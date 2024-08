Portadas de discos que samplean otras portadas de discos

En otras ocasiones hemos revisado portadas de discos con comida y portadas de discos con bebés. Las tapas de los discos suelen representar nuestro primer acercamiento con algún álbum y no hace falta explicar que las ventas de muchos títulos se han visto impactadas directamente positiva o negativamente como consecuencia de esa primera impresión provocada por el arte de la tapa.

También hemos revisado hasta el hartazgo la producción basada en sampleos y su impacto en la música popular del último cuarto del siglo pasado y lo que va del siglo corriente. Su envergadura no solo se ha sentido en el hip-hop, sino en otros subgéneros de electrónica (house y drum n’ bass, por ejemplo), que han utilizado sampleos para crear buena parte de su mitología. La música pop también ha echado mano ampliamente de trozos de canciones para re usarlas en otros contextos. La reutilización de lo que ya es conocido y comprobado es una práctica que ha resultado benéfica durante el efímero período de tiempo que ha pasado el hombre en la tierra: no hay nada nuevo bajo el sol.

Videos by VICE

Pensando en que las expresiones artísticas durante la historia de la humanidad suelen ser el resultado de un proceso creativo en el cual interviene la inspiración obtenida al observar otras expresiones artísticas o cotidianas he decidido hacer una pequeña revisión de portadas de discos que samplearon otras portadas de discos. Las portadas inspiradas en otras portadas son una práctica regular en la música popular y existen esas portadas que intentan parodiar otras o que simplemente pretenden rendir tributo a otra tapa.

Las primeras portadas sampleadas que me vienen a la mente son las de Weird Al Yankovic (El Raro Al Yankovic) quien durante los ochenta y noventa editó varios discos y videos parodiando portadas originales de Michael Jackson con Even Worse de 1987 y de Nirvana con Off The Deep End de 1992. Esas dos tapas resultan ser piedra angular en el universo de la parodia de portadas de discos famosas. Los Red Hot Chili Peppers tomaron una hoja del libro del “raro” Al cuando editaron su The Abbey Road EP de 1988 y que fue lanzado exclusivamente en el Reino Unido y muestra a los integrantes de la banda cruzando la famosa calle que cruzó el cuarteto de Liverpool solo que sin ropa: muy propio de esos chicos californianos que espero no tener que volver a recordar en mi vida.

Young Black Teenagers / With The Beatles

Huelga explicar que las tapas de los Cuatro Fabulosos de Liverpool han sido múltiples veces sampleadas por bandas de diferentes géneros musicales. Uno de esos tributos lo hicieron los protegidos del productor miembro del Bomb Squad (cf. Public Enemy) Hank Shocklee: los Young Black Teenagers, con su disco homónimo lanzado en 1992. El disco de los chicos de Long Island, NY usó la tapa del segundo disco de los Beatles: With The Beatles, que resulta ser uno de los más parodiados y homenajeados en el juego de las tapas de discos. Otro de los tributos a portadas de John, Paul, George y Ringo es el del soundtrack de High Fidelity protagonizada por John Cusack y basada en la novela del mismo nombre escrita por el inglés Nick Hornby y que es como el evangelio de las tiendas de discos. La tapa del soundtrack está basada en la tapa del Hard Days Night.

G-Stoned / Bookends

Una de las primeras portadas que por mi propia cuenta descubrí que era un homenaje es la portada del G-Stoned de los austriacos Kruder & Dorfmeister de 1993. Por esos años el dueto comenzaba a cabalgar la ola del downtempo/dub de Europa Central y la tapa de dicho EP está basada en la del álbum Bookends del dueto americano de folk pop Simon & Garfunkel.

Lōc-ed After Dark / A New Perspective

Uno de los sellos más sampleados por el hip hop de los noventa es Blue Note, y dentro del vasto universo de portadas de su catálogo, varias han fungido como inspiración para la creación de otras tapas. Tal es el caso del álbum de Donald Byrd llamado A New Perspective de 1964 que tiene el sello del trompetista: la mezcla de jazz y gospel. La portada muestra a Donald en segundo plano detrás de un automóvil Jaguar E-Type. En 1989 el rapero Tone Lōc lanzó su álbum Lōc-ed After Dark utilizando una imagen muy parecida a la portada de Byrd. El disco de Tone Lōc fue producido por Matt Dike (descanse en poder) y los Dust Brothers para el sello californiano Delicious Vinyl.

Jazzmataz / A Night at Birdland

También inspirada en una portada de Blue Note recordamos el primer y célebre volumen del Jazzmatazz de Guru, que es fundamental para el desarrollo del jazz-rap noventero. La portada de ese primer tomo está basada en la portada del álbum de Art Blakey y los Jazz Messengers A Night at Birdland. Reid Miles es el genio a cargo de las portadas de Blue Note más famosas y muchas otras de sus imágenes han inspirado decenas de otras imágenes usadas para adornar álbumes.

