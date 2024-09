Por qué los gatos se asustan con los pepinos

Los pepinos son una de las verduras más inocuas, ¿verdad? Al ser 95 por ciento agua, una taza entera de ellos tiene tan solo 16 calorías. ¿Su sabor? Bastante insulso. Son benignos y en gran parte inofensivos: los tímidos del mundo culinario.

A menos que seas un gato. Al parecer, si eres un gato, no hay nada más aterrador que un pepino.

Videos by VICE

Y ahora todo el mundo sabe eso, gracias al Internet. La gente ha estado publicando videos en los que asusta terriblemente a sus gatos simplemente dejando un pepino acostado en la vecindad general del gato.

¿Es el instinto? ¿Un olor latente que solo los felinos pueden detectar? ¿Un sentimiento visceral de que los pepinos quizás parecen serpientes?

No sabemos, pero estas son algunas de las teorías que la gente ha presentado sucesivamente. Lo que sí sabemos es que si quieres ver a un gato saltar varios kilómetros en dirección norte por, básicamente, ninguna razón, introdúcelo a un pepino.

Las personas están publicando videos de sus gatos asustados por todo el Internet. En el video típico, un gato o dos comen inocentemente su cena, o están descansando en un sofá. Sin el conocimiento de los felinos, su cobarde propietario (quien tiene un enfermo sentido del humor) ha colocado un pepino fuera de la línea de visión del gato. Cuando el gato finalmente ve al vegetal infractor, el infierno se desata.

Francamente, es muy, muy divertido. Pero al ser 2015, los expertos están consternados.

«Si le causas estrés a un animal, eso probablemente no sea algo bueno», le dijo Jill Goldman, un especialista certificado en comportamiento animal del sur de California, a National Geographic.»Si lo haces por las risas, me hace cuestionar tu humanidad».

Goldman explica que la reacción inusual que encontramos tan divertida es más que la respuesta de sobresalto innata del gato. «Con una respuesta de sobresalto, un gato por lo general tratará de salir de allí lo más rápido posible y luego reevaluar a distancia», dice Goldman.

Estos expertos hablan en serio, no quieren que asustes a tus gatos. Con pepinos.

John Bradshaw, un experto en comportamiento de los gatos en la University of Bristol y autor del libro Cat Sense, dice que los videos son «despreciables». Pam Johnson-Bennett, autora de Think Like a Cat, dice que «hacerlo es algo cruel».

Está bien, tal vez no debas poner a prueba la combinación de gato con pepino en tu casa. Pero puede que todo este alboroto no nos impida ver la panoplia existente de videos de gato y pepinos. Después de todo, a los gatos en los videos ya los asustaron.

Piénsalo como una película de terror, protagonizada por el gato de alguien más y un vegetal verde acuoso.