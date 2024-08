PREMIERE: Immasoul presenta el video para “Destino”

Immasoul es una talentosa cantautora afromexicana de R&B y soul. Hace poco formó parte de nuestra columna de recomendaciones musicales llamada Noisey Next, donde la presentamos como una de las artistas que tal vez aún no conocías pero estaba a punto de romperla. ¿Y qué crees? ¡Lo está logrando! Hoy en VICE y Noisey en Español estamos felices de estrenar en exclusiva “Destino”, su nuevo video con el sello EMPIRE.

Junto con Oswaldo Uresti García y Jorge Guillén, Imma escribió este nostálgico tema de amor “inspirado en situaciones de la vida que marcan el corazón”. Perfecto para quienes hayan vivido una relación difícil.

“Esta canción la trabajé a inicios del 2019 con Adrián Be, Zizzy y Phynx de Aquihayaquihay. La grabé en Monterrey y fue un proceso colaborativo de varias canciones con el objetivo principal de compartir música y crear”, expresa la originaria de Chetumal alrededor de la producción del sencillo.

Immasoul. Fotografía: Cortesía The 3 Collective.

Para la realización del video, Imma trabajó con la fotógrafa editorial Estefanía Cuaraqui en la dirección. “Siempre me ha gustado colaborar con diferentes mujeres en mi proyecto. Conocí a Estefanía en Instagram, y en algún momento de la cuarentena queríamos hacer una sesión de fotos virtuales, me encantó su energía y no quería que se quedara en una conversación más que no se realizó”, comparte. “Cuando decidí que ‘Destino’ sería la siguiente rola en ver la luz, sabía que necesitaba una persona que me ayudara a completar este proyecto de una manera que me estimulara, y en el que me sintiese segura. Nos fuimos a Torreón y confié plenamente en su propuesta y en su equipo. La intención era divertirnos, conocernos, colaborar, salir de mi zona de confort y hacer algo que quizá no hubiese hecho antes. Fue una buena experiencia y creo que me ayudó a prepararme mentalmente para todo lo que viene en el 2021”, agrega.

Alrededor de la preparación mental, “Destino” también es una canción que habla sobre pérdidas. Desafortunadamente, estos últimos meses Imma ha sufrido varias: “La pandemia ha traído cambios inimaginables a los que nos hemos visto forzados a acostumbrarnos. En mi caso, perdí a mi mamá en noviembre por complicaciones derivadas al COVID. Después en diciembre, a dos miembros más de la familia de mi papá. Honestamente una parte de mi murió con ellos, y otra parte volvió a nacer. Creo que nunca seré la misma persona pero ahora mi motivación es sanar con mi música y llevarla hasta donde sea posible, no hay un límite. Al final este siempre ha sido un sueño mío, pero también era un sueño que compartía con ella”.

Como muchas otras personas, para Imma las pérdidas de la pandemia no han sido cosa fácil. Sin embargo, en su música y en su equipo de trabajo encuentra destellos para continuar. “‘Destino’ es una rola especial porque fue la canción que elegí para seguir adelante. Aunque no sabía ni cómo lo lograría, mi equipo me sujetó y me ha apoyado todos estos meses que parecieron años. Aquí estoy con la primera canción del año, con un equipo conformado por mujeres en su mayoría, y tomando todo un día a la vez”.



Sin más preámbulo, disfruten el estreno del video oficial de “Destino”.

