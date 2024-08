Preguntamos a jóvenes ‘¿Qué es lo que te corta el rollo en el sexo?’

Una mañana de hace algún tiempo, estaba en la cama con un tío y, de repente, interrumpió el acto sexual, miró su móvil, se levantó, se vistió (de manera bastante torpe, la verdad) y se fue corriendo. Llegaba tarde a un bautizo.

Aquella fue, seguramente, la mayor cortada de rollo en el sexo que me han hecho nunca, la mayor puñalada que ha recibido mi líbido. Ahora me río al recordarlo, pero en aquel momento me quedé en la cama atónita, agarrándome las rodillas con los brazos y preguntándome por qué.

Para conocer los enemigos del deseo sexual más comunes, me fui a la calle de Madrid y le pregunté a jóvenes qué es lo que menos cachondos les pone. Estas son sus respuestas.

Marta, 22 años

VICE: Hola, Marta. ¿Qué es lo que más te corta el rollo en una relación sexual?

Marta: Lo que más me corta el rollo del mundo mundial es bajar unos pantalones y encontrarme con unos calzoncillos llenos de pelotillas, con la goma gastadísima o sucios, directamente.

¿Alguna vez le has dado un toque a algún tío sobre la integridad de su ropa interior?

Sí. Alguna vez me ha tocado dejar caer, sutilmente, la pertinencia de que algún hombre renovara su cajón de la ropa interior.

Entiendo. Tienes fetiche con los calzoncillos.

Sí, me gustan los boxer, pero negros, nada de estampados o colores chillones.

¿Y si te llegan con unos de Star Wars, o de Rick and Morty?

Atrás, Satán. Me cortaría el rollo también, me distraería del asunto.

¿Eres igual de exigente contigo misma, cuidas mucho la ropa interior que llevas?

Sí. Yo en particular y creo que las mujeres en general cuidamos mucho más nuestro aspecto, y la ropa interior forma parte de él. Seguramente esta diferencia que suele darse entre nosotras y ellos en este asunto parta de la idea que nos han inculcado a las tías de estar siempre perfectas.

Marcos, 20 años

VICE: Marcos, ¿qué es lo peor que puede pasarte durante el sexo, lo que mata tu morbo?

Marcos: Así a simple vista nada… El nazismo en las personas me corta mucho el rollo en todos los aspectos, la verdad, pero no sé si durante el acto alguien me confesaría eso. Sí que seguramente, aunque me gustara la persona, no me acostaría con ella si se declarara nazi.

Si una tía te dice, justo antes de acostaros «soy de Hogar Social», ¿qué harías?

Supongo que me tiraría mucho para atrás. No creo que pudiera ocurrirme porque no me relaciono con gente que pertenezca a círculos así… así que espero que no me pase nunca.

¿Nada más que añadir?

Sí, se me ha ocurrido otra cosa mucho más concreta. Odio que una tía no esté o totalmente depilada o completamente sin depilar. Que esté a medias, que raspe… duele. Prefiero o pelos o nada, pero que se queden en el limbo no.

¿Has tenido alguna mala experiencia?

Sí, claro. Cuando te raspan la boca particularmente es muy incómodo.

Y no se lo has dicho a alguna chica.

No, nunca.

Jorge, 18 años

VICE: Jorge, ¿qué te corta el rollo en el sexo?

Jorge: Una de las cosas que más odio es que la tía sea demasiado pasiva, que no ponga su granito de arena. También que sean super silenciosas, que no emitan sonido alguno.

Una tía te gusta muchísimo pero hace la estrellita de mar.

Pues me tendría que ver en la situación, quizá me molaría más que con una que no me gusta tanto, pero nunca es lo más excitante que alguien no ponga de su parte.

¿Te ocurre mucho?

No, la verdad es que no, pero pasa a veces.

¿Y tú alguna vez has hecho la del muerto?

Alguna vez.

Ángel, 22 años

VICE: Ángel, ¿cuál es el asesino de tu líbido?

Ángel: Los granos. No puedo ver acné en el cuerpo de alguien con quien me estoy acostando.

¿Porque te dan ganas de explotárselos? A mí me ocurre.

No, no, qué va. Al contrario, me da muchísimo asco, no puedo ni tocarlos.

¿Algo más?

Las uñas de los pies largas. Odio los pies en general, y cuando alguien tiene las uñas como garras me da un ascazo… Nunca me he encontrado con nada exagerado, pero sí con gente que no es agradable que te roce con los pies.

¿Nunca te acostarías entonces con un fetichista de pies, con alguien que te pidiera que se los chuparas o chupártelos?

Jamás. Saldría corriendo si me lo propusieran.

Carla, 18 años

VICE: ¿Qué es lo que más te corta el rollo en el sexo, Carla?

Carla: Lo primero y principal, que alguien me hable mal de sus exnovias cuando voy a tener sexo con él. Si me hablan bien, vale, pero si me hablan mal lo descarto automáticamente. Y los calcetines. No puedo soportar a los tíos que se dejan los calcetines puestos.

¿Se los quitas?

Sí. Por si acaso. Prefiero no saber si se los dejarían o no, así que me anticipo.

¿Te ha pasado mucho encontrarte con tíos que te hablan mal de sus ex justo cuando estáis ligando?

Sí, lo típico de que te digan «mi novia era una guarra» y cosas así. Lo odio. También me corta muchísimo el rollo que me digan «tú no eres como las demás», «tú no eres como las otras tías».

No sé si te sigo.

Es un comentario muy misógino. No necesito que pongan al resto de tías por debajo de mí para sentirme bien. Lo hacen como un halago y no se dan cuenta de que en realidad es un ataque. No cuela…

Román, 19 años

VICE: ¿Qué es lo que menos te mola que haga alguien durante el sexo, Román?

Román: Que hablen demasiado. Que me cuenten su vida mientras intimamos.

¿Qué es lo más raro que te han contado durante una relación sexual, o en los preliminares?

Pues lo que menos me mola, que hay gente que lo hace, es que me hablen sobre sus parejas anteriores. No sé, quizá la vez que me ocurrió la chica estaba nerviosa, pero no es agradable.

¿Tú nunca lo has hecho, nunca has tenido un día muy hablador y le has echado una chapa a alguien pre o post coital?

No, intento no hacerlo.