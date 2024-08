PREMIERE: El nuevo disco de Cascabel huele a sudor seco y bourbon

Tras haber lanzado un excelente álbum debut de título Far Out, Man en 2015, esta banda de psych fuzz de la Ciudad de México, terminó compartiendo escenarios con finísimas bandas de garage psicodélico como La Femme, Holy Wave, Boogarins, Ringo Deathstarr y los Mystic Braves. Ese primer intento, lleno de blues, guitarras flamantes y voces lejanas que susurran desde las tormentas de arena de los desiertos californianos, fue la manera de sentar bases de estos cuatro adictos a las guitarras esponjadas para hacer una verdadera obra maestra.

Tenemos el horroroso placer de estrenar Cobra, el segundo álbum de larga duración de Cascabel, que se publicará a través de Lolipop Records de Los Angeles, California. A veces en inglés y a veces en español, sus canciones tienen este olor a sudor seco y un aliento a bourbon que solo es delicioso cuando se trata de reventar las guitarras como lo hacen ellos. Si algo se nota en este disco es lo bien que conocen el rock de los 60 y los efectos del LSD. Los cuatro miembros de la banda son grandes músicos que saben lo que están haciendo y tienen un marco referencial sólido y lo saben jugar como los cabroncitos.

Para saborearnos este tremendo lanzamiento reptil, los chicos de Cascabel nos hicieron el favor de hacer una pequeñísima reseña del disco, una canción a la vez. Un track by track, como dicen los gringos, que es una bonita manera de obtener una descripción breve y completa del disco a cargo de la banda, y que a veces es muy sabroso cuando describen una rola como “el incendio más grande es interno”. Sin más preámbulos, aquí una reseña canción por canción de Cobra, a cargo de Cascabel:

1. “Time to Wake Up” – Queja. Despertar o morir.

2. “Kan” – Transporte interdimensional / quantum travel.

3. “La Cobra” – (ahí viene).

4. “Woman” – Cuando una relación personal se siente como arena movediza.

5. “Big Burn” – El incendio más grande es interno.

6. “The Limerent Blitz” – Limerencia, amor obsesivo

7. “Never Lie (To Yourself)” – Realidad vs. Imaginación. Pequeño recordatorio personal.

8. “Midnight Mantra” – La noche como ritual, amor en vez de sabotage.

9. “Concui” – Siempre concui. <3

10. “Time Bomb” – Paciencia.

El 9 de diciembre, Cascabel se presentará en el festival Hipnosis, donde compartirán escenario con Black Rebel Motorcycle Club, The Black Angels, Ty Segall, y algunos exponentes de psych y garage mexicano. Yo no me los perdería por nada. Escucha abajo su nuevo disco.

Asegúrate de ver a Cascabel este próximo 9 de diciembre en la primera edición del festival Hipnosis en la Ciudad de México.

