de MDMA tenían más probabilidades de correr riesgos sexuales como no usar condón.

En algunos casos, el MDMA puede hacerte completamente inconsciente de las elecciones sexuales que estás tomando. Brett Downes, un fundador de una agencia digital de 39 años en Gales, perdió completamente la conciencia estando en MDMA y luego se despertó mientras estaba teniendo relaciones sexuales. “¿Quién demonios es esta y cómo acabé en esta posición?”, recuerda haber pensado. “Me detuve a la mitad y la chica se fue, ya que se dio cuenta de que estaba realmente asustado”.

Si vas a intentar tener sexo con MDMA, Powell te aconseja que lo hagas con parejas con las que ya te sientes cómodo e ir más despacio de lo normal. “Yo recomendaría tener otro tipo de experiencias no sexuales antes de agregar el sexo a la mezcla”, agregó, “para que veas si la sustancia afecta tu capacidad de usar tu consciencia o aceptar cosas que no te hacen sentir bien después”.