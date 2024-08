PREMIERE: Crudo Means Raw y Akapellah reparten skills en “Jammin’”

En tiempos de transición, en medio de coyunturas diplomáticas, relaciones fracturadas entre fronteras y exilio diario de ciudadanos venezolanos que escapan buscando un mejor futuro a Colombia, dos de los nombres más importantes del rap en la actualidad en ambos países encuentran unión y de alguna manera construyen puentes con la música como excusa.

Crudo Means Raw, el MC y beatmaker de Medellín y Akappellah, la superestrella venezolana, se unen en “Jammin’”, que más que más que un tema político explícito, es una sesión de rap que junta y hermana a los dos países, con dos estilos que surfean sobre un beat nada pretencioso y medio MIDI construído entre los dos, con bajos regordetes que rebotan en la cabeza y una asociación libre de pensamientos que van de presumir el talento en frases como “Sit, i’m relaxing, chécate este classic /Y envidia la manera como lo hago ver tan fácil”, a la crítica cuando Akapellah rapea “antes eran las ventas ahora las reproducciones/ y en qué momento dejaron de existir los valores/ de medir a los raperos por sus rimas y sus cojones”, con un estilo muy a lo west coast, mientras Crudo habla de ignorar las etiquetas impuestas y centrarse en la música y en el esfuerzo del trabajo cuando dice “Ni de Corona ni de títulos, ni de capo, ni de discípulo, dos de volumen pa los ícono, que no le fallen los audífonos, yo no salgo a la calle a rascarme el ombligo yo”.

Según Crudo Means Raw, “Jammin’” surgió como una sesión de rap, un encuentro en el estudio a modo de entrenamiento y repartiendo skills sin ninguna excusa. “El cabrón vino metiendo presión, como diciendo ‘haber pues qué hay pa’ rapear, a ver el beat’. Yo creo que él se traía sus skills bien afinados antes de caer al estudio, entonces usted sabe que había que meterle también cañaña pa’ no dejarse abrumar mucho, usted sabe que ese cabrón es un MC, you know what I’m saying. Por otro lado bacano ese junte Venezuela-Colombia, estamos en época de transición y qué chimba que haya unión por algún lado, así sea en un puto tema mal hecho”.

Sé parte de este junte y escucha “Jammin’” aquí abajo.