The In Sound from The Way Out! / The Out Sound from Way In!

Los Beastie Boys son una de las bandas cuyo sonido jazz-funk está claramente influenciado por el sonido setentero de Blue Note y de ahí que en su proceso de maduración como músicos emularan esa estética en algunas piezas que reunieron convenientemente para su compilación The In Sound from The Way Out! cuyo nombre y cubierta están basados en The Out Sound from Way In! del dúo de precursores de la música electrónica Jean-Jacques Perrey y Gershon Kingsley, editado por Vanguard en 1966.

Dare Iz a Darkside / Maggot Brain

Una de las portadas más icónicas del rock del siglo XX es la del Maggot Brain de Funkadelic, que muestra la cabeza de una chica con abundante afro saliendo de la tierra. En 1994 el rapero de Nueva Jersey, Redman, y cercano asociado a Method Man, usó esa misma idea para su disco Dare Iz a Darkside, cambiando de plano y sustituyendo a la chica por él mismo con la cabeza también saliendo de la tierra en un paisaje de torres eléctricas.

The Return of the Magnificent / Deodato

Dentro de mis favoritas se encuentra The Return of the Magnificent de DJ Jazzy Jeff (famoso, entre otras cosas, por la serie Fresh Prince of Bel-Air) que samplea la portada del Deodato 2 del músico tecladista brasileño Eumir Deodato, un disco de 1973 editado por CTI.

Yesterdays Universe / Ornette!

El amo de los sampleos exóticos Otis Jackson Jr., también conocido como Madlib, no puede quedar fuera de este recuento. Su álbum de la banda imaginaria Yesterdays New Quintet llamado Yesterdays Universe usa como inspiración la portada del disco de Ornette Coleman de título Ornette! Madlib creó una banda de jazz para este proyecto, nombres de músicos incluidos, aunque el único integrante tocando todos los instrumentos fuera el propio Madlib. Si no conoces el proyecto de jazz de Madlib, no se pierdan el genio de Oxnard en pleno efecto.

Bobby Digital in Stereo / Cotton Comes to Harlem

Otro beatmaker sampleando portadas es The RZA con su alter ego Bobby Digital. En 1998 editó su álbum Bobby Digital in Stereo basándose en la estética de la portada del soundtrack para el filme de blaxpoitation Cotton Comes to Harlem (1970) ––basada en la novela de Chester Himes del mismo nombre y protagonizada por los personajes ‘Ataud’ Johnson y Sepulturero Jones. El soundtrack es una obra de Galt MacDermot, y su arte también sirvió de inspiración para otra portada legendaria de los soundtracks de esa era: Coffy de 1973, compuesto por el legendario vibrafonista Roy Ayers, y una película protagonizada por Pam Grier #miamor.

Melaza / Cosa nuestra

Uno de mis sampleos favoritos hablando de portadas es el de la banda de salsa y son cubano Melaza que durante el 2013 presentó su debut homónimo con una portada claramente basada en el Cosa Nuestra de Willie Colón, pero agregando el elemento de la chica afrolatina que también formó parte de varias portadas de Mongo Santamaría.

Los Auténticos Shapis / Road To Ruin

La banda de chicha peruana Los Auténticos Shapis usó la portada Road To Ruin de los Ramones para su disco homónimo, chamarras de cuero incluidas: $2 centavos más a la causa del origen peruano del punk vía chicha psicodélica. Y hablando de punk, otra de las portadas más reconocidas es la del London Calling de The Clash, cuya tipografía está basada en la que se usó en el álbum Elvis Presley en donde aparece Elvis con una guitarra. La versión de The Clash presenta la icónica imagen de Paul Simonon azotando su bajo.

Illmatic / A child is born

Un caso muy especial es el de la portada del Illmatic de Nas Escobar que presenta una foto del rapero sobrepuesta en una imagen del los multifamiliares donde creció en Queens, NY. Esa imagen está inspirada en la portada del disco A Child is Born del Howard Hanger Trio, original de 1974. La tapa del Illmatic forma parte también del universo de portadas de discos con bebés/niños que ya hemos discutido. Nasir Jones volvería a esa idea para su álbum It Was Written, sustituyendo su imagen infantil con una imagen de él mismo ya de adulto.

Existen cientos de portadas que han servido de inspiración o han sido parodiadas por otros álbumes: Las las tornamesas siguen girando y girando y nadie va a detenerlas.

Conéctate con Noisey en Instagram.