Bomba Estéreo demuestra el poder del baile como lenguaje universal

El 2016 fue un año turbulento que no todo el mundo recordará con la misma pasión que Bomba Estéreo. En medio de una marea creciente de intolerancia a nivel mundial, el dúo colombiano lanzó una joya audiovisual titulada «Soy Yo«, una celebración de la individualidad que pone en el centro a la mujer morena latina, y un himno contundente en contra del bullying. Así lograron un clamor internacional sin precedentes, incluyendo el reconocimiento de del Festival de Cine de Cannes y un cierto Barack Obama, que representa un paso más en la fructífera carrera de 12 años de Bomba Estéreo hacia la dominación mundial.

Formado en 2005 por Simón Mejía y Li Saumet, y los ex-miembros Enrique Egurrola y Julián Salazar, el grupo cuenta con cinco álbumes de estudio en su haber, a través de los cuales han encontrado una esencia propia que se debe a sus raíces latinoamericanas. Según Mejía, el concepto desde el principio ha sido hacer música electrónica que suene a Latinoamérica, y no a Europa o Estados Unidos. «Para ello, teníamos que partir de los sonidos nuestros, de los sonidos del folklore colombiano, de la cumbia, de la champeta», explica.

Y así ha sido. A pesar de que con cada disco renuevan su vocabulario musical, el elemento folklórico que aborda Bomba Estéreo a través de géneros de la diáspora africana como la cumbia, la champeta y el bullerengue –propios del caribe colombiano de donde proviene Saumet– y sus instrumentos tradicionales, es la base de su identidad. Es una mezcla que alcanzó su punto de ebullición en 2008 con el sencillo ubicuo «Fuego«, que invadió al mundo entero con su irresistible sabor y les abrió las puertas al éxito internacional.

Simón Mejía y Lí Saumet. Foto cortesía de la banda.

Pero no caigas en la trampa de pensar que es una banda de cumbia. «Yo diría que es una banda de música electrónica tropical», dice Mejía. «Ni siquiera es una banda solo de Latinoamérica, sino del mundo, porque nos influencia y nos gusta música de muchas partes; tanto como la cumbia, nos gusta la música electrónica, el hip-hop, el rock, el reggae, ciertas cosas del reggaetón. La música hoy en día es muy amplia, entonces entrarle a un solo género es matarle su esencia».

En una carrera marcada por nominaciones al Grammy –tanto latino como estadounidense– e incluso un disco de oro en su natal Colombia, Mejía destaca sus primeros shows fuera de su país como probablemente el hito de la historia de Bomba Estéreo que los hizo reconocer el nivel de éxito que estaban teniendo. «Tanto Liliana como yo no habíamos salido de Colombia antes de Bomba. Entonces, en esos primeros viajes, cuando nos vimos tocando en escenarios y festivales internacionales, nos dimos cuenta de que había una fuerza ahí», dice. «Cada vez que hacemos un concierto o una gira, o vamos a tocar a lugares nuevos, nos sorprendemos más; nos damos cuenta de que es algo que sigue creciendo, que está en constante construcción».De esta manera, han pisado los escenarios de festivales tan importantes como Coachella, Glastonbury, Lollapalooza y Roskilde, entre otros, y están a punto de embarcarse en una gira junto a Arcade Fire.

Amanecer, de 2015, fue su debut bajo la multinacional Sony Music, en el que introdujeron elementos del pop mainstream y la música club a su mezcla, bajo la guía del productor Ricky Reed, creando piezas tan explosivas que sacaron al mismísimo Príncipe del Rap, Will Smith, de su retiro musical. En el proceso, Bomba Estéreo no ha comprometido ni una gota de su visión; al contrario, han encontrado una posibilidad de seguir experimentando para no enfrascarse en fórmulas. «Evidentemente, cuando uno está en una disquera grande, esta va a querer que tu música sea más grande y llegue a más personas; que sea más popular y más comercial, porque ese es su trabajo, a eso se dedican y por eso son una disquera multinacional», comparte Mejía. «En ese orden de ideas, hay más presión para nosotros, pero hemos logrado balancear y manejar esa presión a nuestro antojo».

Este año, Bomba Estéreo volvió con Ayo, el cual fue desencadenado por una ceremonia espiritual en Sierra Nevada de Santa Marta, lugar donde grabaron la mitad del disco antes de partir a Los Ángeles para completarlo. Después del ambicioso Amanecer, Ayo representa un balance entre las facetas que ha explorado el grupo en su carrera, con un pie firme en lo terrenal. «En una parte, la que fue hecha acá en Colombia, tratamos conscientemente de volver a los sonidos del Bomba Estéreo original de hace ocho o nueve años», cuenta Mejía. «Ya luego la otra parte, que fue hecha en Los Ángeles, tiene un sonido mucho más pop, más comercial». Destaca «Duele» como una rareza melancólica que no habían intentado en su discografía orientada a la fiesta, además de las piezas «Siembra» y «Vuelve», que conectan el inicio y el fin del disco como un ciclo, inyectándole misticismo y experimentación.

El segundo sencillo de Ayo es «Internacionales», que resalta el mestizaje tanto de la música de Bomba Estéreo como de la latinidad en general, y refuerza la importancia del lenguaje universal con el que se comunican con el público del mundo entero: el baile. «Nosotros tocamos en muchos lugares donde ni siquiera entienden lo que Liliana está cantando, pero se conectan a través del baile, y es muy bonito; es un fenómeno casi ancestral del ser humano, conectarse a través del cuerpo y del movimiento», dice Mejía». «Y en tiempos de hoy, en los que estamos viviendo tanta separación por la raza, la cultura y la religión, es bonito volver a pensar en ese tipo de cosas que de una forma u otra nos hace a todos los seres humanos iguales».

Para su video musical, estrenado hoy en exclusiva por Noisey (y que pueden ver arriba), los colombianos volvieron a contar con la ayuda del director danés Torben Kjelstrup, encargado de realizar el video de «Soy Yo». Las imágenes, filmadas alrededor del globo en lugares como Canadá, Marruecos y Hong Kong, muestran a una señora estadounidense que es capaz de transportarse por el mundo gracias a la música de Bomba y conectar con diferentes culturas por sus similitudes. «Simón y Li son amables y están muy abiertos a las ideas, lo que hace que sea increíble trabajar con ellos. Me alegra que hayan vuelto y espero que podamos seguir haciendo videos juntos en el futuro», comparte Kjelstrup sobre la experiencia.

«Este video no está inspirado por nadie en particular; es más un mensaje sobre preconcepciones y cómo el personaje principal se libera de las nociones propias y ajenas sobre ella», continúa. «Creo fuertemente en que sonreír es la mejor manera de conocer al mundo y a otros, y este video es simplemente una extensión de la letra –baila, sé feliz y dale tu propio sabor a la fiesta a la que todos estamos invitados». Mejía resalta la importancia de tomar el riesgo de alejarse de lo latinoamericano de la canción en las imágenes para no caer en redundancias. «Es chévere, porque la visual va por otro lado, que es sobre la misma temática, pero en otros lugares del mundo; y la letra está hablando sobre latinos, entonces se vuelve algo redondo. La letra se complementa con lo visual», dice.

La estrella de Bomba Estéreo brilla cada vez más intensamente, e «Internacionales» resume en su música, en su letra, y ahora en sus imágenes, el mensaje de los colombianos en su esencia pura: no importa tu origen ni tus identidades, «Baila, que para bailar no necesitas lengua». Sí, es una fiesta latina, y justamente por eso cabe todo el mundo.

