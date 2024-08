Javiera Mena se llena de nostalgia en su video nuevo

Javiera Mena nos cuenta que “Alma” es una canción muy especial para ella. La define como un himno al recogimiento y a la soledad. Dice que habla del dolor, de aceptar el dolor y atravesarlo, pasar por él. Por eso —comparte— la letra dice “atreverse a sentir”. “A sentir el corazón cuando uno siente dolor por una separación. Pero con esta cosa melancólica de también saber que uno va a salir adelante y que esto le va a servir. No esa cosa quejumbrosa”, explica.

Y agrega: “La canción habla sencillamente de eso: de terminar o de separarse de alguien que sabes que tienes que separarte, a atreverte a sentir ese dolor y saber que la soledad puede ser algo hermoso también, algo que te puede dar muchas herramientas y mucha sabiduría”.

Esa melancolía —dice Javiera— se refleja en el video de “Alma”, que estrenamos hoy en Noisey en Español, “cuando la luz de la tarde pega en la cordillera de los Andes”, mientras ella se retira del escenario tras un show. Este cuarto video de su disco Espejo fue dirigido por el fotógrafo Rodrigo Pérez en el último festival Primavera Fauna, realizado el 10 de noviembre pasado. Según Javiera, juega con la idea de la euforia versus el recogimiento, la extroversión versus la introversión, la meditación y la celebración, que se da en un show en vivo.

NOISEY:

NOISEY: “Alma” es el primer video en tu carrera que registra un show tuyo en vivo. ¿Por qué ahora?

Javiera Mena: Hablando con Rodrigo, el director, estuvimos comentando eso, que todos los singles del disco Espejo tienen que ver con la fantasía. Y sentíamos que “Alma” es una canción bien realista. Es una canción que tiene escenarios: tú te puedes sentir [imaginar] en una noche en tu casa sintiendo un gran dolor. Entonces lo que hicimos fue poner en un video —en el sentido de un show en vivo— la dualidad que se puede vivir en un show. Esta cosa de la euforia versus el recogimiento, la soledad después de ese show. Entonces quisimos jugar un poco con esta dualidad de la explosión —lo extrovertido— con la introspección. Y también, obviamente, aprovechar para conectarme con la gente, porque este también es un video donde sale la gente, donde se ve esa realidad que yo vivo en todos mis shows con el público que me sigue hace tanto tiempo.

En el video, antes de que subas al escenario, apareces junto a unas velas aromáticas y también junto a una copa de vino blanco. ¿Cómo son esos momentos antes de que cantar y tocar en vivo?

Sí, la verdad, son elementos muy simbólicos para mí. Por un lado está la meditación, que es algo que yo practico diariamente, en la cual lo que se ve es una vela y un incienso; y también una bola trasparente, que representa a la mente, que en su estado natural es trasparente: no está llena de información; entonces me conecta con esa sabiduría y tranquilidad que uno necesita para ir al escenario, que es difícil de lograr porque uno está muy nervioso también. Y por otro lado, está la celebración: una copa de vino blanco, que es lo que yo tomo también, la verdad es que antes del escenario muy poquito; pero después de salir, sí celebro. Entonces están esas dos cosas: la meditación y la celebración.

El video lo grabaste en el último Primavera Fauna. ¿Cómo fue tu experiencia en ese festival?

Fue una experiencia súper linda en ese festival, en el cual grabamos el video; se dio algo muy especial, que nos tocó una hora en la cual la luz nos favoreció un montón: justo se posó una nube en el momento en que estábamos grabando y la verdad que eso fue casi como un regalo divino para la fotografía del video. La cordillera se aprecia muy bien, la gente, así que la verdad como que se alinearon los astros ese día para que el video quedara muy bonito de fotografía.

¿Pudiste ver alguna banda?

Lo mejor de esa noche, fue que pudimos conocer y bailar con el Egyptian Lover. Un buena onda así máximo, y un mítico, uno de los inventores del electro, del que yo soy súper fan. Se portó súper bien con nosotros, después me mandó un mensaje por Instagram. Conocer al Egyptian Lover fue lo más grupi y recordable de la noche.

Este video viene a cerrar un año lleno de viajes promocionado Espejo . ¿Cómo lo resumes tú?

Desde que saqué Espejo —como decimos aquí en Chile— este año no he parado, galla. Fue un año con muchos viajes: ya he presentado mi disco Espejo por España, estuve en promoción por Argentina, obviamente Chile y también París y Berlín. El próximo año tengo gira por México y Estados Unidos. Y eso. Quiero seguir moviéndome y sacando nueva música entre medio. También se viene La Cumbre, que es una fecha importante para mí en Santiago, con muchos artistas chilenos.

En La Cumbre se van a presentar parte de los nuevos artistas chilenos que están pegando. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre la actual escena de trap, compuesta por exponentes como DrefQuila , Paloma Mami , Young Cister y Pablo Chill-E .

Sí, bueno, mi motivación por hacer música nunca ha sido como la moda del momento. Creo que las modas pasan. Y me encanta la moda de hoy en día, sobre todo el dembow y el reggaetón. Pero por una cosa anímica, creo que con el trap me pasa lo mismo que me pasaba con el trip-hop, que me baja un poco y a mí me gusta la música un poquito más arriba. Por eso me encanta la canción de Paloma Mami, hoy día, de hecho, la estaba escuchando en el taxi con Rod [el director del video] y nos encanta. Yo soy muy abierta, y de todo tipo de música rescato algo, y me encanta como crecer e ir viendo las tendencias, como suben y como bajan. ¡Eso es lo bueno también de ser más vieja! Así que yo lo veo como algo positivo.

¿En tus próximas canciones te atreverías a experimentar con sonidos del trap como lo has hecho con el reggaetón?

¿Si yo haría algo así? Bueno, soy una persona que le gusta meter las influencias, desmenuzarlas, meterlas en una juguera, jugar, no tengo prejuicios. Pero así como hacer un tema cien por ciento trap, no sé, la verdad no me veo mucho; pero siempre mis influencias son muy variadas, entonces, quién sabe, quién sabe si puedo agarrar una influencia de por aquí, de por allá, algún hi-hat, algún kick. Pero lo mío, la verdad, viene más por el house, por la electrónica y creo que es un género que, si bien hoy en día no será la máxima tendencia, es un género que se ha mantenido por decenas de años y que siguen habiendo cosas y representantes muy nutridos que siguen dando que hablar. Pero eso: me encanta que se haga música en Chile, creo que a todos nos beneficia que la escena crezca en todo sentido.

