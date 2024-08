PREMIERE: Joaquín García en busca de paz mental en el video para «Higher Ground»

Joaquín García es un cantautor con varios años lanzando música íntima y sin filtros, que se desentiende de tendencias de moda para intentar un discurso integral donde la introspección y el poder de la música como acompañamiento profundo y una vía legítima de sanación, han sido su bandera. Como uno de los artistas que comenzaron el sello independiente Pedro y El Lobo, la relación de Joaquín con la música ha estado marcada por la honestidad y la sencillez, con dos EPs y un álbum y muchas colaboraciones con el universo de artistas alrededor de PYL.

Ahora Joaquín presenta el primer adelanto de The Riverman, su segundo LP igualmente auspiciado por Pedro Y El Lobo y en el que Santiago Mijares de Big Big Love lo apoya en la batería, el compositor galés Elis Williams en el saxofón, además de otros artistas en este universo de músicos. «Higher Ground» es una canción que abreva del folk rock y en donde la letra es un pequeño riachuelo de melancolía y dolor que cala como el frío del invierno en épocas de calentamiento global.

Sobre el video, Joaquín nos dijo: «Los creadores del video Miguel Afif y Enrique Prian y yo, nos juntamos a rebotar ideas. Tarde o temprano una nos acabó gustando lo suficiente a los tres como para empezar preproducción. El video de «Higher Ground», como mi música, tiene de motor a la letra. Es un retrato en una «suicide hotline».

Básicamente, la diferencia de hacer un video a hacer mis canciones es la cantidad de edición que me toca. Con la música me paso horas escuchando y acomodando. En el video fue ayudar a construir una idea sólida y dejar que estos compas hicieran lo suyo. Justo lo que Ivan Ramos (de The Risin’ Sun) y los demás músicos aportan a mi proyecto. Se siente bien estar del otro lado, y espero que Mike y Prian se hayan sentido libres de hacer las cosas a su manera».

Daleplay arriba a «Higher Ground» y espera la placa 2018 de Joaquín García, The Riverman.

