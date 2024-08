PREMIERE: Mira este video de los Sgt. Papers y ve a casa de tu abuela a romper figuritas de porcelana

¿Alguna vez te has sentado solo en el sillón de casa de tu abuela con un cuadrito de ácido en la lengua para ver qué pasa? Espero que no, pero si ese es tu caso, amigo, necesitas buscarte un trabajo. No estoy juzgando; lo mismo les digo a los Sgt. Papers, que para grabar el primer video de su álbum debut, Sgt. Papers Lonely Psych Punk Band , tuvieron que pagar daños por cientos de figuritas de porcelana que se rompieron en casa de su abuela, y no creo que comiendo aceites en un sillón les alcance.

El video para el sencillo “Pank” relata un sueño adolescente dentro de un viaje de ácidos. Un coche abandonado en el desierto, una relación violentamente urgente, correr en calzones y comer alitas en platos de porcelana. No se diga más. Mira el video aquí arriba, y procura no romper nada mientras tanto.